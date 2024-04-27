Слуцкий представил новую идеологическую платформу ЛДПР

Эти пункты содержатся в стратегии развития партии до 2026, которую представил Слуцкий в рамках Всероссийского партийного слета «35 лет ЛДПР: перспективы развития» в Подмосковье. По мнению председателя, будущее России должно строиться исходя из необходимости решения именно этих трех основных проблем. «ЛДПР – первая партия, которая сегодня начинает серьезный разговор о будущем. Пора сформировать долгосрочные планы развития страны, а не мыслить пятилетками. Надо показать людям, как будет выглядеть их завтрашний день. И этот образ должен быть привлекательным! Будущее зависит от того, что мы делаем сегодня. Но первое, что мы должны сделать в этом направлении, это вернуть людям понимание того, что они могут влиять на будущее своей страны», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, Слуцкий сообщил о создании в ЛДПР цифровой партийной экосистемы. Формирование ее первой версии либерал-демократы пообещали завершить к 35-летию партии. «ЛДПР создаст цифровую партийную экосистему и станет первой цифровой партией в России. В рамках экосистемы партии мы создадим бесшовную среду, где сами или при помощи партнеров сможем закрывать потребности наших избирателей. Мы привлечем в свою орбиту сообщества, которые стремятся влиять на происходящее, но не могут решить свою проблему, не обладают знаниями и возможностями коммуникации с теми, кто имел схожую проблему. Мы создадим уникальные шансы для наших однопартийцев и тех, кто стремится в партию. Мы сможем сопровождать профессиональное развитие, в том числе через расширение инструментов партийного образования», – сказал лидер ЛДПР.

Другой важной темой, поднятой Слуцким, стала экология. Именно экологическая повестка определяет общественных и политических активистов. «О работе в сфере экологии много говорили на стратегической сессии, которая была проведена по моему поручению с депутатским и сенаторским корпусом. Поддерживаю предложение о создании в ЛДПР экологического крыла. ЛДПР готова предоставить свою площадку для диалога. Мы приглашаем все конструктивные силы, в том числе политические партии, объединиться и вместе бороться за окружающую среду», – добавил он.

Председатель партии также поднял тему неравенства регионов и федерального центра. По его мнению, необходимо как можно скорее пересмотреть эти взаимоотношения, а также вернуться к бюджетному федерализму, ориентированному на развитие регионов. «А пока у нас в экономически «бедных» регионах люди получают меньшую заработную плату за определенную работу в сравнении с экономически «богатыми» регионами (без учета климатических особенностей). Разница в пособиях, доплатах к пенсиям, наборе гарантий в целом зависит от того региона, где проживает человек. Это не только несправедливо, это формирует устойчивое неравенство, которое воспроизводится и в образе жизни родителей, и в образе жизни их детей. Получается такая новая кастовость», – уточнил Слуцкий.

Лидер либерал-демократов также затронул и проблему демографии, указав на то, что русских становится меньше с катастрофической скоростью. За 30 лет убыль населения России, по разным оценкам, составила порядка 30 млн человек. «Мы требуем, чтобы все государственные программы были взаимоувязаны с демографическим критерием, который в нашем прочтении состоит из трех компонентов: рождаемости, продолжительности и качества жизни, смертности. Мы долгое время считали, что только материальная поддержка может повысить рождаемость. И на каком-то этапе так и было. Очевидно, дело не только в достатке семей, хотя это имеет важное значение. И у ЛДПР есть свой демографический пакет, мы активно его продвигаем на федеральном и региональном уровнях», – резюмировал председатель ЛДПР.

Также Слуцкий указал на необходимость выравнивания возможностей детей на получение качественного образования. Необходимо вкладываться и развивать таланты. По мнению Слуцкого, опыт федеральной территории «Сириус» прекрасен. Но, к счастью, талантливых детей в России в разы больше, поэтому, по словам лидера ЛДПР, необходимо создавать школы для талантливых детей при вузах, национальную систему поиска и сопровождения всех талантливых детей и молодежи, а не только победителей олимпиад.

В завершении председатель ЛДПР анонсировал появление отдельной структуры в центральном аппарате партии, которая будет отвечать за сохранение наследия основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, одной из главных задач такой структуры будет подготовка к 80-летию Владимира Вольфовича в 2026 году.

