Бунты преследовали Америку еще до основания США

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7 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

Чешские спецслужбы долго не знали, что делать с доносом из российского посольстваФото: Vaclav Salek/Global Look Press
МИД России пообещал жестко отреагировать на высылку из Праги двух российских дипломатов. Оно и немудрено – Прага фактически разрушила их карьеру, несколько недель мусоля фантастическую версию о «ввозе рицина в Чехию для убийства чешских политиков». Как рассыпались абсурдные версии чешских спецслужб – и почему Праге понадобилось их придумывать?  Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...

Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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              Тимур Шерзад

              Бунты преследовали Америку еще до основания США

              Тимур Шерзад
              журналист
              		 7 июня 2020, 12:10

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              В Америке грозит начаться гражданская война. Кто-то разносит по кирпичику чужую собственность, кто-то пытается ее с оружием в руках защитить, а кто-то – извлечь из этой ситуации политические дивиденды. Но так в США было всегда.

              С «выйти на улицу и хорошо побузить» у американцев все было хорошо еще до образования самих США. Первые по-настоящему массовые погромы родило недовольство налоговой политикой Лондона – центра империи, частью которой тогда были 13 американских колоний. Англичане помнили недавнюю Семилетнюю войну и считали, что американцам неплохо бы и платить за содержание защищающих колонии гарнизонов. Колонисты ничего подобного знать не хотели – и встречали новые налоги яростным негодованием.

              Впрочем, не только им. В попытках не платить налоги колонисты поддерживали контрабанду. Чиновников из Лондона, пытавшихся с ней бороться, встречало единое противодействие контрабандистов, шерифов и местных судей. Конфисковать судно контрабандиста было чрезвычайно трудно, а если и удавалось это сделать, то оно тут же продавалось с аукциона, как правило, за гроши доставаясь бывшему владельцу – колонисты из принципа не участвовали в торгах.

              Доставалось и сборщикам налогов, а также просто «пробритански» настроенным лицам. Взять, например, Томаса Хатчинсона, который еще станет губернатором Массачусетса. В 1765 году его роскошный особняк разнесли буквально по кирпичику – озверевшая толпа работала кирками и ломами всю ночь. Сам Хатчинсон, судя по всему, планировал умереть, потому что ждал погромщиков с оружием в руках. Но в последнюю секунду позволил уговорить себя отосланной подальше (и вернувшейся) дочери, и в итоге ушел огородами.

              В 1771 году, за несколько лет до начала открытого мятежа, переросшего в Войну за независимость, колонисты успели, например, захватить через абордаж британскую шхуну, конвоировавшую контрабандистский корабль. Год спустя – сожгли еще один корабль Его Величества, в процессе наваляв команде и прострелив пах командиру. Причем нападавшим удалось уйти, а вот команда была помещена под стражу местными властями – якобы англичане гоняли не контрабандистов, а кого попало. И британскому флоту пришлось вносить за всех залог, чтобы решить дело без бумажной волокиты.

              Фото: Jacquelyn Martin/АР/ТАСС

              И такое происходило регулярно. Поэтому знаменитое «Бостонское чаепитие» в 1773-м и драки с присланными навести порядок британскими солдатами уже никого толком не удивили. США были рождены совокупностью уличных бунтов – и они вовсе не собирались заканчиваться с обретением независимости.

              Вопросы рабства

              Первые погромы были порождены «разборками» между белыми. Но вскоре им предстояло приобрести расовый характер – хоть на первых порах и без самих чернокожих.

              Всю первую половину XIX века молодые Соединенные Штаты старательно размежевывались на две маленькие «цивилизации» с противоположными культурными кодами. С одной стороны, стремительно набирал вес промышленный Север. С другой – стремился не дать себя растворить аграрный и рабовладельческий Юг.

              Юг был слабее и деньгами, и количеством людей. Он отчаянно нуждался в балансе в Конгрессе – чтобы северяне не раздавили его экономическими ограничениями. Не отменили рабство большинством голосов. После войны с Мексикой и освоением запада в целом США прирастали новыми штатами – и каждый из них, приняв «свободную» или «рабовладельческую» конституцию, мог нарушить баланс.

              Одним из этих штатов должен был стать Канзас. За него развернулась настоящая драка – как южане, так и северяне стали массово переселяться на новое место, планируя голосовать за свою версию конституции. И, естественно, принялись увлеченно резать друг друга – чтобы сократить голоса оппонентов в день голосования.

              Столкновения начались в 1855 году. Очень скоро появились трупы. В 1856-м драки переросли в репетицию Гражданской войны – в мае сторонники рабства взяли штурмом городок Лоуренс, неофициальную «столицу» аболиционистов. В деле участвовало 800 человек и пять орудий. Южане разнесли магазины, газетные редакции и местную гостиницу. Северяне, впрочем, тоже не отставали и регулярно устраивали рейды к сторонникам рабства – не останавливаясь и перед хладнокровными убийствами фермеров-колонистов с Юга.

              Не лучше дела обстояли и в Вашингтоне: южный конгрессмен Престон Брукс, возмущенный антирабовладельческой речью северного коллеги, разбил о его голову свою трость – три десятка ударов! В результате ее обломки на Юге радостно раскупили на сувениры, а лишенного статуса конгрессмена Брукса тут же переизбрали и вернули обратно в столицу. Нация была разделена, как никогда – и разрубить узел ненависти, погромов и убийств удалось только через Гражданскую войну. Но противоречий она не разрешила.

              Чернокожие поднимают голову

              Аболиционисты победили – рабство было отменено. Теперь оставалась сущая «мелочь» – инкорпорировать в общество свободных людей миллионы чернокожих. Стать свободным – еще не значит стать обеспеченным. Расовые отличия и рабское прошлое позволяли чернокожим в массе своей держаться обособленно от белого большинства. И – вне зависимости от истинной причины неудач – объединяться для отстаивания своих интересов. Используя, помимо прочего, и аргументы о вине белых.

              Начав в 60-е годы уже ХХ века под знаменами борьбы за гражданские права, они раскручивали эту тему и дальше. Один из самых знаменитых «горячих» бунтов вспыхнул в Лос-Анджелесе в 1992 году. Полицейские при задержании жестоко избили чернокожего – но большая их часть была оправдана.

              В результате город буквально вспыхнул: начался бунт, сопровождавшийся, как и сегодня, поджогами и мародерством. И, конечно же, телами убитых: сперва белых, на которых принялись вымещать зло черные погромщики, а потом и самих чернокожих – когда в город вошли войска. Мятеж стоил жизней 63 человек.

              Сегодня, 28 лет спустя после лос-анджелесских погромов, история повторяется. Использован тот же повод, действия – погромы, поджоги и мародерство – те же самые. Только в 1992-м чернокожие были «сами по себе», а сегодня их в преддверии выборов пытаются использовать противники действующего президента. В надежде, что он совершит крупную ошибку, «демократические» мэры и губернаторы саботируют борьбу с мятежниками, отводя людей из полицейских участков, позволяя жечь патрульные машины и даже брататься с бунтующими.

              Ситуация непредсказуемо затягивается. Пока еще сложно сказать, удастся ли ее разрулить, или дело перейдет во что-то большее. Но погромы и уличные столкновения в США в условиях разделенного общества уже дважды приводили страну к войне на своей территории.

              Да и если в этот раз удастся увернуться, то ощущение несправедливости со стороны чернокожих никуда не денется. Равно как и чувство опасности со стороны тихо звереющих белых – уже сегодня они сбиваются в вооруженные битами, дробовиками и штурмовыми винтовками милиции, чтобы не позволить сжечь свои дома. И это при президенте-республиканце.

              Что же будет тогда, когда – рано или поздно – на выборах возьмет верх партия, которая сегодня почти в открытую поддерживает погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего.


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