Администрация Трампа запросила на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что американским властям потребуется свыше 1,3 трлн долларов на программу смягчения последствий распространения коронавируса в США.

По мнению Кадлоу, американская экономика достаточно сильна, чтобы власти имели возможность «заимствовать средства» из бюджета ради помощи «бизнесу и населению», передает ТАСС.

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«Мы запросили пакет мер на сумму 1,3 трлн долларов. Если нам потребуется больше, то мы запросим больше. Во времена кризисов или войн не стоит беспокоиться о заимствованиях [из бюджета]», – заявил глава Национального экономического совета Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, в понедельник ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. Также, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на покупку гособлигаций США и 200 млрд долларов на приобретение ипотечных ценных бумаг.

В прошлую пятницу Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. В тот же день ФРС США объявила о намерении потратить 1,5 трлн долларов на покупку ценных бумаг.

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