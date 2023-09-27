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    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

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    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

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    27 сентября 2023, 15:21

    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Южного Судана

    Кремль: Путин в четверг встретится с президентом Южного Судана Кииром

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О предстоящем визите президента Южного Судана в Россию стало известно в середине сентября.

    25 сентября 2023, 18:41
    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным

    Эксперты объяснили, почему власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    «В Америке существует очень серьезная информационная цензура. И в данном случае совершенно очевидно, что это интервью имело бы колоссальный эффект, учитывая размер и широту аудитории Карлсона. Возможно, оно собрало бы даже не десятки, а сотни миллионов зрителей», – предположил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Карлсон сейчас является медийной и даже наполовину политической фигурой. Он создал образ того, кто может пообщаться с любым лидером или с любой известной во всемирном масштабе личностью», – указал он.

    «Телеведущий показал, что сейчас администрация Байдена опасается освещения позиции России, интерпретации некоторых событий словами российского президента. Это могло бы очень серьезно ударить по президенту США и его окружению. И это даже несмотря на то, что вопросы интервью могли бы быть согласованы», – отметил эксперт.

    «Рейтинг Байдена падает. И его слова и заявления нередко не доходят до сознания общественности. Помимо этого, Путин в интервью предстал бы достаточно молодым и энергичным политиком. Это лишний раз подчеркнуло бы дряхлость Байдена. Картинка уверенного в себе российского лидера, хорошо выглядящего, словом, не допускающего оговорок и двусмысленностей, стала бы еще большим ударом, в частности по Байдену и по демократам в целом. Даже большим ударом, нежели сами ответы Путина», – сказал политолог.

    «Кроме того, запрет говорит о том, что в США идет превращение органов регулирования в орудия борьбы с политическими противниками. Карлсон просто хотел взять интервью, а не обратиться к американской общественности с какими-то призывами. Он делает свою работу. Это при том, что в Конституции США прописано – власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы», – напомнил аналитик.

    «Карлсона по политическим взглядам, безусловно, можно отнести к сторонникам Трампа. Обратите внимание, в его рабочем кабинете висит вырезка из газеты 1945 года с новостью о том, что умер Франклин Рузвельт. Телеведущий как бы демонстрирует свою антидемократическую направленность. Причем он крайне правых позиций», – подчеркнул он.

    «Не думаю, что речь идет о том, что кто-то из американских чиновников напрямую запретил Карлсону брать интервью у Путина. Вероятно, это иносказательная риторика. В 2021 году журналист уже говорил, что хочет взять интервью у Путина, но тогда был скандал, он оказался под слежкой АНБ. Вероятно, ему так намекнули, что если он будет брать интервью у лидеров недружественных США стран, то у него будут проблемы с американским разведывательным сообществом», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Ну а телеведущий трактовал это как запрет. Не исключаю, что он опасается преследования со стороны органов госбезопасности США в случае интервью. Так что это не столько нарушение свободы слова, сколько акт политического давления на самого Карлсона», – заключил эксперт.

    Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Никто не сказал: «Подождите секунду. Возможно, мне не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого хочет, и мы имеем право услышать, что говорит Путин». Разве нам не разрешено слышать его голос?» – возмутился он.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера.

    Он также выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит. Песков добавил, что Путин в общении с зарубежными СМИ всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию нашей страны.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина. Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента».

    Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox. Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

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    25 сентября 2023, 13:49
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.

    По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».

    На кадрах, опубликованных ранее Минобороны запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ около Урожайного.

    Сообщалось, что украинские военные забрасывали позиции российских войск гранатами. Калашников «умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим». В Минобороны подчеркнули, что подразделение действовало слаженно, из боя «никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.

    Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.

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    24 сентября 2023, 18:16
    Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина в Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Yle опубликовал архивные кадры с отдыха Владимира Путина с Анатолием Собчаком в Финляндии во время первомайских праздников.

    Видео, как утверждает телеканал Yle, снято в начале 1990-х. На них Путин вместе с Анатолием Собчаком проводит вполне обычные выходные в Финляндии, играют в пинг-понг, отдыхают на природе, передает RT.

    Телеканал отметил, что Путин расслаблен во время игры, хотя «славится своей сдержанностью».

    «В порыве игры в пинг-понг он даже смеется. Нечастое явление», – отмечают финские журналисты.

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    24 сентября 2023, 21:58
    Франция отозвала посла в Нигере

    Макрон: Франция отзывает весь персонал посольства в Нигере и выводит военных

    Tекст: Вера Басилая

    Франция отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, а также отказывается от военного сотрудничества с этой страной, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интервью телеканалу TF1 в воскресенье Макрон заявил, что французский посол в Ниамее, а также весь персонал своего посольства вернутся во Францию в ближайшие недели или месяцы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по его словам, Франция отказывается от военного сотрудничества с Нигером, и до конца города намерена вывести оттуда своих военных, передает ТАСС.

    По словам Макрона, нынешние власти Нигера «больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом».

    Ранее Нигер закрыл свое воздушное пространство для Франции.

    До этого Нигер обвинил Францию в развертывании войск для вторжения.

    Напомним, по данным СМИ, Франция выдвинула Нигеру условие по выводу своих войск. Сообщалось, что Париж не примет решения о выводе войск из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба экс-президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (2)
    26 сентября 2023, 14:48
    Путин подписал указ об индексации зарплат президента, премьера и министров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заработные платы президента России, главы правительства, министров и начальников отдельных ведомств проиндексированы на 5,5% с начала следующего месяца, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    С 1 октября повышается денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, говорится в документе, передает ТАСС.

    Отмечается, что зарплаты повышаются в 1,055 раза. Мера распространяется на президента, премьер-министра, зампредседателя Совбеза, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

    До этого сообщалось, что Путин подписал указ об индексации зарплат отдельных категорий госслужащих.

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    24 сентября 2023, 19:30
    Нигер закрыл свое воздушное пространство для Франции

    France-Presse: Нигер запретил французским самолетам появляться в своем воздушном пространстве

    Tекст: Вера Басилая

    Нигер ввел запрет на нахождение французских самолетов в своем воздушном пространстве, в том числе это касается и бортов, принадлежащих компании Air France, передает агентство France-Presse.

    Агентство со ссылкой на авиационное управление Нигера сообщило, что воздушное пространство страны закрыто для французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France, передает ТАСС.

    Ранее Нигер обвинил Францию в развертывании войск для вторжения.

    Напомним, по данным СМИ, Франция выдвинула Нигеру условие по выводу своих войск. Сообщалось, что Париж не примет решения о выводе войск из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба экс-президента Мохамеда Базума.

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    25 сентября 2023, 13:43
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков об интервью Путина американскому телеведущему Карлсону: Подождем – увидим

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что подобные запросы поступают в том числе от американских СМИ. Он выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит, однако сейчас «вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», передает ТАСС.

    «Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», – сказал представитель Кремля.

    Путин в общении с зарубежными СМИ, как отметил Песков, всегда предельно откровенен. Российский лидер дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, указал представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос, может ли президент России дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: «Подождем – увидим».

    Ранее Карлсон рассказал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

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    26 сентября 2023, 12:54
    Лукашенко раскрыл договоренности с Путиным о двух крупных проектах

    Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

    Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске сообщил, что речь в ходе разговора с Путиным шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые, как отметил глава Белоруссии, «очень востребованы и нужны» России, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лукашенко, Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96. Также белорусская сторона может заниматься обслуживанием этих пассажирских самолетов.

    Вторым проектом, который, по словам Лукашенко, обсуждался между лидерами России и Белоруссии, является строительство второй железнодорожной ветки «от Беларуси на Ленинград». Это, как пояснил Лукашенко, позволит перебрасывать в российские порты большие объемы грузов и «оттуда работать на весь мир».

    Совместный проект в транспортной сфере президент Белоруссии назвал очень важным. Минск, отметил он, занимается строительством портовой инфраструктуры, но железная дорога является «узким местом». Российский лидер, как сообщил Лукашенко, попросил привезти ему полные характеристики и материалы по данному проекту.

    Ранее Лукашенко сообщил, что встретится с российским коллегой 15 октября в Киргизии.

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    25 сентября 2023, 14:48
    Путину доложили о возбуждении сотен дел о нарушениях при реализации нацпроектов

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские прокуроры в 2023 году выявили нарушения в сфере реализации приоритетных национальных проектов в 80 регионах страны, по материалам прокуратуры возбуждены сотни уголовных дел, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы продолжали надзорное сопровождение национальных приоритетных проектов. К сожалению, во многих регионах нашей страны, а их 80, были выявлены хищения, а также сопутствующие им должностные преступления. По нашим материалам возбуждены сотни уголовных дел. Эту работу будем продолжать», – передает ТАСС слова Краснова.

    Так, генпрокурор сообщил, что благодаря работе прокуроров удалось завершить ремонт и строительство более 50 социально значимых объектов и ввести в эксплуатацию дорогостоящее оборудование в школьных и медицинских учреждениях.

    Ранее генпрокурор сообщал, что в минувшем году по материалам прокуроров было возбуждено 639 уголовных дел по фактам хищений средств, выделенных на национальные проекты, на общую сумму более 1 млрд рублей. В ходе надзора за реализацией национальных проектов в 2022 году прокуроры выявили 72 тыс. нарушений, к различным видам ответственности было привлечено свыше 20 тыс. виновных лиц.

    Путин в свою очередь выразил удовлетворение тем, как Генпрокуратура следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе, и попросил не ослаблять внимание к этой сфере.

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    26 сентября 2023, 15:36
    Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематику отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба Кремля.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

    «Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Главы государств указали на важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Также обе стороны высказали обоюдную заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

    Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Президенты обсудили подключение Ирана к полноформатной деятельности Объединения с учетом председательства России в 2024 году.

    Путин и Раиси подтвердили продолжение контактов и расширение партнерства.

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    26 сентября 2023, 11:35
    Лукашенко назвал дату предстоящей встречи с Путиным

    Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным 15 октября в Киргизии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 15 октября.

    Встреча, по словам главы Белоруссии, состоится в Киргизии, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на встрече Лукашенко с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, который прибыл в Минск.

    Кроме того, Лукашенко сообщил, что в понедельник у него состоялись телефонные переговоры с российским лидером. Обсуждались, по его словам, большие совместные проекты двух стран.

    Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 15 сентября в Сочи. Открывая переговоры, российский лидер отметил стабильное развитие взаимодействия двух стран в сфере экономики.

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    26 сентября 2023, 14:06
    Кремль подтвердил разговор Путина с Лукашенко

    Кремль подтвердил, что Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин накануне действительно провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС. Подробностей не приводится.

    Ранее во вторник Лукашенко рассказал, что в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

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    26 сентября 2023, 13:41
    Путин присвоил 58-й армии почетное наименование «гвардейская»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 58-й общевойсковой армии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    58-ю общевойсковую армию впервые сформировали в Сибирском военном округе в конце 1941 года на основании директивы Ставки Верховного Главного Командования.

    С 2015 года эта армия выполняет задачи в центре по примирению сторон в Сирии.

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    27 сентября 2023, 10:17
    СМИ: Вывод французских военных из Нигера связан с отсрочкой интервенции ЭКОВАС

    Журнал Jeune Afriqu сообщил, что французские вышли из Нигера в связи с отсрочкой интервенции ЭКОВАС

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Парижа вывести французские войска из Нигера, вероятно, связано с затягиванием планируемой интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выразил мнение журнал Jeune Afrique.

    По информации издания, в случае, если Франция решила сдаться, то из-за того, что перспектива военной интервенции ЭКОВАС, которую сообщество открыто поддержало в начале августа, откладывается, передает ТАСС.

    Также в материале указано, что президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу настроен «менее агрессивно», в связи с тем, что он не получил поддержки интервенции ни в парламенте, ни среди общественности.

    Кроме того, Тинубу отметил, что переговоры с новыми властями Нигера все еще продолжаются.

    Ранее Макрон заявил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, а также отказывается от военного сотрудничества с этой страной.

    Напомним, по данным СМИ, Франция выдвинула Нигеру условие по выводу своих войск. Сообщалось, что Париж не примет решения о выводе войск из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба экс-президента Мохамеда Базума.

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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