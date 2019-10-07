Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с ТрампомФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...

Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Антон Любич

              Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

              Антон Любич
              экономист
              		 7 октября 2019, 19:30

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              70 лет назад была основана Германская Демократическая Республика. Основной и самый боеспособный союзник СССР в Восточной Европе. Страна, обладавшая передовым технологическим и научным потенциалом среди стран социалистического блока. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма.

              «Народная демократия» с многопартийной системой и заведомо предрешёнными результатами парламентских выборов под контролем Ministerium für Staatssicherheit – министерства госбезопасности, более известного просто как «штази».

              Да что выборы! Даже в футбольном чемпионате была предрешена победа берлинского «Динамо» – «корпоративной команды» штази – любимой игрушки бессменного руководителя спецслужбы на протяжении 32 лет Эриха Мильке.

              С помпой отпраздновав 40-летие социалистического выбора в октябре 1989 года, ГДР рухнула за 362 дня. Не спасла Берлинская стена, официально защищавшая социализм от покушающейся на его достижения «мировой буржуазии», но по факту почему-то служившая целям воспрепятствовать бегству интеллектуалов и пролетариев из социалистического «рая». 

              За годы существования ГДР в капиталистическую частнособственническую Западную Германию сбежало 3,3 миллиона восточных немцев, ещё около полумиллиона человек смогли уехать на Запад официально. Почти каждый седьмой когда-либо живший в Восточной Германии немец сбежал на Запад. За годы своего существования ГДР потеряла 11% населения. Соотношение населения капиталистической и социалистической Германий изменилось за 40 лет с 2,7:1 до 3,8:1.

              Фото: Владимир Мусаэльян/Фотохроника ТАСС

              Можно ли было сохранить российское влияние в Восточной Германии вне рамок социалистической диктатуры? Правильным ли было геополитическое решение правительства в Москве согласиться на объединение Германии путём вхождения ГДР в состав ФРГ при одновременном вхождении бывшей ГДР в состав НАТО, либо следовало настаивать на независимости и нейтральности демократической Восточной Германии по австрийскому образцу?

              Это правильные вопросы, которые российские граждане вправе задавать бывшим руководителям своей страны, потратившим на поддержание советской группировки войск в Восточной Германии около 30 млрд долларов США, из которых Германия компенсировала России при выводе войск в 1994 году только 385 миллионов (в сегодняшних ценах – 60 миллиардов и 650 миллионов соответственно). Но это наши вопросы к нашему правительству. И ответы на них никоим образом не отменяют внутренней ущербности социалистического выбора ГДР в сравнении с ФРГ. Люди на месте проголосовали ногами.

              Пример ГДР как никакой другой показывает – геополитические и внешнеэкономические связи страна может выстраивать по-разному. Но если внутри она не основана на гарантиях частной собственности, свободе предпринимательства и каркасе правового государства, рассыпется такой колосс, как и не было никогда.

              Да, многие восточные немцы сегодня выражают неудовольствие тем, как развивается объединенная Германия предшествующие 30 лет. Но многие ли сожалеют об утерянном социализме? Кто-то да (15 - 20%), но в подавляющем большинстве — нет. В основном упрёки связаны с тем, что сегодняшняя Германия стала во многом подражать ГДР. А восточные немцы, в отличие от западных, хорошо знают, чем такой дрейф влево имеет свойство заканчиваться.

              За свои преступления – отдание преступных приказов об убийстве граждан, бегущих на Запад (было убито около 2 тысяч человек, не считая замученных в застенках штази), а также за систематичное нарушение базовых прав человека – руководители ГДР Эрих Хонеккер, Эрих Мильке, Эгон Кренц и другие предстали перед судом.

              Источник: Блог Антона Любича


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