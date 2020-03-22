Американцам пообещали по 1 тыс. долларов из-за коронавируса

Выплаты американским налогоплательщикам в рамках борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции составят 1 тыс. долларов на взрослого, сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

По его словам, на ребенка будут выделять 500 долларов, так что семья из двух родителей и двух детей получит 3 тыс. долларов. Эта выплата будет единовременной, передает РИА «Новости».

Мнучин сообщил, что в случае принятия законопроекта Конгрессом США первые выплаты будут проведены через три недели.

По его словам, прямые выплаты составят до половины ассигнований более чем триллионного законопроекта, который обсуждает Конгресс и который Белый дом призывал принять уже в понедельник.

Еще 300 млрд долларов пойдут на помощь бизнесу с тем, чтобы компании не увольняли сотрудников.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Кроме того, 200 млрд долларов пойдут на кредиты пострадавшим отраслям экономики, включая авиакомпании.

Ранее Мнучин сообщил, что федеральные власти США готовы осуществить вливания в американскую финансовую систему в объеме примерно 4 трлн долларов в свете распространения нового коронавируса.

«Мы можем направить до 4 трлн долларов, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», – добавил он.

По последним данным, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 340 человек. Страна находится на третьем месте в мире по числу заразившихся.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии коронавируса на американскую экономику.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД