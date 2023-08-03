Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.11 комментариев
Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»
Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.
Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.
В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.
Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.