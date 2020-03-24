Трамп заявил, что ограничения приведут к росту числа жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в США может возрасти, если оперативно не отменить санитарные ограничения, введенные в стране на сегодняшний день, заявил президент Дональд Трамп.

«Я уже говорил о том, что лечение не должно быть хуже самой проблемы. С моей точки зрения, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации. Мы должны перевести страну на рабочий режим», – сказал Трамп в интервью Fox channel, сообщает ТАСС.

Напомним, число жертв коронавируса в США возросло до 600 человек, заражены почти 50 тыс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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