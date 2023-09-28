Россия обрела нового перспективного партнера в Африке

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В четверг президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидером Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом. «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении Кремля.

Ранее в сентябре министр финансов и экономического планирования Южного Судана Бак Барнаба Чол заявлял, что страна считает значительной роль России в Африке и заинтересована в экономическом сотрудничестве, передает ТАСС.

Кроме того, Киир говорил о заинтересованности Южного Судана в присоединении к БРИКС. По его словам, страна будет искать в этом объединении партнера, который поможет ей развивать сельскохозяйственное и промышленное производство.

История отношений России с Южным Суданом берет начало с 2011 года – создания южносуданского государства. Именно тогда Дмитрий Медведев подписал указ о признании республики и установлении с ней дипломатических отношений. В апреле 2016 года в Москве министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефтяной и горной промышленности Южного Судана Стивен Дьеу Дау подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области энергетики.

В октябре 2018 года министр нефти и горнодобывающей промышленности Южного Судана Эзекиль Лол Гаткуот принял участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя», провел переговоры с Новаком и представителями ведущих российских энергетических компаний. Также с 2016 года между странами действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщает РИА «Новости». Южный Судан – эта одна из тех стран Африки, которые устранились от антироссийских санкций, хотя традиционно считались зоной влияния ряда западных игроков.

«Россия, отворачиваясь от Запада, делает поворот на Восток и в Африку. Активность Москвы иллюстрирует как завтрашняя встреча, так и прошедший ранее саммит Россия – Африка, ставший ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Очевидно, что развитие отношений Москвы и Джубы – это инвестиции стратегического характера», – подчеркнул Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Население Восточной Африки растет, рядом с Южным Суданом есть важная для нас Эфиопия. В Джибути мы тоже присутствуем. С Египтом у Москвы хорошие отношения. Так что наши интересы здесь явны и заметны. Южный Судан – новое независимое государство, вполне перспективный партнер. Можно начинать выстраивать отношения с листа, тем более что лидер государства с радостью приезжает к нам в гости. С точки зрения дипломатии – это очень хороший знак», – пояснил эксперт.

«Думаю, Великобритания очень плохо отреагирует на этот визит. В чем-то попытается обвинить Россию или Южный Судан, пригрозит лишить африканскую страну какой-либо помощи или, наоборот, посулит помощь. В любом случае в ближайшие пять лет Африка будет ареной серьезной борьбы ряда крупных игроков. В годы холодной войны в Африке было три крупных игрока – США, СССР и Китай. Сейчас все движется к похожему сценарию, правда, теперь Россия и Китай будут выстраивать в Африке партнерские отношения, выдавливая оттуда США. Очевидно, встреча Путина с Кииром произойдет в рамках как раз этого вектора», – добавил аналитик.





«Южный Судан для России может стать поставщиком ряда экзотических фруктов и овощей. Кроме того, страна богата различными видами достаточно ценных пород дерева», – пояснил Игорь Герасимов, африканист, профессор кафедры истории Ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета.

«Третье – это, конечно же, возможное сотрудничество в геологической сфере. В Южном Судане обилие полезных ископаемых – железная руда, цинк, вольфрам, слюда, золото. Особенно богаты залежи в районе Бахр-эль-Газаль. Российские специалисты, компании могли бы работать в сфере геологоразведки и совместного освоения месторождений», – указал эксперт.

«Отдельно стоит отметить обилие нефти в стране, причем сейчас далеко не все нефтяные месторождения открыты. Безусловно,

Россия могла бы помочь Южному Судану построить современные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие мощности.

Также у страны слабая инфраструктура для транзита углеводородов, которые идут на север Африки. Тут тоже ясно видны широкие поля для расширения сотрудничества Москвы и Джубы», – подчеркнул собеседник.

«Также Россия могла бы помочь Южному Судану разработать и проложить интересный маршрут, которым можно было бы соединить страну с магистралями Эфиопии и с побережьем Красного моря. Потому что, конечно, Южному Судану не хватает выхода к морю», – посетовал спикер.

«Кроме того, у Южного Судана совсем плохо с гражданской авиацией. У них очень маленький штат собственных самолетов и вертолетов. Напомню, что до 2012 года в аэропорту Джубы дислоцировалась российская авиационная группа в составе четырех вертолетов МИ-8 и 120 человек личного состава. Они были там на ротационной основе в рамках миссии ООН», – напомнил аналитик.

«Тогда, насколько я знаю, авиационные власти и пилоты очень радовались присутствию российских специалистов, потому что наши всячески помогали им. Сейчас, я думаю, можно было бы возобновить подобное сотрудничество, но уже на двухсторонней основе. Наши компании из сферы авиатранспорта могли бы оказывать Южному Судану достаточно серьезные услуги», – продолжил профессор.

«Что касается какого-то военного присутствия, то, я уверен, южносуданские власти и простые жители были бы рады, если б российские специалисты, советники помогли стране преодолеть межплеменные конфликты. К этому добавляется деструктивная деятельность религиозно-экстремистских групп.

У России есть позитивный опыт снижения эскалации в подобных конфликтах, и этот опыт Южному Судану очень бы пригодился»,

– детализировал специалист.

«Мы могли бы поставлять им мучные изделия, злаковые культуры, одежду, транспорт, сельскохозяйственную технику, участвовать в развитии животноводства. Потому что сейчас южносуданское животноводство – это когда кочевые племена перемещаются по саванне с огромными, миллионными стадами и иногда дерутся между собой за пастбища», – рассказал собеседник.

«Россия вполне может сотрудничать с Южным Суданом во всех вышеперечисленных сферах и, думаю, как раз об этом и будут говорить Путин с Салвой Кииром. Важно здесь и то, что мы им никогда не мешали и никогда ни на что не посягали. У южносуданских граждан нет к нам предвзятого отношения, они не смотрят на нас, как на колонизаторов, чем не могут похвастаться некоторые страны Запада, например – Британия», – резюмировал Герасимов.