Гражданин США Мишлер заочно получил 14 лет за наемничество на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Наемник из США Мишлер Джастин Эллиот был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Пресс-служба СК сообщила, что суд признал доказательства, собранные ведомством, достаточными для вынесения приговора по ст. 359 УК РФ, касающейся наемничества.

Суд заочно назначил Мишлеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь он находится в международном розыске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, подозреваемого в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ.

Московский городской суд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.