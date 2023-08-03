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В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России
Сенатор Климов: Европе следует взглянуть на свое колонизаторское прошлое, прежде чем обвинять Россию в попытке якобы эксплуатировать другие страны
Когда у человека не хватает денег на еду, ему надо помочь, а не продавать пищу втридорога. Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми».
«Европейцы повторяют за американцами. Раньше США пугали их, теперь ЕС запугивает всех, кого может. Более того, в Европе большинство чиновников – американские назначенцы. Поэтому для сохранения своих должностей они придерживаются существующей идеологии – давить на Россию», – сказал сенатор Андрей Климов.
«Американцы обещали устроить нам «дипломатическую бурю» после выхода России из зерновой сделки. Можно говорить, что они приступили к реализации угрозы, используя европейских марионеток», – акцентирует собеседник.
«Западные политики – это наследники колонизаторов. Они судят по себе и думают, что если их государства эксплуатировали другие народы, то и Россия будет делать так. Однако у нашей страны совершенно другие взгляды на геополитику», – подчеркивает парламентарий.
«Когда у человека или страны не хватает денег на еду – пытаться продавать ему продукты втридорога крайне цинично. Поэтому Россия помогает государствам, столкнувшимся с нехваткой ресурсов, в том числе по вине европейских колонизаторов. Тогда как последние хотят только поживиться на них», – резюмировал Климов.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми». В письме политика, текст которого приводит Reuters, также констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на злаки.
Боррель подчеркнул, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления политика.
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.
Кроме того, президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.