Трамп упрекнул главу ФРС США в принятии неверных решений

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл принимает «много неверных решений» на фоне борьбы со вспышкой нового коронавируса.

Трамп выразил уверенность в том, что экономическое и финансовое состояние США является прочным. При этом он выразил надежду на то, что «ФРС, в конечном счете, присоединится [к усилиям администрации США] и будет делать то, что требуется». Глава Белого дома обратил внимание, что центробанки других стран «идут на более решительные шаги», передает ТАСС.

Трамп также отметил, что располагает достаточными полномочиями, чтобы отправить в отставку Пауэлла, но «не будет делать это сейчас».

Кроме того, глава Белого дома похвально отозвался об усилиях аптек по обеспечению населения достаточным количеством средств профилактики инфекционных заболеваний.

«Законопроект предусматривает бесплатный сбор анализов у американцев на наличие коронавируса. Тем, кто еще не сдал анализы, нечего опасаться. Процедура очень дорогая и совершенно бесплатна для всех американцев», – заверил Трамп, говоря о одобренной в субботу Палатой представителей Конгресса США программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны.

Накануне вице-президент Майк Пенс сообщил, что тесты на коронавирус в США будут проводить бесплатно.

Напомним, в пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.

На этом фоне ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9% вопреки решению ФРС выделить 1,5 трлн долларов на покупку ценных бумаг.

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