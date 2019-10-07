Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

70 лет назад была основана Германская Демократическая Республика. Основной и самый боеспособный союзник СССР в Восточной Европе. Страна, обладавшая передовым технологическим и научным потенциалом среди стран социалистического блока. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма.

«Народная демократия» с многопартийной системой и заведомо предрешёнными результатами парламентских выборов под контролем Ministerium für Staatssicherheit – министерства госбезопасности, более известного просто как «штази».

Да что выборы! Даже в футбольном чемпионате была предрешена победа берлинского «Динамо» – «корпоративной команды» штази – любимой игрушки бессменного руководителя спецслужбы на протяжении 32 лет Эриха Мильке.

С помпой отпраздновав 40-летие социалистического выбора в октябре 1989 года, ГДР рухнула за 362 дня. Не спасла Берлинская стена, официально защищавшая социализм от покушающейся на его достижения «мировой буржуазии», но по факту почему-то служившая целям воспрепятствовать бегству интеллектуалов и пролетариев из социалистического «рая».

За годы существования ГДР в капиталистическую частнособственническую Западную Германию сбежало 3,3 миллиона восточных немцев, ещё около полумиллиона человек смогли уехать на Запад официально. Почти каждый седьмой когда-либо живший в Восточной Германии немец сбежал на Запад. За годы своего существования ГДР потеряла 11% населения. Соотношение населения капиталистической и социалистической Германий изменилось за 40 лет с 2,7:1 до 3,8:1.

Можно ли было сохранить российское влияние в Восточной Германии вне рамок социалистической диктатуры? Правильным ли было геополитическое решение правительства в Москве согласиться на объединение Германии путём вхождения ГДР в состав ФРГ при одновременном вхождении бывшей ГДР в состав НАТО, либо следовало настаивать на независимости и нейтральности демократической Восточной Германии по австрийскому образцу?

Это правильные вопросы, которые российские граждане вправе задавать бывшим руководителям своей страны, потратившим на поддержание советской группировки войск в Восточной Германии около 30 млрд долларов США, из которых Германия компенсировала России при выводе войск в 1994 году только 385 миллионов (в сегодняшних ценах – 60 миллиардов и 650 миллионов соответственно). Но это наши вопросы к нашему правительству. И ответы на них никоим образом не отменяют внутренней ущербности социалистического выбора ГДР в сравнении с ФРГ. Люди на месте проголосовали ногами.

Пример ГДР как никакой другой показывает – геополитические и внешнеэкономические связи страна может выстраивать по-разному. Но если внутри она не основана на гарантиях частной собственности, свободе предпринимательства и каркасе правового государства, рассыпется такой колосс, как и не было никогда.

Да, многие восточные немцы сегодня выражают неудовольствие тем, как развивается объединенная Германия предшествующие 30 лет. Но многие ли сожалеют об утерянном социализме? Кто-то да (15 - 20%), но в подавляющем большинстве — нет. В основном упрёки связаны с тем, что сегодняшняя Германия стала во многом подражать ГДР. А восточные немцы, в отличие от западных, хорошо знают, чем такой дрейф влево имеет свойство заканчиваться.

За свои преступления – отдание преступных приказов об убийстве граждан, бегущих на Запад (было убито около 2 тысяч человек, не считая замученных в застенках штази), а также за систематичное нарушение базовых прав человека – руководители ГДР Эрих Хонеккер, Эрих Мильке, Эгон Кренц и другие предстали перед судом.

Источник: Блог Антона Любича