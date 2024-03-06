Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

Тимофей Бордачёв
Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах
Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.
Владимир Можегов
Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине
Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.
Алексей Фирсов
Макрон пытается найти европейский смысл жизни
В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.