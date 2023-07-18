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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

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Обсуждение: 20 комментариев

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    Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

    Отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам
    Россия разочаровалась в зерновой сделке
    		  
    18 июля 2023, 09:00
    Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам?

    Российская сторона больше не намерена вести никаких переговоров по поводу возобновления зерновой сделки. Решение прекратить сотрудничество в этом формате – окончательное, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее МИД РФ заявил о прекращении зерновой сделки, и уведомил об этом Турцию, Украину и ООН.

    Россия пошла на это, так как за год существования сделки и продления ее три раза условия сделки так и не были выполнены. Из пяти предусмотренных меморандумом с ООН системных задач не выполнено ни одной. Формально российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под западные санкции, однако сложности возникают из-за общих ограничений по платежам, логистике и страхованию грузов.

    Россия ждала в ответ на зерновую сделку ослабления этих ограничений в отношении российского экспорта зерна и удобрений. В частности, предполагалось, что Россельхозбанк снова подключат к системе SWIFT, что облегчит совершение финансовых операторов с покупателями. Должны были также возобновиться поставки запчастей для сельхозтехники, а также логистика и страхование перевозок. Должен был решиться вопрос с поставками аммиака по аммиакопроводу Тольятти – Одесса, но теперь этот вопрос вне повестки, так как труба была недавно взорвана.

    Проблема в том, что западные страны не считают меморандум Россия – ООН неотъемлемой частью зерновой сделки, хотя и заговорили недавно о возможных уступках, например, о переприсоединении к SWIFT «дочки» Россельхозбанка.

    На первый взгляд может показаться, что это может серьезно ударить по экспорту российского зерна и удобрений. Ведь во время сделки был поставлен рекорд по экспорту. В прошлом сельхозгоду с июля 2022-го по июнь 2023 года Россия экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна, где 47 млн тонн – это пшеница. Тогда как годом ранее в 2021–2022 сельхозгоду экспортировала только 38,1 млн тонн зерна. Экспортная выручка в 2022 году составила 41 млрд долларов, считал Минсельхоз.

    Однако именно отмена самой зерновой сделки никак не вредит. Причина банальна: для российских товаров ровным счетом ничего не меняется, так как послабления не были сделаны во время действия сделки. Весь год, когда действовала сделка, действовали и все ограничения по финансам, логистике и страхованию для наших компаний. Российским экспортером пришлось работать с этими ограничениями и искать пути их обхода, живя в ожидании, что вот-вот сейчас что-то изменится, ограничения снимут. Но все осталось на том же месте, поэтому есть сделка или нет сделки – для них никакой разницы. Таким образом, рекордного экспорта зерновых за прошедший год Россия добилась не потому, что действовала эта зерновая сделка (ее влияние обманчиво), а благодаря высокому урожаю и быстрому подстраиванию компаний к новым условиям работы с ограничениями.

    Покупатели нашего зерна продолжат получать пшеницу, как и раньше, даже после отмены зерновой сделки. Все контрактные обязательства будут выполнены, борьба с мировым голодом продолжится, заявили в Союзе экспортеров зерна.

    Для России само закрытие сделки не приведет к негативным последствиям, так как она изначально приносила России только ущерб, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По мнению эксперта, такую сделку не стоило заключать с самого начала.

    По оценке Российского зернового союза, за год действия зерновой сделки только российская зерновая отрасль потеряла более 1 млрд долларов, не считая потери компаний по производству удобрений.

    Ранее в интервью РИА «Новости» Злочевский говорил о том, что из-за зерновой сделки образовался ценовой дисконт по поставкам российской пшеницы к ценам международных конкурентов: разница составляла от 10–20 долларов с тонны пшеницы, а на пиках доходила до 79 долларов за тонну. Закрытие зерновой сделки позволит вернуть цены на российское зерно к справедливым уровням, хотя это может произойти не сразу, считает Злочевский.

    Зерновая сделка, ко всему прочему, сбила мировые цены на продовольствие. «Даже поверхностный анализ позволяет говорить о том, что начало военных действий на Украине дало старт значительному ценовому ралли продовольствия на мировом рынке. В марте 2022 года сводный индекс цен ФАО (продовольственной сельскохозяйственной ассоциации ООН) поднялся до 160 пунктов, а по зерновым и растительным маслам он оказался около 170 и 210 пунктов соответственно. Однако после запуска зерновой сделки уровень цен стал снижаться, а в июне 2023 года среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 126,6 пункта», – говорит Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

    По его мнению,

    если бы зерновой сделки не было, то Россия, вероятно, могла получить сопоставимые доходы от продажи меньшего объема экспорта по более высоким ценам (при сохранении тренда на рост цен в продовольствии).

    Соответственно, окончательная отмена сделки может поднять цены на продовольствие. В понедельник на новостях мировые цены на зерно начали расти. Однако Максимов не спешит говорить, что это стабильный и устойчивый тренд на рост цен. «Прогнозы ФАО говорят, что мировые запасы зерна по итогам сезона 2023–2024 годов покажут рост более чем на 2%. В то же время уровень цен и вообще количество зерновых на мировом рынке будет зависеть и от того, каким образом станут осуществляться поставки с Украины после выхода России из зерновой сделки», – говорит Максимов.

    Украина за время действия зерновой сделки смогла морским путем экспортировать около 33 млн тонн зерна. Уход такого большого объема зерна с мирового рынка, конечно, не может не сказаться на ценах. Однако вряд ли будут именно такие потери. Теперь возможности отправки украинского зерна морем станут ограничены, однако украинцы могут на свой страх и риск продолжать отправлять суда через свои акватории. Кроме того, у Украины есть иные пути отправки зерна – по железной и автомобильной дорогам. Это, конечно, вряд ли понравится Польше и другим сельскохозяйственным странам ЕС, так как украинское зерно оседает в Европе, сильно сбивает там цены и разоряет европейских фермеров. Однако эту проблему ЕС придется решать самостоятельно.

    Максимов полагает, что в среднесрочной перспективе цена на зерновые все-таки будет повышаться, и это открывает для наших экспортеров определенное окно возможностей для наращивания экспортной выручки.

    Наконец, само понимание, что зерновая сделка осталась в прошлом, может помочь. Это осознание позволит российским компаниям не надеяться на снятие ограничений и более активно строить обходные пути с пониманием, что эта ситуация надолго.

    «Прекращение зерновой сделки позволяет провести необходимую перестройку логистических маршрутов и с максимальной нагрузкой использовать маршрут «Север – Юг», с выходом на рынки Азии и Африки через Иран. Развитие этого направления представляется ключевым для уровня экспорта продовольствия из России.

    Данный сценарий не только позволит сохранить уровень экспортных доходов, но и поставлять зерно, продовольствие и удобрения в беднейшие страны мира. То есть реализовать-таки те цели, которые были заложены в фундамент зерновой сделки, но бессовестно игнорировались нашими бывшими партнерами»,

    – говорит Максимов.

    Что касается экспорта российских минеральных удобрений, то он из-за общих санкционных ограничений сократился примерно на 15%. Однако в 2023 году Россия постепенно восстанавливает экспорт удобрений и уже в этом году может выйти на уровни поставок, сравнимые с рекордными показателями 2021 года в почти 38 млн тонн, говорил в мае глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. И дело опять не в зерновой сделке, а в том, что производителям удобрений потребовалось больше сил и времени, чтобы сменить покупателей с недружественных на дружественные, договориться по проведению оплаты, логистике и страховке. Здесь была более жесткая ситуация с ограничениями доставки, например, по аммиакопроводу. В этом году ожидается более ощутимый прогресс в этих делах, отсюда и такие высокие ожидания по экспорту.

    То есть в целом для российских экспортеров и бюджета отмена зерновой сделки может оказаться выгодной. Однако возможны и негативные последствия, которые уходят больше в геополитику. И дело вовсе не в том, что бедные страны не смогут получить украинское зерно. Из 33 млн тонн зерна, которые Украина экспортировала через черноморские порты за год действия сделки, всего менее 3% было вывезено в беднейшие страны, как заявлял МИД. Борьба с голодом со стороны Украины используется, скорее, для красного словца и придания веса сделке.

    Однако для России важно сохранить дружеские отношения с Турцией, Китаем и другими дружественными странами. А вот они как раз могут быть не в восторге от роста мировых цен на зерно. Это в целом добавляет проблем и добавляет внутренней инфляции. Так, еще наши партнеры закупают украинские зерновые, например, Китай на 30% зависит от импорта кукурузы из Украины.

    Поэтому решение России о приостановке участия в зерновой сделке может быть пересмотрено в результате переговоров и на этот раз, если удастся добиться выполнения хотя бы части требований, которые облегчили бы экспорт зерна и удобрений для российского бизнеса, не исключает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
     
     
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