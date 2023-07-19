Путин назвал потери российских аграриев из-за зерновой сделки

Путин заявил, что российские аграрии потеряли из-за зерновой сделки 1,2 млрд долларов

Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это [зерновая сделка] обернулось прямыми потерями и убытками. Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов», – цитирует ТАСС Путина.

«Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза», – указал президент.

По его словам, Россия проявляла чудеса выдержки, не раз продлевая зерновую сделку, несмотря на невыполнение обязательств зарубежными партнерами.

«Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило», – констатировал президент.

«Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только требовали чего-то от России – сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим», – подчеркнул Путин.

Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.

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