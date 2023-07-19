Путин назвал потери российских аграриев из-за зерновой сделки

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19 июля, среда | Последнее обновление — 20:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов
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НАТО явно готовится к прямой войне с Россией, но население западных стран пока к ней не готово. Удастся ли его переубедить? Пока шансы на это выглядят как 50 на 50. При всем отрицательном отношении к России, противопоказания к войне слишком существенные.
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Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми.
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Путин назвал потери российских аграриев из-за зерновой сделки
Путин заявил, что российские аграрии потеряли из-за зерновой сделки 1,2 млрд долларов
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Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это [зерновая сделка] обернулось прямыми потерями и убытками. Из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов», – цитирует ТАСС Путина.
«Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза», – указал президент.
По его словам, Россия проявляла чудеса выдержки, не раз продлевая зерновую сделку, несмотря на невыполнение обязательств зарубежными партнерами.
«Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило», – констатировал президент.
«Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только требовали чего-то от России – сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим», – подчеркнул Путин.
Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Мэр Одессы рассказал об одной из самых ужасных ночей с начала спецоперации
Мэр Одессы Труханов назвал российские удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала спецоперации
Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, комментируя нанесенные российскими силами «удары возмездия», назвал их самой масштабной атакой на город с начала спецоперации.
«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним», – написал он в Facebook (соцсеть запрещена в России), передает РИА «Новости».
По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, в ночь на среду российские ракеты «Оникс» и Х-22 повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
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Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
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Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
ВСУ признали повреждение инфраструктуры в порту под Одессой
Украинское командование заявило о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов под Одессой
Российские ракеты «Оникс» и Х-22 в ходе атаки в ночь на среду, 19 июля, повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области, сообщает командование Вооруженных сил Украины.
Командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов были повреждены зерновой и масляный терминалы. Кроме того, удар пришелся по резервуарам и оборудованию для загрузки, что привело к возгоранию. Одновременно ракетами были повреждены промышленный объект и два склада в Одессоком районе, передает РИА «Новости».
Напомним, воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах Украины. Градоначальник Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
Эксперты: Удары по Одессе – начало кампании возмездия за теракт на Крымском мосту
Эксперты назвали основные задачи ударов ВС России по Одессе
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Россия наносит «удары возмездия» по портам Одессы. Уничтожаются вооружение и топливо, незаконно сохраненные Украиной в рамках зерновой сделки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Михаил Онуфриенко и Александр Перенджиев. Ранее командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов пострадала критическая инфраструктура в одном из портов Одесской области.
«Российские удары по портам Одессы стали возможны благодаря выходу из зерновой сделки. Украина громко кричит о том, что Россия уничтожает склады, где хранилось продовольствие, однако это лукавство. Офис Зеленского пользовался гарантиями безопасности и размещал там вооружение, которое позже оказывалось на полях СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Таким образом, главная задача Москвы – уничтожить незаконное скопление техники и снарядов. Кроме того, наши удары приходятся и по местам хранения топлива. То есть решается целый комплекс задач. Удары по столь важному транспортному узлу – необходимы», – подчеркивает Онуфриенко.
«Поражение портовых объектов является началом новой кампании возмездия за террористический акт на Крымском мосту. Все это имеет значение не только в СВО, но и в плане глобальной безопасности. В этих портах хранились вооружения, которые не только поступали на фронт к украинским солдатам, но и оказывались на теневых рынках за границей», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
Ранее командование ВСУ признало, что в ходе российских авиаударов пострадала инфраструктура в одном из портов Одесской области. Отмечается, что ракеты «Оникс» и Х-22 в ночь на среду повредили зерновой и масляный терминалы. Кроме того, подчеркивается, что началось возгорание в резервуарах и оборудованиях для загрузки.
Одновременно ракетами были поражены промышленный объект и два склада в Одесском районе. Мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал прошедшую ночь как «ужасную» и отметил, что ВС РФ использовали ракеты и беспилотники при атаке на областной центр.
В Минобороны сообщили, что в ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
Полянский: Россия не ставила задачу русифицировать Украину
Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия не приемлет нарушение прав русскоязычных на Украине
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Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране, заявил на заседании Генассамблеи первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, у Москвы никогда не было планов уничтожить украинскую идентичность, Россию вполне устраивала такая Украина, какая она была. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не смирится с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения, вопреки конституции самой Украины, с обелением нацистов, с обстрелами Донбасса, передает РИА «Новости».
По его словам, российская спецоперация была начата именно для защиты мирного населения Донбасса. При этом в Москве всегда были готовы к мирному и дипломатическому достижению целей СВО, но Запад не дал заключить Украине парафированный в марте 2022 года договор, который предусматривал в том числе и устраивавшие украинскую сторону гарантии безопасности без вступления страны в НАТО.
Украине внушили мысль о том, что с помощью оружия она воюет за некие демократические ценности и свободы и сможет победить Россию, заключил Полянский.
Ранее зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию Запада.
Российские войска на Купянском направлении продвинулись более чем на 1 км
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Группировка войск «Запад» продолжила наступление на Купянском направлении, за сутки российские подразделения прошли более 1 км вглубь, сообщило Минобороны России.
Ширина проникновения по фронту составила до 2 км, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области.
Поражены подразделения ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). У поселка Песчаное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады украинской теробороны.
Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 70 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
За сутки украинские военные пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении Южная группировка отразила 25 атак противника у поселков Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки в ДНР.
У Авдеевки (ДНР) ликвидирован склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
За сутки на этом направлении уничтожено свыше 340 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, две польские САУ Krab, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении группа «Центр» отразила четыре атаки у поселков Кармазиновка, Шипиловка, Белогоровка, города Кременная (ЛНР). Поражены украинские подразделения у поселков Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка (ДНР). У поселка Торское (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
У поселка Ямполь (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 100-й бригады теробороны.
ВСУ потеряли на этом направлении до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку возле поселка Работино (Запорожская область).
Поражена живая сила и техника ВСУ у поселков Приютное (Запорожская область), Макаровка и Ровнополь (ДНР). Возле Старомайорского (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Новопокровка и Малая Токмачка (Запорожская область). У Марфополя (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у поселков Березовое (Днепропетровская область), Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка (Запорожская область).
ВСУ потеряли за сутки на этих направлениях свыше 170 человек, два танка, девять боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении в уничтожено до 50 украинских бойцов, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 106 районах.
Возле города Запорожье уничтожена база ГСМ украинских военных.
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Российские военные уничтожили под Херсоном крупнейший склад ГСМ украинских военных
Сальдо: Из-за уничтожения крупнейшего склада под Бериславом у ВСУ пропала возможность заправляться
Российские силы уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов под Бериславом, из-за чего Вооруженные силы Украины теперь не могут заправлять транспорт на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что склад в районе села Львово в Бериславском муниципальном округе был уничтожен бойцами группировки войск «Днепр». По словам Сальдо, это был крупнейший военный склад на правобережье Днепра, где заправлялась вся техника ВСУ.
«Теперь противнику нечем будет заправлять транспорт», – написал Сальдо в Telegram.
Ранее также сообщалось, что российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.
Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в районе Артемовска
Пушилин: Ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась
Ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась вопреки тяжелым боям около Клещеевки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На Артемовском направлении … можно говорить об определенной стабилизации», – заявил Пушилин. В то же время он отметил, что на северо-западе от Клещеевки все еще продолжается «достаточно жесткое противостояние», передает ТАСС.
По словам Пушилина, самым активным остается Краснолиманское направление, где за последние дни уничтожено большое количество бойцов ВСУ и захвачены ряд позиций. Кроме того, российские силы немного продвинулись на Авдеевском направлении. ВСУ все еще пытаются пробить оборону в районе Угледара, но российские силы купируют эти попытки.
На прошлой неделе сообщалось, что российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.
WSJ: Украинские военные назвали помощь Запада велосипедом без педалей
WSJ: Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь
Украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal.
Издание в частности приводит слова 49-летнего командира подразделения ВСУ Юрия Ульшина с позывным «Грек». По его словам, Запад допустил ошибку, передав украинским войскам танки и бронетранспортеры, но не обеспечив их достаточным количеством истребителей и систем ПВО. По его словам, из-за этого ВСУ не могут обеспечить надежную защиту западной техники, передает РИА «Новости».
«Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...», – сказал военный, слова которого приводит Wall Street Journal.
Ранее в Пентагоне заявили, что армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе.
ВКС России сбили в ДНР украинский Су-25
Минобороны: ВКС России сбили в ДНР украинский Су-25
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Раздольное Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в ДНР, а средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 в районе Кутьковки в Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
За последние сутки ВС России перехватили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 18 беспилотников противника около Купянска Харьковской области, Кременной, Берестового, Приволья ЛНР, Красной Горы, Опытного, Покровского, Старомлыновки ДНР, Пологов, Любимовки и Федоровки Запорожской области.
Всего с начала СВО российские войска уничтожили 456 самолетов, 243 вертолета, 5108 беспилотников, 426 ЗРК, 10761 танк и других бронемашин, 1139 боевых машин РСЗО, 5522 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11752 единицы спецтехники.
Ранее российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
Чернышенко призвал не делать поспешных выводов в отношении Исинбаевой
Чернышенко призвал выступить против поспешных выводов в отношении Исинбаевой
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал опираться на факты и не делать поспешных выводов в отношении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Чернышенко признался, что сам знаком с ситуацией вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой лишь по «противоречивым сведениям» в СМИ. Он заявил, что нужно с уважением относиться к тому, что она одна из величайших российских спортсменок, и призвал разобраться в фактологии: кто что сказал и какой текущий статус, где она находится, передает ТАСС.
Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию.
В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко пришли к выводу, что слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России.
Напомним, известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что воинское звание никак не может носить номинальный характер. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений».
ХК ЦСКА передал автобус фанатскому батальону «Эспаньола»
Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола» в зоне спецоперации
Московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.
Микроавтобус был передан 7 июля в знак поддержки и солидарности. Надпись на нем гласит: «Наша цель – победа», сообщает официальный сайт клуба.
Бойцы поблагодарили президента ЦСКА Игоря Есмантовича.
«Спасибо коллективу ХК ЦСКА за поддержку. Парни, мы рады, что вы о нас помните. С вашей помощью будем приближать победу!» – сообщили бойцы подразделения.
«Эспаньола» – добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных клубов, передает РИА «Новости».
Российские силы уничтожили более 40 военных ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили более 40 военных ВСУ, пытавшихся высадиться у Антоновского моста
Российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Военнослужащие группировки «Днепр» оперативно среагировали на попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста. Уничтожены более 40 украинских военных, передает ТАСС.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в боях у Антоновского моста украинские войска потеряли как минимум 100 человек убитыми, еще больше получили ранения.
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