ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2008 года созвала внеочередное заседание, на котором неожиданно понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщается в релизе регулятора.

«Коронавирус создает развивающиеся риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил сегодня снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 %», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Очередное заседание ФРС намечено на 17-18 марта, передает РИА «Новости».

По данным биржи, российский рынок акций ускорил рост на снижении ставки ФРС США. Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 18.12 мск дешевеет на 53 копейки, до 65,91 рубля, курс евро – на 41 копейку, до 73,61 рубля. Сразу после понижения ставки доллар и евро резко потеряли в весе сразу около 50 копеек.

При этом индекс РТС поднимался более чем на 4,4%, индекс Мосбиржи – на 2,9%, однако потом вернулся к прежним темпам.

До сообщения РТС поднимался на 3,48%, Мосбиржи – на 2,2%. К 18.15 мск индекс РТС растет на 3%, Мосбиржи – на 1,74%.

Ранее Биржевые индексы США резко выросли после обвала из-за опасений коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус обнажил изъян мировой экономики.