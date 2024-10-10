Житель Курской области рассказал о расстреле детей украинскими боевиками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Суджанского района Курской области рассказал о трагических событиях, произошедших в населенном пункте Малая Локня, передает ТАСС. По его словам, украинские солдаты и наемники расстреляли его двоюродного брата и троих детей, которые пытались покинуть село на мопеде.

Местный житель отметил, что среди боевиков были замечены как поляки, так и люди с черной кожей. Он заявил: «Когда заходят на сельский пункт, расстреливают без разбора». Трагически погибшие дети пытались уехать из села, но были расстреляны в упор.

Помимо этого, он сообщил об использовании украинскими военными операторов FPV-дронов для атак на гражданские автомобили. Это добавило дополнительную угрозу для мирных жителей, усиливая атмосферу страха и небезопасности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате города Суджа Курской области. Также сообщалось, что житель Суджи рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан. Еще один житель Суджи, Владимир Мальцев, сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнивая расправы с уничтожением тараканов.