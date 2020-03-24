Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?

«Всем людям, которые сейчас остались без работы из-за важных и необходимых ограничительных мер, например, при закрытии отелей, баров и ресторанов: деньги скоро поступят к вам. Атака китайского вируса – не ваша вина! Мы станем сильнее, чем когда-либо!» - заявил на минувшей неделе президент США Дональд Трамп, обратившись к нации через социальные сети.

Как уточнил позднее американский министр финансов Стивен Мнучин, на поддержку населения в виде прямой адресной помощи будет первоначально выделено 250 млрд долларов. Это предполагает, что на каждого взрослого американца с доходом менее 75 тысяч долларов в год придется примерно по тысяче долларов. Если же ситуация с распространением коронавируса не улучшится до конца апреля, то американские власти готовы направить на эти цели еще 500 млрд долларов. Аналогичные меры уже представили власти Гонконга, собирающиеся выплатить каждому гражданину по 10 тысяч гонконгских долларов (около 1300 долларов США). В пакет мер по поддержке экономики, вынесенный на обсуждение Сената США, вошли и другие экстренные решения на общую сумму в 1,4 трлн долларов. В частности, 350 млрд планировалось направить на поддержку малого бизнеса, 250 млрд на расширенное страхование безработицы, 46 млрд на непосредственную борьбу с вирусом и т.д.

Однако обсуждение этих мер пока не увенчалось успехом – законопроект не прошел голосование в Сенате. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что представленный пакет «ставит корпорации выше интересов трудящихся», а сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер потребовал более радикальных мер поддержки работников компаний. Среди них, по его мнению, должны быть расширенное страхование по безработице, дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и оплачиваемый отпуск по болезни.

Таким образом, вопрос о том, как поддержать американцев, столкнувшихся с угрозой потери доходов уже в ближайшее время, по-прежнему открыт. Но обещания Трампа и Мнучина раздавать деньги незамедлительно вызвали широкую дискуссию далеко за пределами США, включая Россию. Например, из уст ряда экономистов уже прозвучали предложения в ближайшее время перечислить каждому россиянину фиксированную сумму денег из средств Фонда национального благосостояния.

20 марта свое мнение по этому поводу высказала на пресс-конференции и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Отвечая на вопрос о том, могут ли российские финансовые власти прибегнуть к раздаче денег населению, она сообщила, что к подобным выплатам прибегают, когда все иные меры финансового регулирования уже исчерпаны – в частности, снижение ставок и выкуп ценных бумаг с рынка. Тем самым Набиуллина напомнила о том, что на минувшей неделе американская ФРС снизила свою ставку практически до нуля, объявив о новом раунде «количественного смягчения», то есть выкупа ценных бумаг, а у европейского ЦБ реальные ставки уже давно находятся в отрицательной зоне. «В нашей ситуации такой необходимости нет – у нас и по ставке есть большой задел, и другие меры, которые позволят поддержать экономическую активность», - заверила глава Банка России. Тем самым она вызвала шквал критики в СМИ и соцсетях, уже активно обсуждавших планы американских властей раздавать «деньги с вертолета».

Однако эта мера выглядит популярной лишь на первый взгляд – в действительности за ней скрывается ряд системных экономических проблем, которые лишь обострились под воздействием ситуации с коронавирусом.

Хорошо, но слишком мало

Сама идея обеспечить всех граждан одинаковой суммой денег хорошо ложится в доктрину базового безусловного дохода, которую давно продвигают на Западе многие леволиберальные экономисты. Считается, что государство должно обеспечить каждому регулярные гарантированные выплаты, покрывающие основные жизненные нужды. Сделано это должно быть для того, чтобы большинство людей могли не беспокоиться о хлебе насущном и посвятить свое время более продуктивным занятиям, чем добывание средств к существованию на низкооплачиваемых работах. Теперь сторонники этой доктрины получают убедительные аргументы в пользу ее состоятельности.

«Реальные эффекты коронавируса еще только начинают проявлять себя. Буквально на глазах подрываются казавшиеся еще недавно незыблемыми догмы постиндустриальной экономики сервиса, которая показала неспособность справится с таким глобальным вызовом и свою хрупкость. Без государства последствия коронавируса станут еще более катастрофичными. Помощь государства в существующей ситуации фактически является единственной возможностью избежать полномасштабного социально-экономического кризиса, что заставляет переоценивать и переосмысливать многие рыночные доктрины», - говорит доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

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Поэтому, по его словам, объявленная властями США финансовая помощь населению в виде так называемых «вертолетных денег» является, путь и вынужденным, но шагом к формированию новой социально-экономической реальности. Именно в этом контексте, считает эксперт, можно рассматривать такие до сих пор считавшиеся маргинальными концепции, как безусловный базовый доход и современная теория денег (ММТ), сторонники которой не считают, что избыточное наращивание денежной массы ведет к неконтролируемой инфляции.

«Сама идея безусловного базового дохода выглядит сомнительно, хотя в кризисные периоды раздача денег может пойти на пользу экономике, – констатирует экономист Хазби Будунов, редактор телеграм-канала PolitEconomics. - Если это на какое-то время поможет поддержать совокупный спрос, то данную меру можно лишь поприветствовать – разовые выплаты в таких ситуациях, как нынешняя, всегда полезны. Если люди сидят на карантине, а работодатели не платят им зарплату, государство может и должно прийти на помощь. Другое дело, что если такие решения будут приниматься на постоянной основе, это приведет к хаосу и гиперинфляции. Сейчас просто создан прецедент, значение которого вряд ли стоит переоценивать: тысяча долларов на каждого американца – это сравнительно небольшая сумма, а в сравнении с теми деньгами, которые раздавались банкам во время кризиса 2008 года, это вообще ничто».

В то же время, отмечает Будунов, ряд американских экономистов уже выступили с критикой идеи раздачи денег. По их мнению, это бессмысленный шаг, потому что основная проблема, с которой сейчас столкнулась экономика США, - это вовсе не отсутствие денег, а разрыв в цепочках поставок из-за потребительской паники, который в итоге может привести к развалу хозяйственных связей.

Не поможет раздача денег и избавиться от проблемы низкой инфляции, решение которой уже несколько лет не могут найти ни в США, ни в Евросоюзе, добавляет эксперт: «Наращивание денежной массы на руках с помощью чрезвычайных мер – это не системное решение, к запуску инвестиций в экономике оно не приведет. Для нормального функционирования экономики необходимо, чтобы работающие люди получали нормальные зарплаты, а не «деньги с вертолета». Но и традиционные методы стимулирования бизнеса в нынешней ситуации вряд ли будут работать из-за слишком высоких рисков – бизнес, скорее всего, будет в первую очередь заботиться о своих интересах».

Рецепты не для всех

У доктрины базового безусловного дохода есть и еще одно слабое место, на которое почти не обращают ее сторонники – она разработана западными экономистами для решения проблем западной же экономики. Но будет ли она работать в странах глобальной периферии, которые сталкиваются с совершенно иными проблемами, в частности, высокой инфляцией?

Цель раздачи денег, безусловно, благая, ведь это, как полагают ее сторонники, «поддержит совокупный спрос», рассуждает доцент кафедры экономической теории СПбГЭТУ (ЛЭТИ) Александр Яковлев. Но в развивающихся экономиках, напоминает он, основной причиной инфляции уже давно является слабость курсов местных валют по отношению к мировой резервной валюте – доллару. И эти валюты на ситуацию с коронавирусом отреагировали незамедлительно – снизился курс не только российского рубля, но и мексиканского песо, турецкой лиры, казахстанского тенге и т.д. Не обошел стороной кризис и более «солидные» валюты – например, фунт стерлингов на прошлой неделе упал к доллару до 3,5-летнего минимума.

Как правило, через несколько недель после девальвации национальной валюты в развивающихся экономиках наблюдается всплеск инфляции, причем растущие цены оказывают дополнительное давление на курс. В этой ситуации национальные регуляторы должны предпринимать все усилия, чтобы не допустить соскальзывания экономики в девальвационно-инфляционную спираль, повышая учетные ставки. Последняя мера препятствует попаданию в экономику избыточной денежной массы, и в этом смысле раздача денег может лишь усилить негативный эффект от девальвации.

«Одноразовое пособие выдается, как правило, в силу внеэкономических причин и является локальной внеэкономической мерой.

Ещё Карл Маркс писал, что бесплатная раздача хлеба в Риме не затрагивает общего закона, регулирующего цену хлеба», - напоминает Александр Яковлев. Ключевая сегодняшняя проблема, по его мнению, заключается в том, что глобальная финансовая система и проводимая ею монетарная политика вплотную приблизились к некоему пределу, который зримо воплощает политика нулевых процентных ставок ряда центробанков. В этом смысле коронавирус лишь усугубил прежние тенденции – тот же Европейский ЦБ снизил ставки до нуля задолго до его пришествия.

«Финансисты, - отмечает Яковлев, - интуитивно понимают, что по-старому уже не получится, а новых средств и методов решения нынешних проблем ещё не выработано. Поэтому и пробуют такие экзотические средства, как раздача наличности непосредственно потребителям. Казалось бы, найден простой, надежный и эффективный способ стимулирования спроса, но смущает только одно: если проблему можно системно решить так просто, то зачем тогда платить налоги? Зачем вообще работать гражданам США? Ну, а у граждан других стран возникает другой простой вопрос: если все валюты мира дружно падают по отношению к мировой резервной, то не пора ли «всю систему менять»?».

Остается только добавить, что пресловутая раздача денег, конечно же, не единственное антикризисное решение, анонсированное правительствами в последние дни.

В Испании, например, планируется поддержать малоимущих бесплатным предоставлением коммунальных услуг, такие же меры предпринимаются и во Франции. В некоторых странах Евросоюза приостановлены выплаты по кредитам, включая ипотечные, об отсрочке по платежам заявили и крупнейшие банки Грузии. Россия не выглядит в данном случае хуже других: на минувшей неделе правительство РФ заявило об отсрочках страховых платежей для компаний малого и среднего бизнеса, о приостановке плановых проверок и других мерах поддержки. Очевидно, что это более эффективные и адресные решения государства, чем «деньги с вертолета».

В нынешней ситуации, резюмирует Хазби Будунов, остается рассчитывать только на мобилизационный потенциал государства в экономике: без масштабных проектов государства выход из кризиса невозможен – ни в США, ни в России, ни в других странах. Так было во время Великой депрессии, и сейчас требуются сопоставимые по масштабу решения, напоминает экономист: «Как и перед кризисом 2008 года, власти не осознавали серьезность ситуации и пытались стимулировать экономику точечными инструментами – в итоге может оказаться, что восстановление возможно только с помощью беспрецедентных мер. В 2008 году пришлось вливать в систему несколько триллионов долларов – теперь масштаб интервенций государства может оказаться гораздо больше».

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