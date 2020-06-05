В западном мире идет спецоперация по захвату власти

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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение – на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза – Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандам почему-то ставят лондонских, и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...

Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...

Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Игорь Мальцев

              В западном мире идет спецоперация по захвату власти

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 5 июня 2020, 17:55

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              Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят и лондонских, и даже шведских полицейских. И все это в очень знакомой теме «кто не встанет – тот москаль», в смысле – расист. Вообще-то, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

              «Вась, там менты негра убили в Штатах, пойдем ограбим «Пятерочку», сожжем ментовку, и поставим тамошних на колени – пусть каются». Ну, вы можете прикинуть, что в ответ скажет даже самый мега-отмороженный Вася в России? Потому что это все выглядит, как бред.

              Но на самом деле, конечно, никаким бредом не является. Мы видим выпукло и очевидно, как первую фазу «цветных протестов», буквально через несколько дней хайджекнули «люди с хорошими лицами», так удобно прикрытыми масками от ковида.

              У нас этот хайджекинг тоже присутствует – когда миннесотскую повесточку пытаются натянуть на московский глобус: «Да, применяется слезоточивый газ и резиновые пули и даже какие-то деревянные пули... но, конечно, того избиения, которое мы наблюдали в Москве и в Питере год назад здесь даже близко нет», – сообщает нам Евгения Альбац из США посредством вещания радиостанции «Эхо Москвы». Это дословная транскрипция.

              Нету покоя нечестивым на день Седьмый. Дело не только в том, что раса –это карма американцев, и что афроамериканцы несоразмерно чаще становятся мишенью полиции. Особая цепь событий превратила первоначальные протесты в Миннеаполисе в общенациональные протесты, а эти протесты – в насильственные беспорядки. Некоторые отснятые на пленку доказательства указывают на то, что важнейшая – вторая - фаза этих событий, фаза, на которой протесты в бедных и черных кварталах превратились в конфронтацию с полицией и нападения на все, на что можно напасть, была на самом деле спровоцирована и использована левыми.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Причем это косвенно подтверждает и Трамп, который собрался вывести, наконец, из правового поля боевое крыло левых сил – убийц и громил Antifa. Если бы знали, как от этих слов загорелись шапки на политиках Германии! Дело в том, что одна только верхушка партии социальных демократов может отправиться на нары за связь с Антифа.  Именно они используют Антифа для расправы над оппозиционными политиками. То есть, кое-какие политики Германии автоматически станут невъездными в Сияющий Град на Холме, на который они привыкли молиться.

              Тем временем, в США тоже все развивается логично. И дело даже не в том, что за коктейль Молотова, брошенный в полицейскую машину, арестовали черного юриста («Лига Плюща», 500 тыс. дохода в год, все дела), а черный актер из «Звездных Войн» (300 тыс. за 15 минут работы) публично разжигает расовую войну. Дело в том, что расовая война – всегда была целью американских левых сил.

              Поэтому следующий этап – врожденный антисемитизм леваков: «Протестующие устроили погром в синагогах Лос-Анджелеса, среди которых «Кеилас Яков», «Бейт Израэль», «Тиферет Цви».

              А в соцсетях все чаще выкладывают видео, на которых зафиксированы разгромы кошерных магазинов и синагог. А на одной из самых старых синагог «Бейт Израэль» оставили надписи «Свободу Палестине» и «к черту Израиль». Напомним, что актрисы Галь Гадот и Натали Портман, гордящиеся своим еврейством, поддержали протестующих в США. Парадокс? Нет.

              Это абсолютно те же самые люди, которые в Берлине жгут израильские флаги у Бранденбургских ворот и раз в год ходят антисемитским маршем по столице ФРГ, где за недоброе слово про евреев по закону, вообще-то, можно получить от штрафа до тюрьмы. Но красно-лево-зеленый Сенат (это не личная оценка - это официальное обозначение партий Соцдемократов, Левых и Зеленых) смотрит на эти марши с поощрительной улыбочкой. При этом принимая все новые и новые земельные законы по ограничению деятельности полиции. Именно с полицией борются левые, когда дорываются до власти, так как именно их электоральная база имеет больше всего проблем с законами страны.

              И поэтому мы видим эти позорные сцены – женщина-полицейская на коленях в слезах и соплях в Стокгольме с заботливо сунутым в руку плакатиком White Silence is violence. Что? Когда это в Швеции последний раз гадкие белые менты убили черного ни за что, ни про что? И вообще – отличались насилием? А, может, Швеция имеет рабовладельческое прошлое и ей тоже надо каяться вместе с американцами? Таки нет. Тогда что это было?

              То же самое, что происходит в Англии, где полицейских ставят на колени и штурмуют Даунинг Стрит. У империи свои расклады с колониями, но что касается полицейского насилия… Вообще-то английская полиция только недавно увидела табельное оружие в глаза и то это произошло после серии чудовищных террористических актов. А им в харю тычут мордой селедки BLM (Black Lives Matter, «Жизни чёрных важны» — движение, имеющее непосредственное отношение к погромам в Штатах).

              В Амстердаме, где черных уже, кажется, больше, чем всех остальных, тоже устроили шествия BLM, где белых больше, чем остальных. Неужто амстердамская полиция, проклятые фашисты, чего натворили? Местные несли плакаты «Не стреляй – я Трейвон Мартин». ОК. Только Трейвон Мартин был застрелен в Америке и вовсе не голландской полицией. Зачем? На самом деле это вышли те же самые люди, которые вчера выходили против ношения масок в пандемию. То есть, им нужна только причина.

              В Брюсселе власти запретили всякие Black Lives Matter, но тем не менее на Пля де ля Моннэ вышли человек пятьдесят и просто сидели. Это не потому, что они такие пушистые. Просто со времени последнего теракта в столице на улицах - солдаты на броневиках. Это тебе не муниципальная полиция, они рыдать не будут. И стоять на коленях тоже.

              Все, что происходит сейчас в западном мире – это спецоперация по тотальному захвату власти левыми глобалистами.


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