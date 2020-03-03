ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для энергетической безопасности России? Подробности...
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Три негативных сценария войны в небе Сирии

Турецкие самолеты над Идлибом официально объявлены целями для сирийской ПВОФото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС
Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент? Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Дружба с Путиным помогла Нетаньяху одержать «великую победу»

Для сторонников Нетаньяху важны его отношения с Путиным Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Израиле состоялись третьи за год выборы в парламент. Победу в них одерживает партия «Ликуд» во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. По мнению экспертов, ему удалось улучшить свои результаты благодаря активной внешней политике, а также дружбе с президентами России и США. Удастся ли Нетаньяху сформировать правительство и какими будут приоритеты его политики? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...

Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...
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Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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              ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

              3 марта 2020, 18:35

              Текст: Елизавета Булкина

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              Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2008 года созвала внеочередное заседание, на котором неожиданно понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщается в релизе регулятора.

              «Коронавирус создает развивающиеся риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил сегодня снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 %», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

              Очередное заседание ФРС намечено на 17-18 марта, передает РИА «Новости».

              По данным биржи, российский рынок акций ускорил рост на снижении ставки ФРС США. Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 18.12 мск дешевеет на 53 копейки, до 65,91 рубля, курс евро – на 41 копейку, до 73,61 рубля. Сразу после понижения ставки доллар и евро резко потеряли в весе сразу около 50 копеек.

              При этом индекс РТС поднимался более чем на 4,4%, индекс Мосбиржи – на 2,9%, однако потом вернулся к прежним темпам.

              До сообщения РТС поднимался на 3,48%, Мосбиржи – на 2,2%. К 18.15 мск индекс РТС растет на 3%, Мосбиржи – на 1,74%.

              Ранее Биржевые индексы США резко выросли после обвала из-за опасений коронавируса.

              Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус обнажил изъян мировой экономики.


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