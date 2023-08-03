Сенатор Климов: Европе следует взглянуть на свое колонизаторское прошлое, прежде чем обвинять Россию в попытке якобы эксплуатировать другие страны

Tекст: Илья Абрамов

«Европейцы повторяют за американцами. Раньше США пугали их, теперь ЕС запугивает всех, кого может. Более того, в Европе большинство чиновников – американские назначенцы. Поэтому для сохранения своих должностей они придерживаются существующей идеологии – давить на Россию», – сказал сенатор Андрей Климов.

«Американцы обещали устроить нам «дипломатическую бурю» после выхода России из зерновой сделки. Можно говорить, что они приступили к реализации угрозы, используя европейских марионеток», – акцентирует собеседник.

«Западные политики – это наследники колонизаторов. Они судят по себе и думают, что если их государства эксплуатировали другие народы, то и Россия будет делать так. Однако у нашей страны совершенно другие взгляды на геополитику», – подчеркивает парламентарий.

«Когда у человека или страны не хватает денег на еду – пытаться продавать ему продукты втридорога крайне цинично. Поэтому Россия помогает государствам, столкнувшимся с нехваткой ресурсов, в том числе по вине европейских колонизаторов. Тогда как последние хотят только поживиться на них», – резюмировал Климов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми». В письме политика, текст которого приводит Reuters, также констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на злаки.

Боррель подчеркнул, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления политика.

Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

Кроме того, президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.