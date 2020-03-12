Новая паника на рынках приближает мировой кризис

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
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Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
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Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              Новая паника на рынках приближает мировой кризис

              Вторая волна паники на рынках может стать не последней   12 марта 2020, 20:00
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики?

              В четверг рынок акций РФ упал, почти повторив провал вторника, ставший максимальным за много лет. Долларовый индекс РТС опустился более чем на 11% против падения на 13% во вторник. Курс доллара вырос более чем на два рубля.

              Мировая повестка аналогичная, рынки падают везде – и в США, и в Европе, и в Азии. Так, американский рынок обрушился в четверг сразу после открытия. Всего за несколько минут торгов индекс S&P 500 упал более на 7%, после чего торги на всех рынках автоматически остановились.

              «Черный» четверг спровоцировала новость от Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии. Масла в огонь добавили США, которые закрылись от «заразной» Европы минимум на 30 дней. «Фактически президент хочет закрыть воздушную границу для Европы, но он не предложил ничего взамен для поддержки транспортным компаниям и прочим секторам, которые являются частью экономики обслуживания – 75% от ВВП США», – говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

              В Италии, где наблюдается самое масштабное распространение вируса за пределами Китая, приказом сверху уже закрыли все рестораны, бары и большинство магазинов. Деловая активность парализована. Посчитано, что только за весенние месяцы туристическая индустрия Италии потеряет 7,4 млрд евро. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выразила опасения по поводу того, что Европа может столкнуться с сильным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года. «В таких условиях итальянской экономике будет трудно избежать рецессии. Замедляется и европейская «экономика-локомотив» – Германия», – отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

              Подкинула дров в огонь и Саудовская Аравия, которая заявила о готовности утроить поставки своей нефти в Европу назло России, да еще и по демпинговой цене в 25 долларов за баррель. При этом в ОПЕК ждут снижения спроса на нефть в мире почти на 1 млн баррелей в сутки. Саудиты так сильно стараются вернуть Москву в лоно сделки по ОПЕК+.

              В итоге нефть и следом рубль просели до уровней 2016 года: нефть марки Brent с поставкой в мае стоит 33,24 доллара за баррель, доллар протестировал отметку в 75 рублей, евро ушел в районе 85 рублей.

              Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал свой прогноз по России. По его мнению, при цене на нефть около 35 долларов за баррель и курсе рубля в 72 рублей за доллар Россия не получит нефтегазовых доходов на 3 трлн рублей. Дефицит бюджета в этом случае составит чуть меньше 2% ВВП (минус 500 млрд рублей нефтегазовых доходов). Рост российской экономики в 2020 году может быть ближе к нулю, говорит Кудрин. Бюджетный дефицит, конечно, покроют за счет накопленных резервов в Фонде национального благосостояния. Впрочем, Кудрин считает, что цена нефти будет не 35 долларов, а в районе 40 долларов за баррель, то есть немного лучше описанного им сценария.

              Однако эксперты уверены, что рынки еще не достигли дна. И дальнейшие события вполне могут развиваться по негативному сценарию. «Падение может продолжиться еще на 10–15% по S&P 500 и РТС до второго дня. Но мы считаем, что должен быть отскок от текущих уровней перед тем, как рынок продолжит падение», – говорит Луцко. По его мнению, падение рынков может продолжиться до апреля, то есть пик обострения будет пройден в течение двух месяцев, а потом пойдет на спад. Для сравнения: в 2008 году падение рынков длилось полгода, при этом за два месяца рынок потерял 35%, сейчас же падение с 21 февраля (меньше месяца) составило уже 23% – это слишком быстро, указывает Искандер Луцко.

              «Острые экономические кризисы, подобные нынешнему, не завершаются в один день. Сильное падение рынков в форме нескольких волн может занять несколько недель. В этом плане

              вполне уместно провести параллель с кризисом 2008 года, когда ключевой в мире рынок акций США падал на протяжении полугода, а острая фаза падения развивалась в течение трех месяцев.

              По-видимому, на этот раз события развиваются несколько быстрее», – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

              Сценарий, при котором цена нефти опустится ниже 30 долларов, а курс рубля к доллару сместится к 80, вполне реален на горизонте ближайшего месяца, считает Дейнека.

              Манжос также не исключает, что курс рубля может просесть до 80–85 рублей в течение нескольких недель – это станет возвратом к минимальным значениям 2014 и 2016 годов. «Вполне вероятно, что после сильно масштабного падения курса рубля он в течение многих месяцев будет отыгрывать часть своих потерь. Мы уже наблюдали подобный сценарий неоднократно», – говорит эксперт.

              Вместе с тем Манжос не ожидает нефть по 20 долларов за баррель, потому что подобная цена приближается к рентабельности максимально дешевой добычи в странах Персидского залива. «Не исключен непродолжительный спекулятивный «прокол» биржевых котировок до указанного уровня. Однако реальные физические поставки на мировой рынок будут идти по более высоким ценам», – считает Манжос.

              Себестоимость добычи нефти с учетом налогов в Саудовской Аравии составляет 10 долларов, у России – 25 долларов, у американских сланцевиков – 50 долларов за баррель, указывали в ITI Capital.

              На этом фоне у мировой экономики все меньше шансов избежать резкого спада. Экономист Джесси Коломбо, который ранее предсказал начало кризиса 2008 года, заявил, что мир находится на пороге нового мирового финансового кризиса, передает The Independent. «Мы уже двигались в сторону рецессии еще до того, как кто-либо знал о коронавирусе», – сказал Коломбо.

              В прошлом году он установил наличие «пузырей» более чем на 20 рынках, в том числе на рынке европейской недвижимости, на рынке американских акций, корпоративных бондов и других. Один из крупнейших – китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов. Рост этих «пузырей» способствовал восстановлению экономики в течение последних 12 лет.

              «Это иллюзия восстановления экономики, которой двигает инфляция экономических пузырей. Я считаю, что сейчас они начинают лопаться»,

              – сказал Коломбо. Новый кризис, по его мнению, будет хуже в 2008 году, поскольку за этот период общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

              Российские экономисты тоже не исключают нового кризиса. «Вероятно, в некоторых странах будут рецессии, то есть сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд или дольше», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              «К моменту неожиданного появления коронавируса в мировой экономике уже явно назрел десятилетний циклический кризис. В ближайшее время мы увидим массовое закрытие слабых и нежизнеспособных предприятий. По-видимому, состоится резкое кредитное сжатие. Вместе с тем торговые компании драматично сократят складские запасы и освободят полки магазинов», – считает Манжос.

              Впрочем, стремительное и острое развитие текущего спада рынков и экономики позволяет надеяться на то, что период депрессии не затянется на годы, и восстановление также пройдет относительно быстро, добавляет нотку оптимизма эксперт. «Иными словами, такие тормозящие экономику факторы, как высокая долговая нагрузка и кризис перепроизводства, будут преодолены быстрым и болезненным образом. После этого сформируются условия для перезапуска облегченной экономики», – говорит Виталий Манжос.

              Впрочем, Купцикевич считает, что чудесное спасение может быть только для финансовых рынков: мировой экономике придется какое-то время восстанавливаться, и вряд ли удастся восполнить потенциал ВВП, разрушенный масштабным карантином.

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