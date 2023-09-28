  • Путин встретился с Кадыровым в Кремле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С
    На Украине оправдались за транзит российского газа
    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки
    Артиллеристы разгромили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки
    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    Турция решила построить железную дорогу в Нахичевань
    ГУР МО Украины: Большая часть контрнаступления ВСУ «идет пешком»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 13:20

    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке

    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В четверг пройдет встреча Владимира Путина и президента Южного Судана Салвы Киира. Дипломатическим отношениям между странами всего чуть более 10 лет. С какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире?

    В четверг президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидером Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом. «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении Кремля.

    Ранее в сентябре министр финансов и экономического планирования Южного Судана Бак Барнаба Чол заявлял, что страна считает значительной роль России в Африке и заинтересована в экономическом сотрудничестве, передает ТАСС.

    Кроме того, Киир говорил о заинтересованности Южного Судана в присоединении к БРИКС. По его словам, страна будет искать в этом объединении партнера, который поможет ей развивать сельскохозяйственное и промышленное производство.

    История отношений России с Южным Суданом берет начало с 2011 года – создания южносуданского государства. Именно тогда Дмитрий Медведев подписал указ о признании республики и установлении с ней дипломатических отношений. В апреле 2016 года в Москве министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефтяной и горной промышленности Южного Судана Стивен Дьеу Дау подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области энергетики.

    В октябре 2018 года министр нефти и горнодобывающей промышленности Южного Судана Эзекиль Лол Гаткуот принял участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя», провел переговоры с Новаком и представителями ведущих российских энергетических компаний. Также с 2016 года между странами действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщает РИА «Новости». Южный Судан – эта одна из тех стран Африки, которые устранились от антироссийских санкций, хотя традиционно считались зоной влияния ряда западных игроков.

    «Россия, отворачиваясь от Запада, делает поворот на Восток и в Африку. Активность Москвы иллюстрирует как завтрашняя встреча, так и прошедший ранее саммит Россия – Африка, ставший ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях. Очевидно, что развитие отношений Москвы и Джубы – это инвестиции стратегического характера», – подчеркнул Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Население Восточной Африки растет, рядом с Южным Суданом есть важная для нас Эфиопия. В Джибути мы тоже присутствуем. С Египтом у Москвы хорошие отношения. Так что наши интересы здесь явны и заметны. Южный Судан – новое независимое государство, вполне перспективный партнер. Можно начинать выстраивать отношения с листа, тем более что лидер государства с радостью приезжает к нам в гости. С точки зрения дипломатии – это очень хороший знак», – пояснил эксперт.

    «Думаю, Великобритания очень плохо отреагирует на этот визит. В чем-то попытается обвинить Россию или Южный Судан, пригрозит лишить африканскую страну какой-либо помощи или, наоборот, посулит помощь. В любом случае в ближайшие пять лет Африка будет ареной серьезной борьбы ряда крупных игроков. В годы холодной войны в Африке было три крупных игрока – США, СССР и Китай. Сейчас все движется к похожему сценарию, правда, теперь Россия и Китай будут выстраивать в Африке партнерские отношения, выдавливая оттуда США. Очевидно, встреча Путина с Кииром произойдет в рамках как раз этого вектора», – добавил аналитик.


    «Южный Судан для России может стать поставщиком ряда экзотических фруктов и овощей. Кроме того, страна богата различными видами достаточно ценных пород дерева», – пояснил Игорь Герасимов, африканист, профессор кафедры истории Ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета.

    «Третье – это, конечно же, возможное сотрудничество в геологической сфере. В Южном Судане обилие полезных ископаемых – железная руда, цинк, вольфрам, слюда, золото. Особенно богаты залежи в районе Бахр-эль-Газаль. Российские специалисты, компании могли бы работать в сфере геологоразведки и совместного освоения месторождений», – указал эксперт.

    «Отдельно стоит отметить обилие нефти в стране, причем сейчас далеко не все нефтяные месторождения открыты. Безусловно,

    Россия могла бы помочь Южному Судану построить современные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие мощности.

    Также у страны слабая инфраструктура для транзита углеводородов, которые идут на север Африки. Тут тоже ясно видны широкие поля для расширения сотрудничества Москвы и Джубы», – подчеркнул собеседник.

    «Также Россия могла бы помочь Южному Судану разработать и проложить интересный маршрут, которым можно было бы соединить страну с магистралями Эфиопии и с побережьем Красного моря. Потому что, конечно, Южному Судану не хватает выхода к морю», – посетовал спикер.

    «Кроме того, у Южного Судана совсем плохо с гражданской авиацией. У них очень маленький штат собственных самолетов и вертолетов. Напомню, что до 2012 года в аэропорту Джубы дислоцировалась российская авиационная группа в составе четырех вертолетов МИ-8 и 120 человек личного состава. Они были там на ротационной основе в рамках миссии ООН», – напомнил аналитик.

    «Тогда, насколько я знаю, авиационные власти и пилоты очень радовались присутствию российских специалистов, потому что наши всячески помогали им. Сейчас, я думаю, можно было бы возобновить подобное сотрудничество, но уже на двухсторонней основе. Наши компании из сферы авиатранспорта могли бы оказывать Южному Судану достаточно серьезные услуги», – продолжил профессор.

    «Что касается какого-то военного присутствия, то, я уверен, южносуданские власти и простые жители были бы рады, если б российские специалисты, советники помогли стране преодолеть межплеменные конфликты. К этому добавляется деструктивная деятельность религиозно-экстремистских групп.

    У России есть позитивный опыт снижения эскалации в подобных конфликтах, и этот опыт Южному Судану очень бы пригодился»,

    – детализировал специалист.

    «Мы могли бы поставлять им мучные изделия, злаковые культуры, одежду, транспорт, сельскохозяйственную технику, участвовать в развитии животноводства. Потому что сейчас южносуданское животноводство – это когда кочевые племена перемещаются по саванне с огромными, миллионными стадами и иногда дерутся между собой за пастбища», – рассказал собеседник.

    «Россия вполне может сотрудничать с Южным Суданом во всех вышеперечисленных сферах и, думаю, как раз об этом и будут говорить Путин с Салвой Кииром. Важно здесь и то, что мы им никогда не мешали и никогда ни на что не посягали. У южносуданских граждан нет к нам предвзятого отношения, они не смотрят на нас, как на колонизаторов, чем не могут похвастаться некоторые страны Запада, например – Британия», – резюмировал Герасимов.

    Главное
    В Азербайджане арестовали экс-премьера НКР миллиардера Рубена Варданяна
    Тбилиси жестко ответил Риге на требование ввести санкции против России
    В США украинское контрнаступление назвали слишком дорогим
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом
    Минфин Украины: На Западе все меньше желающих давать деньги
    Минфин опубликовал прогноз на курс рубля по итогам 2023 года
    ЛДПР предложила выделять землю семьям после десяти лет брака

    Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии

    Россия и Китай стали активно использовать юань в торговле именно с 2022 года. И это подрывает позиции доллара США как мировой резервной валюты. Такой вывод делают в своем исследовании экономисты Европейского банка реконструкции и развития. Исторически на смену валютного лидера уходят десятилетия, но юань может потеснить доллар значительно быстрее. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке

    В четверг пройдет встреча Владимира Путина и президента Южного Судана Салвы Киира. Дипломатическим отношениям между странами всего чуть более 10 лет. С какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире? Подробности

    Перейти в раздел

    Как писалась история русской Средней Азии

    150 лет назад, 28 сентября 1873 года, был подписан Шаарский договор с Бухарским ханством, в результате которого влиятельное государство в Средней Азии приняло протекторат России. Это стало одним из важнейших событий, завершивших процесс присоединения региона к Российской империи. Но история русской политики в Азии началась куда раньше. Подробности

    Перейти в раздел

    Как были повержены имперские амбиции Грузии

    Усмирение Карабаха Азербайджаном возродило реваншистские настроения и в соседней Грузии, все еще мечтающей вернуть в свой состав и Южную Осетию, и Абхазию. Звучат даже заявления о желании начать новые боевые действия. Насколько распространены подобные настроения – и почему ситуация с Абхазией и похожа, и очень не похожа на то, что происходило в Карабахе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............