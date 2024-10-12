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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    49 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    12 октября 2024, 09:18 • Новости дня

    Возбуждено дело на наемника из США Бейлса по обвинению в теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

    По данным СК, Бейлс заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, передает РИА «Новости».

    Ему инкриминируется участие в террористических актах на территории Курской области, а также незаконное пересечение государственной границы России.

    По данным следствия, Бейлс действует в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп», которая сотрудничает с ВСУ. Уточняется, что он и другие наемники в конце августа 2024 года незаконно пересекли границу России с целью устрашения местного населения и дестабилизации органов власти.

    Следствие утверждает, что наемники использовали автоматическое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, взрывные устройства и военную технику для совершения преступлений, направленных против гражданского населения.

    Ранее американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области. Как летом сообщал СК, обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.

    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

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    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    11 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области потеряли имущество и урожай из-за вторжения украинских военных, оценивая ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области.

    По словам фермера Сергея Ламанова из Суджанского района, 6 августа над его домом пролетело около 100 дронов, потом они бросили их считать. На следующий день насчитали еще 60 и затем тоже бросили. 7 августа пошли танки, и фермерам пришлось уехать «в шлепках и шортах», передает РБК. «Все осталось там. Пшеница яровая, озимые там остались, техника осталась, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки, семена на будущий год», – перечислили фермер.

    Сейчас техники уже нет, он написал заявление в военную прокуратуру. Ущерб он оценил в 200 млн рублей. Александр Корниенко, другой фермер из того же района, оценил свои потери в 30–40 млн рублей.

    Помимо фермеров пострадали и предприятия. Суджанский мясокомбинат, по словам управляющего Михаила Куденцова, потерял большую часть своей техники и сырья. По данным GPS-трекеров, установленных на них, часть техники была вывезена на Украину: видно, что машины теперь находятся в Сумской, Харьковской, Киевской областях.

    В сентябре врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, составляет 85 млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается – уничтожены посевы, урожай, погиб скот. По данным курского отделения «Деловой России», от боевых действий в курском приграничье пострадали 7 тыс. самозанятых, 354 индивидуальных предпринимателя, 1,2 тыс. юрлиц.

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    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

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    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    12 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    В США задержали россиянку за нападение на пограничника

    Гражданку России Олесю Сумину задержали за нападение на американского офицера

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали россиянку Олесю Сумину, обвиняемую в нападении на американского пограничника после отказа в убежище в Канаде.

    В США задержали гражданку России Олесю Сумину, сообщает ТАСС. Прокуратура Западного округа штата Нью-Йорк обвинила ее в нападении на офицера пограничной службы.

    Инцидент произошел 9 октября, когда Сумина с двумя детьми пыталась въехать в Канаду для подачи заявления на убежище. Канадские власти отказали ей в этом и отправили обратно в США.

    В заявлении прокуратуры говорится, что Сумина отказалась взаимодействовать с сотрудниками Таможенной и пограничной службы США, не предоставила свои личные данные и агрессивно себя вела при попытке офицеров получить доступ к ее телефону.

    В ходе конфликта она схватила устройство и упрятала его в карман, после чего, по утверждениям прокуратуры, начала проявлять агрессию: хватала офицеров за одежду, царапала и впилась в запястье одному из них.

    Сумину обвиняют в нападении на офицера пограничной службы, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Прокуратура продолжает расследование инцидента, а Суминой предстоит предстать перед судом для дальнейших слушаний.

    Ранее сообщалось, что в Индонезии россиянка была задержана на три месяца после отказа предоставить документы офицерам полиции в Сурабае.

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    11 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Названа причина слежки ВМС США за «Адмиралом Кузнецовым» в 2011 году

    NI: ВМС США следили за «Адмиралом Кузнецовым» для помощи в случае затопления

    Tекст: Вера Басилая

    Шестой флот ВМС США в 2011 году наблюдал за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море из-за опасений по поводу его возможного затопления, чтобы оказать помощь в случае необходимости, сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Журнал The National Interest сообщил, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Обозреватель журнала Вайхерт считает, что ВМС США хотели помочь российскому авианосцу, в случае ЧП.

    «Американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент», – передает  «Газета. Ru» слова Вайхерта.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен базировать и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта украинской военной разведки на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

    До этого были установлены детали пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов».

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    11 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Курской области российские морские пехотинцы провели успешную операцию против разведывательной группы Вооруженных сил Украины, сообщил источник в силовых структурах.

    Операция прошла в приграничной зоне региона, трое украинских военнослужащих были взяты в плен, сообщил собеседник ТАСС.

    Трое украинских боевиков попали в плен.

    Подробности о проведенной операции пока не раскрываются.

    В пятницу военкоры сообщили об успехах российской армии в Курской области. Блогер Юрий Подоляка уточнил, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона.

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    11 октября 2024, 23:12 • Новости дня
    Су-35 предотвратил столкновение с дроном Reaper в Сирии

    Экипаж Су-35 избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Су-35 успешно избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper, выполнявшим разведывательный полет над Хомсом, благодаря профессионализму летчика.

    В небе над сирийской провинцией Хомс произошло опасное сближение российского истребителя Су-35 и беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, принадлежащего коалиции, возглавляемой США. ТАСС сообщает, что инцидент произошел во время планового полета российского самолета вдоль южной границы Сирии.

    Как отметил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российский летчик продемонстрировал высокий уровень профессионализма и своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения. Он подчеркнул, что благодаря этому столкновение удалось избежать.

    Игнасюк также добавил, что самолеты коалиции за последние сутки шесть раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии, а также дважды нарушили протоколы деконфликтации, что создает дополнительную напряженность в регионе.

    Ранее сообщалось, что в Сирии российский Су-34 избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.

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    11 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Силовики: В приграничье Курской области ВСУ столкнулись с проблемами логистики

    Силовые структуры сообщили о неразберихе и проблемах логистики у ВСУ в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На приграничных территориях Курской области у Вооруженных сил Украины возникли серьезные трудности с логистикой, что привело к неразберихе в их рядах, сообщили силовики.

    По информации, полученной от силовых структур и переданной ТАСС, военные Вооруженных сил Украины, действующие в приграничных районах Курской области, сталкиваются с серьезными проблемами в логистике. Это создает неразбериху в их рядах, что становится очевидным из перехваченных радиообменов.

    Собеседник агентства отметил, что эти проблемы могут существенно повлиять на эффективность операций украинских военных в этом регионе.

    Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где ведут зачистку российские подразделения.

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области.

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    11 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли поздравит нового президента США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, назвав Штаты крайне недружественным государством.

    Песков изданию Life пояснил, что Путин, скорее всего, не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом после его ухода с поста президента США, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что информация о звонках Трампа президенту России после его отставки является «предположением».

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    12 октября 2024, 08:23 • Новости дня
    Отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества

    Tекст: Александра Юдина

    В Рыльске бойцы отряда «Барс-Курск» задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия и военного имущества ВС России, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы отряда «Барс-Курск» задержали мужчину, который, предположительно, похитил оружие и военное имущество у Вооруженных сил России.

    Губернатор отметил, что захват злоумышленника произошел в ходе патрулирования территории совместными силами полицейских из местного отделения МВД и бойцов отряда «Барс-Курск».

    В операции приняли участие командир отделения с позывным «Внучек» и стрелок с позывным «Добрый».

    Смирнов подчеркнул, что это было первое задержание с момента создания подразделений ополчения в России. Он также отметил важность совместных действий ополченцев и полиции, что позволило успешно завершить операцию.

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    11 октября 2024, 14:32 • Новости дня
    ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки «Север» отражены пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного в Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия, нанося удары по формированиям нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ рядом с Дарьино, Любимовкой,Толстым Лугом, Новым Путем и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    За прошедшие сутки российские войска отразили пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

    В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, бронемашина. Атаки поддерживались ударами армейской авиации и артиллерии, что позволило нанести поражение скоплениям живой силы и техники противника.

    Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Бондаревки, Гончаровки, Дарьино, Зазулевки, Куриловки, Леонидово, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Нижнего Клина, Новоивановки, Орловки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

    За сутки потери украинских войск составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три машины пехоты, а также пусковая установка РСЗО и другие объекты. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21 900 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, артиллерийские орудия и бронемашины. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах.

    До этого военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

    Российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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