Россия выдвинула семь условий возвращения в зерновую сделку

Полянский: Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий

Россия вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь условий, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Полянский сообщил, что первым условием является «реальный, а не умозрительный» вывод из-под действия ограничительных мер поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений, передает ТАСС.

Вторым пунктом является снятие всех препятствий для российских банков и фининститутов, обслуживающих поставки удобрений и продовольствия, сообщил Полянский. В том числе речь идет о незамедлительном подключении этих организаций к системе SWIFT. При этом, подчеркнул зампостпреда России при ООН, Москву не устроят новые обещания и идеи по данному вопросу.

Третьим пунктом Россия настаивает на возобновлении поставок в нашу страну запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.

По данным Полянского, стоимость деталей для российских производителей подскочила на 40%. Он также сообщил, что рост издержек при финансовых транзакциях составил около 10%, а общие потери достигли 1,6 млрд долларов.

Четвертое – решение вопросов фрахта судов и страхования российского экспорта продовольствия, обеспечение логистики поставок.

Полянский подчеркнул, что рост стоимости фрахта судов, предназначенных для перевозки грузов, стоимости международных расчетов и других транзакций привел к потере рентабельности поставок в два раза.

Пятым условием России является отсутствие препятствий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, в том числе возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Шестым условием стала разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью.

Седьмым – восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, подчеркнул Полянский. По его словам, соглашение должно работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче.

Только после выполнения данных условий Москва вернется в зерновую сделку, пообещал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов.

