Коронавирус проник на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт»

Среди личного состава авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения вирусом COVID-19, сообщил и.о. министра ВМС Томас Модли.

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца «Теодор Рузвельт». Это первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство. Этих людей поместили в карантин и должны увезти по воздуху с корабля. На самом деле, они могут быть уже сняты с корабля сегодня», – приводит слова Модли РИА «Новости».

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во вторник число жертв коронавируса в США достигло 600 человек, число случаев заражения приблизилось к 50 тысячам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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