США полностью закрыли въезд из Европы

Соединенные Штаты с 16 марта вводят запрет на въезд из Британии, заявил американский вице-президент Майк Пенс.

Также вводится запрет на въезд из Ирландии, добавил Пенс, передает РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп заявил, что всего в стране погибли от коронавируса 50 человек, сообщает ТАСС.

Он добавил, что сам сдал тест на заболевание, но результатов пока нет.

На текущей неделе Трамп запретил въезд из Европы в США за исключением Великобритании.

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.