Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

Tекст: Ольга Никитина

В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.