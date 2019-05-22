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22 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Америку ждет испытание социализмом

Социалистические идеи привлекают все больше американской молодежиФото: facebook.com/demsocialists
Опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев считают социализм благом для США – их пока еще меньше тех, кто оценивает его негативно, но разрыв планомерно сокращается. Более того, положительное отношение к социализму высказывают уже 70 процентов демократов, что означает, что соперником Трампа на выборах 2020 года станет кандидат с социал-демократической программой. Cможет ли он победить нынешнего президента? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...

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Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
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            Америку ждет испытание социализмом

            Социалистические идеи привлекают все больше американской молодежи   22 мая 2019, 08:32
            Фото: facebook.com/demsocialists
            Текст: Петр Акопов

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            Опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев считают социализм благом для США – их пока еще меньше тех, кто оценивает его негативно, но разрыв планомерно сокращается. Более того, положительное отношение к социализму высказывают уже 70 процентов демократов, что означает, что соперником Трампа на выборах 2020 года станет кандидат с социал-демократической программой. Cможет ли он победить нынешнего президента?

            Как показал недавний опрос Gallup, 43 процента американцев считают социализм для Америки благом – против 51 процента, уверенных, что он нанес бы стране вред. Число сторонников социализма среди молодежи (до 35 лет) – 58 процентов, среди небелого населения в целом – 57, среди всех женщин – 48 (при 47, считающих его вредным).

            Конечно, представления о социализме в США сильно отличаются от наших и даже от европейских. То, что сейчас становится все популярней в Штатах, правильно назвать социал-демократией в европейском понимании – распределение национального дохода через высокие налоги на богатых, большое внимание государственной поддержке образования и здравоохранения. Американцы – особенно молодые и небелые – устали от все более неравноправного, по сути кастового, общества и хотят кардинальных перемен как в общественном устройстве, так и в истеблишменте.

            Уже в 2016 году они должны были делать выбор между двумя открытыми антисистемными бунтарями: Дональдом Трампом и Берни Сандерсом, сенатором-социалистом, который уверенно выигрывал праймериз в Демократической партии. Но с помощью внутрипартийных махинаций (правильно организованных праймериз) победу обеспечили Хиллари Клинтон, которая потом, к полному удивлению элиты, проиграла Трампу.

            В 2020 году ситуация повторится: не в том смысле, что Трампу будет противостоять кандидат от «вашингтонского болота» Джо Байден, а в том, что рядовые демократы будут поддерживать человека с левой повесткой. И в этот раз аппарату Демпартии не удастся протащить удобного для истеблишмента человека, потому что ценой этого станет не только его проигрыш Трампу, но и раскол самой Демпартии.

            И хотя сейчас опросы показывают значительное, и даже растущее преимущество Байдена над Сандерсом (который снова выдвинул свою кандидатуру), исходить из этих данных было бы наивно: за полтора года до выборов это ни о чем не говорит. Байдена будет всеми силами топить администрация Трампа (с помощью разного рода компромата, в том числе и украинского происхождения). А поэтому шансы на то, что он сойдет с дистанции еще до выборов, представляются очень большими. Куда более важным является то, что Байден в принципе не отвечает представлениям рядового демократического избирателя о том, каким должен быть его кандидат.

            А они таковы, что от 60 до 70 процентов сторонников Демпартии считают социализм благом для США.

            То есть Демпартия де-факто стала левой, социал-демократической партией, и выдвинуться от нее у Байдена не получится. Конечно, он может начать говорить левыми лозунгами, пообещать взять к себе вице-президентом какую-нибудь женщину левых взглядов, но основную массу демократов на это возьмешь. Они хотят своего кандидата в президенты – и они его получат. А вот будет ли им Берни Сандерс (которому к моменту выборов стукнет уже 79) или кто-то другой (неожиданный, хотя и сейчас среди выдвинувшихся есть, например, относительно «левая» сенаторша Элизабет Уоррен), покажут праймериз, до которых еще восемь месяцев.

            Тот же опрос показывает, что 47 процентов американцев готовы проголосовать за социалиста, при этом среди демократов таких 74 процента. Да, «социалист» пока еще уступает в поддержке «мусульманам» и «геям» – ну так ведь еще 10 лет назад за социалиста были готовы голосовать куда меньше половины демократов, а лет 20–30 назад слово «социалист» и вовсе было в США бранным, мало чем отличающимся от «коммуниста». Партия ушла влево, и этот процесс еще далеко не закончен.

            Что означает это для Трампа? Что сейчас у него есть возможность сплотить вокруг себя всех, кто против социалистического кандидата – и выиграть выборы 2020 года. Но к 2024 году левая волна станет еще более сильной, у нее подрастут лидеры, как, например, конгрессмен от Нью-Йорка и звезда левого крыла Демпартии Александрия Окасио-Кортес. Эта бывшая общественная активистка из Бронкса, дочь пуэрториканцев, в прошлом году триумфально выиграла выборы в Конгресс. Но в свои 29 лет она не может участвовать в президентских выборах. 35 лет (возраст, с которого можно избираться в президенты) ей исполнится как раз накануне выборов ноября 2024-го. Несмотря на все ее наивные прожектерские идеи, к этому времени у нее будет еще больше сторонников уже в Штатах в целом, ведь поколение нынешних сторонников социализма будет пополняться и еще более левой молодежью.

            Означает ли это, что США обречены на левый поворот, что вслед за Трампом в 2024 году президентом станет какая-нибудь социалистка (не обязательно Кортес, но почти наверняка женщина)? Нет – потому что увлечение левой идеей, хотя и вызвано совершенно объективными трудностями Штатов (причем как внутренними, так и внешними), все же не является очень глубоким.

            Да, большинство американцев согласны с тем, что жизнь простого человека становится все более сложной, а устройство общества – несправедливым, и надо что-то менять, в том, что элиты прогнили. Но обычный белый американец (все еще составляющий большинство в США) все же с опаской относится к любому госрегулированию как таковому, не говоря уже о «социализме», пусть и с американской спецификой. К тому же, чем больше социалистические идеи распространяются среди национальных меньшинств и либеральных жителей мегаполисов (а среди либералов за социализм и вовсе 85 процентов), тем больше бывшая «одноэтажная Америка» чувствует в этом угрозу своим ценностям и укладу.

            Ведь «американский социализм» не только за «больше государства» и «налоги на богатых», но и за права любых меньшинств, то есть за весь набор либеральных ценностей (от наркотиков до «покаяния белых»). И это, конечно, отпугивает «обычных американцев».

            Если Трампу удастся не только поддерживать экономический рост, но и отыграться за свое унижение на «вашингтонском болоте» (то есть истеблишменте), то поддержка белой консервативной и центристской Америки ему обеспечена. Само нахождение Трампа в Белом доме в большей степени против роста популярности социалистических взглядов, потому что большинству ведь важно, чтобы президент боролся с зажравшейся и огородившейся от народа элитой, а не то, какими именно способами он это делает.

            То, что Трампа ненавидят «богатые и знаменитые», – лучшая реклама для него в среде американских работяг. Как и то, что он действительно пытается «сделать Америку снова великой», то есть поднять упавшее промышленное производство и обновить устаревшую инфраструктуру. Да и налоговое бремя для среднего класса снизил. То есть плюсов в глазах средних американцев у Трампа достаточно.

            Если бы в Белом доме сейчас сидела Клинтон, рост социалистических настроений был бы сильнее. Потому что, хотя формально демократы и проводили бы на словах более «справедливую политику» (начавшуюся с Обамы, которого его противники любили называть «социалистом»), ни о каком реальном перераспределении доходов речи бы не шло. А именно этого и хотят настоящие социалисты – вроде Кортес или Сандерса – и именно это и пугает рядового среднего американца, которому тут же объясняют, что «начнут с богатых, а потом доберутся и до вас».

            Испытание социализмом на самом деле полезно для Америки, если, конечно, ей вообще суждено сохраниться в качестве единого государства. Потому что противоречия между интересами глобалистски настроенных элит (финансовых и политических), наследственных и претендующих на глобальное господство, и интересами обычного среднестатистического работяги действительно стали вопиющими. Работяга – патриот США как национального государства, ему плевать на военные базы на Ближнем Востоке и санкции против России, ему «за державу обидно», то есть за ветшающую инфраструктуру. А элитарию не важно, сколько еще мексиканцев переедет в Штаты: ему куда важнее, чтобы население США не мешало осуществлять глобальную игру на мировой шахматной геополитической и экономической доске.

            Несправедливость действительно может убить Соединенные Штаты – или привести к власти псевдосоциалистических реформаторов (потому что на самом деле за любой Кортес будут стоять либералы-космополиты из «вашингтонского болота», пытающиеся таким образом выпустить пар народного гнева). Есть, впрочем, и третий вариант, который как раз и пытается осуществить Дональд Трамп: перезапустить американскую мечту и экономику, оттеснив от рычагов управления антинациональную по своей сути элиту и отказавшись от претензий на глобальное господство. От того, удастся ли ему это сделать, напрямую зависит, продолжит ли американский социализм свое шествие к победе.


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