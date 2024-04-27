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    Мнения
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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там острее.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    27 апреля 2024, 18:28 • Новости дня

    ЦБ упростил процесс получения банками разрешения на вывоз наличной валюты

    ЦБ упростил процесс получения банками разрешения на вывоз наличной иностранной валюты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России упростит механизм получения банками разрешения на вывоз наличной зарубежной валюты с территории страны, сообщила пресс-служба регулятора.

    В частности, отменена обязанность банков представлять в ЦБ одновременно и заключения об установленных критериях повреждений банкнот, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр, говорится на сайте Банка России.

    Напомним, в марте ЦБ продлил на шесть месяцев ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

    26 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    @ Qian Yi/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Британии вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной Россией враждебной деятельности» на территории страны.

    В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта в британской столице лицами, которые якобы контактировали с российскими разведслужбами, передает РИА «Новости».

    Посольство России в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их «абсурдными и заведомо бездоказательными». Они являются «очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивкой», подчеркнули в диппредставительстве.

    Посол Келин также отметил, что Россия, в отличие от Британии и других западных стран, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», – следует из комментария посольства.

    Ранее МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания подозреваемых в шпионаже.

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    26 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Мировую гимнастику лишили названных в честь российских гимнасток элементов

    FIG исключила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток

    Мировую гимнастику лишили названных в честь российских гимнасток элементов
    @ Олег Наумов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международная федерация гимнастики (FIG) обновила правила на период с 2025 по 2028 год, исключив из них пять элементов, названных в честь российских гимнасток.

    В обновленном списке больше нет равновесий Зарины Гизиковой (два элемента) и Ольги Капрановой, а также вращений Дарьи Трубниковой и Гизиковой, передает «Матч ТВ».

    Стоит отметить, что другие элементы, названные в честь российских спортсменок, остались в правилах FIG.

    Ранее FIG разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации.

    Напомним, в начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.

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    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Набиуллина назвала негативные последствия высоких зарплат
    Набиуллина назвала негативные последствия высоких зарплат
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина пояснила, что инфляция возникает из-за того, что для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, передает РИА «Новости».

    Глава ЦБ отметила, что политика регулятора напротив направлена на стимуляцию роста сбережения.

    Набиуллина также отметила, что период высокого роста номинальных зарплат идет практически с начала 2023 года.

    Ранее Банк России принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как уточнили эксперты, возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    27 апреля 2024, 09:35 • Новости дня
    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным

    Индийский канал WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве

    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный довольно подозрительно отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, сообщает индийский канал WION.

    По словам телеведущей, экс-главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности, его никто не видел в последние недели, передает РИА «Новости».

    Также высказываются предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений.

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    26 апреля 2024, 19:20 • Новости дня
    Вильфанд дал прогноз погоды на лето

    Вильфанд рассказал, каким будет лето 2024 года

    Вильфанд дал прогноз погоды на лето
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Температура воздуха по России прогнозируется выше нормы, лето холодным не будет, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Назвать точно, насколько будет температура выше нормы, он не смог, передает ТАСС.

    Прогнозируется, что температура воздуха будет преимущественно выше нормы на европейской территории страны, в северных регионах, на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.

    На остальной территории России погода будет близкой к норме, рассказал Вильфанд.

    Ранее синоптики рассказали, почему в России появились желтые осадки.


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    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

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    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Первый в 2024 году банк рухнул в США

    Власти США закрыли банк Republic First Bank

    Первый в 2024 году банк рухнул в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания закрыл Republic First Bank, который стал первым рухнувшим в 2024 году в США банком, сообщила американская Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC).

    FDIC договорилась с Fulton Bank, который согласился принять активы Republic First Bank и большую часть депозитов. FDIC заверила, что филиалы Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке в ближайшие дни вернутся к работе как филиалы Fulton Bank, передает РИА «Новости».

    Напомним, до Republic First Bank последним рухнувшим в США банком был Citizens Bank в Айове, прекративший работу в ноябре 2023 года. Сложности в банковском секторе США обострились весной 2023 года.


    Коментарии (15)
    26 апреля 2024, 21:07 • Новости дня
    Газпрому отошли российские дочерние компании Ariston и Bosch
    Газпрому отошли российские дочерние компании Ariston и Bosch
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указ включены ООО «Аристон термо Русь», принадлежащее Ariston Holding N.V., и ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащее BSH Hausgerate GmbH. BSH Hausgerate является дочерней компанией Robert Bosch GmbH.

    Временным управляющим назначена компания «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

    «Аристон термо Русь», зарегистрированная в Ленинградской области, занимается производством бытовой техники. В 2023 году выручка компании выросла на 5% до 9,436 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 82% до 33,029 млн рублей.

    «БСХ бытовые приборы», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, также производит бытовую технику. В 2023 году выручка компании упала на 92% до 2,129 млрд рублей, однако чистая прибыль составила 6,091 млрд рублей против убытка 5,397 млрд рублей годом ранее.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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    26 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    Китай призвал к международному расследованию подрыва «Северных потоков»
    Китай призвал к международному расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».

    «Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали», – сказал Шуан, передает РИА «Новости».

    Китайская сторона также призывает к взаимодействию и сотрудничеству с Россией в этом вопросе, добавил он.

    Ранее эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что после подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке.

    Коментарии (8)
    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    26 апреля 2024, 21:24 • Новости дня
    Таджикистан заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию
    Таджикистан заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию
    @ Нозим Каландаров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таджикистан официально выразил обеспокоенность сложностями, с которыми сталкиваются его граждане при пересечении границы с Россией, заявил заместитель главы МИД республики Содик Имоми.

    Имоми на встрече с послом России в Душанбе Семеном Григорьевым довел до его сведения о сложностях, с которыми сталкиваются таджикистанцы на российско-таджикской границе. По словам Имоми, эти проблемы носят комплексный характер и требуют скорейшего решения. Он призвал российскую сторону к конструктивному взаимодействию для их устранения, передает РИА «Новости».

    Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Россией в различных сферах, включая экономику, безопасность и гуманитарную область.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал воспитывать молодое поколение так, чтобы в будущем дети не пятнали честь таджиков.

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    27 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Ведущие пловцы мира собрались подать в суд на WADA

    Times сообщила о планах ведущих пловцов мира подать в суд на WADA из-за отказа отстранять китайских спортсменов

    Ведущие пловцы мира собрались подать в суд на WADA
    @ Dominika Zarzycka/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие пловцы мира намерены подать в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в связи с тем, что китайские спортсмены оказались допущены к соревнованиям, хотя провалили допинг-тесты, сообщают СМИ.

    Пловцы уже нашли финансирование и сейчас договариваются с юристами, передает ТАСС со ссылкой на Times.

    Напомним, WADA не стало наказывать китайских пловцов, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на триметазидин, хотя российскую фигуристку Камилу Валиеву наказали после обнаружения тестами того же запрещенного вещества.

    Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало проверить пробы пловцов из КНР с помощью независимого прокурора и пересмотреть деятельность WADA.


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    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку

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    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

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    Abrams уехали с линии фронта за «мангалами»

    ВСУ выводят американские танки Abrams с линии фронта. И Украина, и Штаты признают их неэффективность на поле боя: из 31 машины, поставленных США в зону СВО, российским военным удалось ликвидировать пять. Бронетехника фактически не обладает средствами защиты от беспилотников ВС РФ. Какой будет судьба Abrams на Украине и сможет ли противник модернизировать их для дальнейшего использования? Подробности

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    Дружественные России страны унизили США в Африке

    Весьма обидную пощечину получили США в Африке: одна из стран региона Сахеля, Чад, приказала вывести со своей территории американский военный контингент, а другая, Нигер, ведет об этом переговоры. Причем Чад обставил вывод американских солдат в максимально унизительной форме. Что означает происходящее с точки зрения интересов России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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