Tекст: Валерия Городецкая

Фильм снят на основе материалов Парламентской комиссии по расследованию преступных действий против несовершеннолетних со стороны киевского режима, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель председателя Государственной думы и сопредседатель комиссии Анна Кузнецова подчеркнула значимость фильма в контексте международной защиты прав детей. «В этом году отмечается 65 лет Декларации о правах ребенка и 35 лет Конвенции ООН о правах ребенка. Но, наверное, все те, кто должен отслеживать соблюдение этих прав на международном пространстве, должны расписаться в собственной беспомощности. Родители погибших детей в один голос рассказывали нам о попытках добиться правды, но им буквально в лицо говорили, что они сами виноваты. Наша миссия – сказать словами тех, кого не слышали, о том, что происходило на самом деле», – заявила она.

Спецпроект «Родительская боль» включает истории семей, потерявших детей из-за военных действий. Он призван в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме защиты прав детей, ставших жертвами преступных действий со стороны ВСУ. Автор фильма, депутат Государственной думы Марина Ким, отметила, что «снимать этот фильм было очень тяжело», но рассказать об этом необходимо.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская выразила надежду, что фильм будет показан на федеральных каналах, чтобы зрители могли понять горькую правду о происходящем.

Работа Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, которая уже выявила тысячи преступлений против детей со стороны ВСУ, будет продолжена. Депутат Яна Лантратова заверила, что после победы над киевским режимом преступники будут наказаны.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Ранее житель Суджанского района Курской области сообщил о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, которые пытались покинуть населенный пункт на мопеде.