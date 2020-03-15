Экономика США перешла в рецессию из-за коронавируса

Из-за снижения экономической активности населения США в связи с ситуацией с коронавирусом резко упала американская экономика, заявил экс-директор Национального экономического совета США Гэри Кон в эфире CNN. Он выразил мнение, что экономика США вошла в рецессию.

«За последнее время мы пережили четыре экономических спада: в 1987, 2001, 2008 и 2020. Все эти случаи одинаковы и различны одновременно. Мы уже наблюдали подобные резкие перепады. Да, в последние дни было рекордное падение биржевых показателей, но оно было обусловлено тем, что началось с гораздо более высокого показателя», – передает его слова RT.

Он отметил, что на этот раз ситуация уникальна тем, что еще три недели назад у США были рекордно высокие биржевые показатели за всю историю.

«Отчеты прошлой недели сообщали о росте экономики, низкой безработице и росте зарплат. Получается, что три недели назад обстановка была очень положительной», – сказал Кон.

По его словам, ситуация с коронавирусом привела к кризису в здравоохранении, что резко сократило потребительский спрос.

«Потребители защищают себя и делают то, что считают лучшим для себя и своих семей: они «исключают» себя из экономики, стараются не выходить из дома в кофейни, «Макдоналдсы», на спортивные мероприятия, которые, к тому же, отменены. Когда вся эта деятельность «исключена» из экономики, это приводит к скорому экономическому замедлению. Скорее всего, мы уже вступили в фазу рецессии и имеем отрицательную динамику роста», – считает эксперт.

В то же время он считает, что когда США справятся с эпидемией, «рынок окажется достаточно устойчивым для восстановления».

Число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 2,8 тыс., умерли 57 человек. Президент страны Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

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