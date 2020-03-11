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11 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Как лучше всего пережить валютную панику

Накопленных резервов ФНБ России хватит на шесть летФото: Петр Ковалев/ТАСС
Мир переживает наступление сразу двух «черных лебедей» – коронавирус и провал нефтяной сделки России с Саудовской Аравией. Шоковый обвал на рынке нефти, а следом и резкое ослабление рубля могут иметь серьезные последствия для России. Что это означает для национальной экономики и к чему готовиться простым россиянам? Подробности...
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Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Трамп известен своей любовью к мероприятиям с ветеранами, но только американскими ветеранамиФото: Judith WHITE/Zuma/ТАСС
Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднования 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России? Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Италия превратилась в гигантский лагерь для зараженных

Улицы Рима опустели – коронавирус отбил у туристов желание смотреть на КолизейФото: ALESSANDRO DI MEO/ЕРА/ТАСС
Первой в мире страной, которая ввела тотальный карантин и ограничения по всей своей территории из-за коронавируса, стала Италия. Газеты спорят, чья очередь следующая, Испании или Франции. Чем обосновал столь беспрецедентные меры итальянский премьер-министр, что происходит в крупнейших городах страны и почему вирус вызвал бунты среди заключенных? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция отступила и поняла, что Россия – не «еда», а как минимум равный партнер. Вопрос только в том, насколько долго в Турции будут помнить об этом уроке и как скоро снова решат испытать Кремль. Подробности...

Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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    Мужчины против феминисток 8 марта

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      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Как лучше всего пережить валютную панику

              Накопленных резервов ФНБ России хватит на шесть лет   11 марта 2020, 10:30
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Мир переживает наступление сразу двух «черных лебедей» – коронавирус и провал нефтяной сделки России с Саудовской Аравией. Шоковый обвал на рынке нефти, а следом и резкое ослабление рубля могут иметь серьезные последствия для России. Что это означает для национальной экономики и к чему готовиться простым россиянам?

              Самый масштабный с войны в Персидском заливе в 1991 году обвал нефти произошел на фоне трех факторов. Сначала всех напугало быстрое распространение коронавируса и появление трех новых очагов заражения – Италия, Иран и Корея. Нефть обвалилась до 51 доллара за баррель. Потом Россия в пятницу отказалась от сделки с ОПЕК+ по сокращению добычи. Нефть ушла с 51 до 46 долларов за баррель. А в субботу саудиты объявили ценовую войну с Россией на рынке нефти – там решили начать продавать нефть с поставкой в апреле с большими скидками. В итоге нефть улетела до 32 долларов за баррель. В понедельник рубль обвалился до 75 за доллар.

              «Уникальность ситуации как раз состоит в том, что почти одновременно произошло два негативных события. «Можно сказать, что мы видим объединение двух «черных лебедей» – коронавируса и разлада в ОПЕК+», – говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

              Однако после «черного понедельника» нефть и следом рубль начали частично восстанавливаться. Во вторник рубль укрепился на 4–5% – до 71–72 за доллар и до 81–82 за евро. Нефть марки Brent подросла на 12–13% – до 37–38 долларов за баррель. Это обычная ситуация после таких резких обвалов – валюта и нефть начинают отскакивать.

              Теперь главный вопрос, который всех волнует, – пройдено ли дно или до него еще далеко? От этого зависит, по какому сценарию будет развиваться ситуация. Если дно пройдено, это очень хорошо. Значит, пойдет процесс восстановления рынков и валют, просто традиционно он будет намного медленней, чем резкое пике. Когда рубль вернется к 63–64 за доллар – никто не скажет, но шансы на это появляются.

              Если дно еще не пройдено, то нынешняя «красная зона» – лишь передышка перед очередным быстрым и резким обвалом. Когда он произойдет – никто не знает наверняка. Будет ли это опять черный понедельник, или это уже будет черная пятница? Случится обвал на этой или следующей неделе, или по традиции дня ждать в августе?

              Что это значит для простых россиян

              Что делать в этой ситуации? «Самое главное – не поддаваться панике и ажиотажным настроениям толпы. Финансы любят хладнокровие и спокойный расчет. К покупке валюты, например, с целью диверсификации в эти дни следует подходить с великой осторожностью. Лучше переждать неспокойный период», – говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

              «Прямо сейчас кажется, что пик паники на рынках позади, ситуация на ММВБ стабилизировалась, но в обменниках и в банках разница между покупкой и продажей все еще дикая. Проще говоря, бросившись прямо сейчас покупать валюту, граждане рискуют сделать это по самому невыгодному для себя курсу на многие месяцы и годы вперед. Хотя редко когда рубль после таких обвалов сразу разворачивается к росту, все же потенциал ослабления в значительной степени выглядит исчерпанным, если исходить из имеющейся информации», – замечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              А вот с покупками запланированных импортных товаров, например бытовой техники, мобильных гаджетов или автомобилей, сейчас можно поспешить, пока цены на них не подросли на фоне девальвации. Можно ждать скачка цен также на продукты питания, например на овощи и фрукты, где значимая доля импорта, на лекарства и косметику, авиабилеты и туруслуги, указывает Дейнека.

              Аналитики единодушны – инфляция будет разгоняться.

              «Порядка трети товаров в российской потребительской корзине – импортные. Ослабление рубля на 15% от начала года транслируется постепенно в повышение цен в опте и рознице примерно на 5%»,

              – отмечают аналитики банка «Фридом Финанс».

              «Стабилизация курса доллара у нынешних 71 рубля, а евро – 81 рубля, означает укрепление валют на 11% и 17% с 20 февраля. Такой скачок курсов обещает серьезно разогнать инфляцию в ближайшие месяцы. Нефтяной шок вполне может добавить 3–4% к общему уровню инфляции, а цены на импортные товары могут подскочить более чем на 5–7%», – указывает Купцикевич.

              В автомобильных дилерских центрах «Рольф», «Авилон» и «Прагматика» (официальный дилер Lada) говорят о повышении трафика клиентов на фоне обвала рубля. Россияне хотят успеть купить машину – новую или с пробегом – по текущим ценам. В марте продажи новых автомобилей покажут небольшой рост, ожидает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

              В такой ситуации российский Центробанк может отказаться от снижения ключевой ставки и даже перейти к закручиванию гаек – но при худшем сценарии. Условия кредитования от банков также могут ужесточиться, поэтому стоит поспешить совершить запланированные крупные покупки в кредит, будь то автомобиль или бытовая техника.

              «Покупка квартиры – отдельный и более сложный вопрос. Рассматривая недвижимость как долгосрочные вложения, стоит помнить, что рыночные шоки зачастую оборачиваются продолжительным замедлением экономики, которое негативно сказывается на стоимости и привлекательности жилья», – добавляет Купцикевич. Другое дело, если вы планировали купить квартиру в кредит, чтобы в ней жить, но немного позже. Чтобы не столкнуться с ростом цен и ужесточением условий ипотечного кредитования, возможно, стоит не откладывать сделку в долгий ящик. Однако все это касается только запланированных покупок. Сметать товары с полок магазинов просто так, чтобы что-то купить, может быть не лучшим вариантом. Хотя всегда находятся те, кто захочет поживиться на панике.

              Что это значит для российской экономики

              Чем обернется обвал на рынках для России? При худшем сценарии, рисует Дейнека, цены на нефть снижаются к 20–25 долларам за баррель, а рубль ослабляется к 80–85 за доллар. Это выливается в ускорение инфляции на 2–3%, то есть до 4–5%.

              В худшем случае мировая экономика уйдет в кризис, а рубль – к психологически важному уровню в 90–100 за доллар.

              Тогда Центробанк РФ, скорее всего, закрутит гайки – поднимет ключевую ставку, как это было в 2014 году. После чего рубль начнет укрепляться.

              Оптимистичный сценарий: если цены на нефть вернутся в район 50 долларов и выше, курс рубля может вполне откатиться к 64–65 рублям за доллар, указывает Дейнека. Это возможно, уточняет он, в случае урегулирования текущих коллизий нефтедипломатии и при снижении глобальных торговых и эпидемических рисков. Иными словами, если Россия все-таки передумает и, например, в апреле договорится о новой сделке с ОПЕК на выгодных для нее условиях.

              «После серии провалов в переговорах России и Саудовской Аравии придется возобновить дискуссии, так как нынешние цены особенно убыточны для Саудовской Аравии», – считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

              Хотя себестоимость добычи нефти в России выше, чем у саудитов (42–44 против 17 долларов), для безубыточности бюджета России нужна нефть Brent по 44 доллара за баррель, а Саудовской Аравии – более дорогая: 75–83 доллара. Впрочем, указывает Луцко, безубыточность бюджета – это единственное преимущество Саудовской Аравии при текущих ценах. А вот США проигрывают по всем параметрам: себестоимость добычи нефти у них самая высокая – 40–50 долларов за баррель. Правда, бюджет США от цен на нефть зависит слабо. Зато дешевая нефть обеспечит американцам дешевый бензин, что может помочь американской экономике оживиться.

              «Полагаем, что Россия не ожидала такой реакции от саудовцев и вернется за стол переговоров. Ситуация крайне невыгодна для обеих сторон, хотя запас прочности у российской экономики больше – у нас свободно конвертируемая валюта и высокая зависимость экономики от импорта, следовательно, дальнейшая волатильность может пошатнуть политическую и социальную стабильность в стране, что пойдет вразрез с январскими указами президента по повышению уровня жизни в стране», – говорит Луцко.

              Дейнека из «БКС Премьер» полагает, что текущее падение на рынках не является краткосрочным и эмоциональным всплеском, поэтому снижение российских рынков, рубля и нефти может продолжиться в марте. «В ближайшие недели, по нашим оценкам, в ценах на нефть и курсе рубля сохранится повышенная волатильность. Не исключено ослабление рубля до уровней 75–77 и ниже», – ожидает он. 

              Искандер Луцко считает, что так называемое первое дно рынком уже пройдено, однако он не исключает еще одного снижения, но уже гораздо меньшими темпами. По его мнению, 

              Банку России вполне по силам удержать курс в районе 70 рублей за доллар при ценах на нефть в 36–40 долларов за баррель.

              Для этого у регулятора есть четыре меры. Во-первых, накопленные резервы. По подсчетам Луцко, при текущей цене на нефть бюджет будет терять по 2 млрд долларов в месяц. Накопленных валютных средств Фонда национального благосостояния хватит, таким образом, на шесть лет. На 1 марта 2020 года у России в резервах есть более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов), или 9,2% ВВП. ЦБ также может отменять покупки валюты при падении цены Urals ниже 42 долларов за баррель (цена безубыточности бюджета). С другой стороны, Банк России может увеличить продажу валютной выручки экспортерами. Наконец, ЦБ может поднять ключевую ставку. Все эти меры регулятор использовал в 2014 году.

              По его мнению, глобальная волатильность сохранится из-за распространения эпидемии как минимум до конца июня. Однако администрация США и глобальные ЦБ путем снижения ставок будут удерживать рынок от продолжительного падения.

              «Многое сейчас зависит от политиков. Нельзя полностью исключать из уравнения то, что многие страны сейчас максимально смягчили монетарную политику и внедряют фискальные стимулы для экономики. Китай постепенно возвращается к работе, что может постепенно вернуть спрос на сырье. Параллельно с этим Америка настроена на снижение процентных ставок, что будет подтачивать доллар и стимулировать рост мировой экономики. Поэтому на первом этапе миру могут помогать дешевая нефть и газ, а далее – снижающийся доллар. Причем снижаться в теории доллар может далеко за те уровни, где мы его видели недавно», – не исключает Купцикевич. 


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