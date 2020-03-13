ФРС США решила потратить 1,5 трлн долларов на скупку ценных бумаг

Входящий в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил о намерении выделить 1,5 трлн долларов в рамках программы покупки ценных бумаг.

В банке утверждают, что примут указанные меры из-за нестабильности на рынках, вызванной распространением нового коронавируса, передает ТАСС.

Банк намерен увеличить финансирование программ покупки ценных бумаг с последующим обязательством их продажи. Две из этих программ рассчитаны на три месяца, еще одна – на месяц. Выделить 1,5 трлн долларов США планируется до конца недели.

О планах ФРС США было объявлено до завершения фондовых торгов в США, однако они все равно закончились значительным снижением котировок. Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам сессии.

По последним данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек, сообщила телекомпания CNN.

По информации CNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев и у 1389 жителей 46 штатов и столичного округа Колумбия. Число летальных исходов возросло до 39.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд из Европы.

На этом фоне ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9%. Индекс Мосбиржи к концу четверга обвалился на 8,28% – до 2286,40 пункта, индекс РТС рухнул на 11,03%, до 1280,58 пункта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что паника на рынках приближает мировой кризис.

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