ФРС США обнулила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

«Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%», – приводит текст заявления ТАСС.

«ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к «дисконтному окну», чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время. Для этой цели комитет объявил о снижении ключевой кредитной ставки на 150 базисных пунктов до 0,25%, начиная с 16 марта 2020 года», – приводит текст заявления РИА «Новости».

Согласно заявлению, комитет оставит такую ставку до полной уверенности, что экономика США преодолела негативные последствия вспышки коронавируса.

Напомним, в начале марта ФРС США на фоне ситуации с распространением коронавируса понизила ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 1-1,25% с 1,5-1,75%.

Вопреки этому глава Белого дома Дональд Трамп упрекнул главу ФРС США в нерешительности, выразив надежду, что «ФРС, в конечном счете, присоединится [к усилиям администрации США] и будет делать то, что требуется».

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила Всемирная организация здравоохранения. На этом фоне ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9% вопреки решению ФРС выделить 1,5 трлн долларов на покупку ценных бумаг.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы России к внешним шокам.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД