Число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 2,8 тыс.

Число случаев заражения новым коронавирусом в США возросло до 2 тыс. 795, умерли 57 человек, свидетельствуют данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным CNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2 тыс. 725 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния. Количество штатов, в которых введен режим ЧС, достигло 40, передает ТАСС.

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В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стали страны Евросоюза. В связи с этим Трамп запретил въезд из Европы в США.

По данным ВОЗ, к полудню субботы число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек, общее число заразившихся в мире превысило 142 тыс. человек.

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