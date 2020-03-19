General Motors, Ford и Fiat Chrysler остановили производство

Руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler приостанавливает производство на заводах из-за распространения нового коронавируса, говорится в заявлениях компаний.

В General Motors заявили, что корпорация «приостанавливает производство в Северной Америке из-за ситуации на рынке, чтобы обеспечить очистку заводов и защитить персонал». В компании уточнили, что «приостановка продлится минимум до 30 марта». После этого в General Motors еженедельно будут проводиться оценки относительно того, следует ли возобновить выпуск продукции, передает ТАСС.

В заявлении Fiat Chrysler констатируется, что компания «согласилась приостановить производство на заводах в Северной Америке» со среды и «до конца марта». В корпорации также заявили, что проведут дезинфекцию на предприятиях.

Представители Ford сообщили, что «производство на предприятиях Ford в США, Канаде и Мексике будет приостановлено после вечера четверга до 30 марта, чтобы провести тщательную чистку и дезинфекцию на заводах компании». Они уточнили, что проведут консультации с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности, чтобы решить, какие меры должны быть приняты для защиты здоровья сотрудников.

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До возобновления производства сотрудники автогигантов будут получать пособия по безработице и выплаты от компаний. Во вторник Объединенный профсоюз рабочих автопромышленности заявил, что после консультаций с его представителями General Motors, Ford и Fiat Chrysler согласились сократить производство на своих заводах для сведения к минимуму риска заражения сотрудников новым коронавирусом.

По информации федеральных и местных властей США, число случаев заражения в Штатах превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек. По данным телеканала CNN, в США выявили почти 8,7 тыс. случаев заражения, а умерли 149 человек.

В прошлую пятницу Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Результаты проверки самого Трампа на коронавирус оказались отрицательными, при этом первый случай заражения выявлен в Конгрессе.

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 1,3 трлн долларов на программу смягчения последствий распространения коронавируса в США.

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