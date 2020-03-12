Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики?

В четверг рынок акций РФ упал, почти повторив провал вторника, ставший максимальным за много лет. Долларовый индекс РТС опустился более чем на 11% против падения на 13% во вторник. Курс доллара вырос более чем на два рубля.

Мировая повестка аналогичная, рынки падают везде – и в США, и в Европе, и в Азии. Так, американский рынок обрушился в четверг сразу после открытия. Всего за несколько минут торгов индекс S&P 500 упал более на 7%, после чего торги на всех рынках автоматически остановились.

«Черный» четверг спровоцировала новость от Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии. Масла в огонь добавили США, которые закрылись от «заразной» Европы минимум на 30 дней. «Фактически президент хочет закрыть воздушную границу для Европы, но он не предложил ничего взамен для поддержки транспортным компаниям и прочим секторам, которые являются частью экономики обслуживания – 75% от ВВП США», – говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

В Италии, где наблюдается самое масштабное распространение вируса за пределами Китая, приказом сверху уже закрыли все рестораны, бары и большинство магазинов. Деловая активность парализована. Посчитано, что только за весенние месяцы туристическая индустрия Италии потеряет 7,4 млрд евро. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выразила опасения по поводу того, что Европа может столкнуться с сильным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года. «В таких условиях итальянской экономике будет трудно избежать рецессии. Замедляется и европейская «экономика-локомотив» – Германия», – отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

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Подкинула дров в огонь и Саудовская Аравия, которая заявила о готовности утроить поставки своей нефти в Европу назло России, да еще и по демпинговой цене в 25 долларов за баррель. При этом в ОПЕК ждут снижения спроса на нефть в мире почти на 1 млн баррелей в сутки. Саудиты так сильно стараются вернуть Москву в лоно сделки по ОПЕК+.

В итоге нефть и следом рубль просели до уровней 2016 года: нефть марки Brent с поставкой в мае стоит 33,24 доллара за баррель, доллар протестировал отметку в 75 рублей, евро ушел в районе 85 рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал свой прогноз по России. По его мнению, при цене на нефть около 35 долларов за баррель и курсе рубля в 72 рублей за доллар Россия не получит нефтегазовых доходов на 3 трлн рублей. Дефицит бюджета в этом случае составит чуть меньше 2% ВВП (минус 500 млрд рублей нефтегазовых доходов). Рост российской экономики в 2020 году может быть ближе к нулю, говорит Кудрин. Бюджетный дефицит, конечно, покроют за счет накопленных резервов в Фонде национального благосостояния. Впрочем, Кудрин считает, что цена нефти будет не 35 долларов, а в районе 40 долларов за баррель, то есть немного лучше описанного им сценария.

Однако эксперты уверены, что рынки еще не достигли дна. И дальнейшие события вполне могут развиваться по негативному сценарию. «Падение может продолжиться еще на 10–15% по S&P 500 и РТС до второго дня. Но мы считаем, что должен быть отскок от текущих уровней перед тем, как рынок продолжит падение», – говорит Луцко. По его мнению, падение рынков может продолжиться до апреля, то есть пик обострения будет пройден в течение двух месяцев, а потом пойдет на спад. Для сравнения: в 2008 году падение рынков длилось полгода, при этом за два месяца рынок потерял 35%, сейчас же падение с 21 февраля (меньше месяца) составило уже 23% – это слишком быстро, указывает Искандер Луцко.

«Острые экономические кризисы, подобные нынешнему, не завершаются в один день. Сильное падение рынков в форме нескольких волн может занять несколько недель. В этом плане

вполне уместно провести параллель с кризисом 2008 года, когда ключевой в мире рынок акций США падал на протяжении полугода, а острая фаза падения развивалась в течение трех месяцев.

По-видимому, на этот раз события развиваются несколько быстрее», – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Сценарий, при котором цена нефти опустится ниже 30 долларов, а курс рубля к доллару сместится к 80, вполне реален на горизонте ближайшего месяца, считает Дейнека.

Манжос также не исключает, что курс рубля может просесть до 80–85 рублей в течение нескольких недель – это станет возвратом к минимальным значениям 2014 и 2016 годов. «Вполне вероятно, что после сильно масштабного падения курса рубля он в течение многих месяцев будет отыгрывать часть своих потерь. Мы уже наблюдали подобный сценарий неоднократно», – говорит эксперт.

Вместе с тем Манжос не ожидает нефть по 20 долларов за баррель, потому что подобная цена приближается к рентабельности максимально дешевой добычи в странах Персидского залива. «Не исключен непродолжительный спекулятивный «прокол» биржевых котировок до указанного уровня. Однако реальные физические поставки на мировой рынок будут идти по более высоким ценам», – считает Манжос.

Себестоимость добычи нефти с учетом налогов в Саудовской Аравии составляет 10 долларов, у России – 25 долларов, у американских сланцевиков – 50 долларов за баррель, указывали в ITI Capital.

На этом фоне у мировой экономики все меньше шансов избежать резкого спада. Экономист Джесси Коломбо, который ранее предсказал начало кризиса 2008 года, заявил, что мир находится на пороге нового мирового финансового кризиса, передает The Independent. «Мы уже двигались в сторону рецессии еще до того, как кто-либо знал о коронавирусе», – сказал Коломбо.

В прошлом году он установил наличие «пузырей» более чем на 20 рынках, в том числе на рынке европейской недвижимости, на рынке американских акций, корпоративных бондов и других. Один из крупнейших – китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов. Рост этих «пузырей» способствовал восстановлению экономики в течение последних 12 лет.

«Это иллюзия восстановления экономики, которой двигает инфляция экономических пузырей. Я считаю, что сейчас они начинают лопаться»,

– сказал Коломбо. Новый кризис, по его мнению, будет хуже в 2008 году, поскольку за этот период общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

Российские экономисты тоже не исключают нового кризиса. «Вероятно, в некоторых странах будут рецессии, то есть сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд или дольше», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«К моменту неожиданного появления коронавируса в мировой экономике уже явно назрел десятилетний циклический кризис. В ближайшее время мы увидим массовое закрытие слабых и нежизнеспособных предприятий. По-видимому, состоится резкое кредитное сжатие. Вместе с тем торговые компании драматично сократят складские запасы и освободят полки магазинов», – считает Манжос.

Впрочем, стремительное и острое развитие текущего спада рынков и экономики позволяет надеяться на то, что период депрессии не затянется на годы, и восстановление также пройдет относительно быстро, добавляет нотку оптимизма эксперт. «Иными словами, такие тормозящие экономику факторы, как высокая долговая нагрузка и кризис перепроизводства, будут преодолены быстрым и болезненным образом. После этого сформируются условия для перезапуска облегченной экономики», – говорит Виталий Манжос.

Впрочем, Купцикевич считает, что чудесное спасение может быть только для финансовых рынков: мировой экономике придется какое-то время восстанавливаться, и вряд ли удастся восполнить потенциал ВВП, разрушенный масштабным карантином.

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