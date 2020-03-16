Трамп объявил о решении ФРС купить гособлигации США на 500 млрд долларов

Взгляд
16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 02:37  |  vz.ru
Разделы

Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
Перейти а раздел…

Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие местаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Довести до ума двуглавого орла

Дометий Завольский, историк-архивист
Если уж речь зашла о корректировке самых законодательных основ государства, напрашивается мысль, что грех не поправить сделанный на скорую руку и без должного разумения герб России. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    США заразили Китай коронавирусом?

    Как живет опустевший Рим во время карантина

    Пандемия коронавируса: главное

      Перейти а раздел…

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ФРС США обнулила базовую процентную ставку
              Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусомПсихолог объяснил спокойное отношение россиян к коронавирусуЭкономика США перешла в рецессию из-за коронавируса
              В Москве найдено тело снайпера ФСО с огнестрельным ранениемЗаболевший коронавирусом петербуржец перечислил симптомыПорошенко прилетел на Украину и нахамил журналистам«Симпсоны» предсказали коронавирус еще в 1993 году
              ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в ИталииСатановский предрек коронавирусу победу на выборах в СШАСтало известно о госпитализации Яценюка в медицинской маскеОпубликована петиция с призывом к Little Big взять Пухляша на «Евровидение»

              Главная тема


              Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

              «большая сумма денег»


              Германия и США устроили драку за эксклюзивную вакцину от коронавируса

              «так много харизмы»


              Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров

              новый космический корабль


              Выбрана замена «Союзу» и «Прогрессу»

              Видео

              экспорт оружия


              США отбирают у России господство в воздухе

              заурядный неудачник


              Петлюра нужен Украине для будущих атак на Россию

              экономический прогноз


              Новая паника на рынках приближает мировой кризис

              международная ситуация


              Путин должен продолжать большую геополитическую игру

              Поправки в Конституцию


              Алексей Мартынов: «Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

              Сокрушительный удар


              Сергей Мардан: Евроатлантизм рушится на глазах

              Отставка правительства


              Глеб Простаков: Украина даже не пытается стать суверенным государством

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?

              Трамп объявил о решении ФРС купить гособлигации США на 500 млрд долларов

              16 марта 2020, 01:33

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              Президент США Дональд Трамп сообщил, что Федеральная резервная система (ФРС) США решила приобрести американские гособлигации на сумму в 500 млрд долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в 200 млрд долларов.

              Комментируя решение ФРС снизить ставку почти до нуля, Трамп сказал: «Я на самом деле очень рад. И я хотел бы поздравить ФРС», передает ТАСС.

              «В дополнение к этому, что также очень важно, ФРС закупит гособлигации на сумму в 500 млрд долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в 200 млрд долларов, и эти цифры могут увеличиться», – подчеркнул американский лидер.

              «Это действительно хорошая новость, и это действительно хорошо для нашей страны», – подчеркнул глава Белого дома.

              Ранее ФРС США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

              Накануне глава Белого дома Дональд Трамп упрекнул главу ФРС США в нерешительности, выразив надежду, что «ФРС, в конечном счете, присоединится [к усилиям администрации США] и будет делать то, что требуется».

              В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила Всемирная организация здравоохранения. На этом фоне ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9% вопреки решению ФРС выделить 1,5 трлн долларов на покупку ценных бумаг.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы России к внешним шокам.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД



               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............