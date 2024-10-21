Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.3 комментария
Наемника из США приговорили к 14 годам за участие в боевых действиях
Гражданин США Мишлер заочно получил 14 лет за наемничество на Украине
Гражданин США Мишлер Джастин Эллиот получил заочный приговор 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, его объявили в международный розыск.
Наемник из США Мишлер Джастин Эллиот был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Пресс-служба СК сообщила, что суд признал доказательства, собранные ведомством, достаточными для вынесения приговора по ст. 359 УК РФ, касающейся наемничества.
Суд заочно назначил Мишлеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь он находится в международном розыске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, подозреваемого в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ.
Московский городской суд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.