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7 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Выборы в США разделили Европу на два лагеря

Маас обвинил Трампа в популизме Фото: Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press
Популист Дональд Трамп раскалывает американское общество, а новой сверхдержавой станет Китай. Столь неожиданно резкие заявления сделал глава немецкой дипломатии Хайко Маас, узнав о планах Вашингтона вывести часть американских войск из Германии. По мнению экспертов, тем самым Маас не только вмешался в американские выборы, но и совершил две характерные для европейцев ошибки. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Маас обвинил Трампа в популизме    7 июня 2020, 19:46
              Фото: Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press
              Текст: Алексей Нечаев

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              Популист Дональд Трамп раскалывает американское общество, а новой сверхдержавой станет Китай. Столь неожиданно резкие заявления сделал глава немецкой дипломатии Хайко Маас, узнав о планах Вашингтона вывести часть американских войск из Германии. По мнению экспертов, тем самым Маас не только вмешался в американские выборы, но и совершил две характерные для европейцев ошибки.

              В воскресенье глава МИД Германии Хайко Маас обвинил президента США Дональда Трампа в популизме, заявив, что он занимается поляризацией американского общества. «В США во время освещения протестов часто преследовали и нападали на журналистов. Трамп называл их врагами народа и низшей жизненной формой», – сказал министр в интервью газете Bild am Sonntag.

              «Так поступают популисты во всем мире: они настраивают общество против отдельных групп и пытаются тем самым мобилизовать собственных сторонников», – заметил Маас. По его мнению, применение силы в напряженной ситуации – это ошибка, потому что «демократы должны примирять общество, а не раскалывать его».

              Глава МИД ФРГ также сообщил, что пока на его критику Трампа «не было никакой реакции» со стороны Вашингтона. «Но я уверен, что независимо от того, кто сидит в Белом доме, наше партнерство с США настольно тесно и несокрушимо, что оно выдержит критику», – добавил Маас.

              Кроме того, немецкий дипломат назвал Китай будущей супердержавой, призвав ЕС не ограничиваться в отношениях с Пекином лишь торгово-экономическими вопросами, и отметил, что Германия «приняла к сведению» сообщения о выводе части американских войск со своей территории.

              Напомним, в пятницу американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. В то же время, по сведениям издания Der Spiegel, к осени 2020 года Пентагон может вывести из ФРГ до 15 тыс. американских военнослужащих.

              «Сообщения о выводе войск США из Германии – это очень неожиданный шаг со стороны Вашингтона. Берлин долгие годы был главным военным союзником Америки в Европе. Кроме того, именно с территории Германии Вашингтон планирует свои военные операции на Ближнем Востоке», – рассказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

              «Потому для одних немцев – это большой сюрприз, а для других – шок. Элиты воспринимают такой шаг Вашингтона, как месть за то, что Меркель противится трамповской политике: она отказалась приезжать на саммит G7, она же конфликтует с Трампом по вопросам «Северного потока – 2», России и Китая. В ответ на это Трамп пытается дисциплинировать Германию», – пояснил Рар.

              Собеседник предположил, что выведенные войска скорее всего окажутся в Польше, что еще больше усугубит военно-политический раскол Европы. При этом в Германии нет единой точки зрения по данному вопросу, поскольку «простые немцы по-разному относятся к присутствию американских войск на территории страны».

              «Если же говорить об элитах – только «Левые» выступают за вывод американских войск, причем не только из Германии, но и из Европы. В то же время христианские демократы в шоке от решения Трампа, поскольку в их сознании стратегический союз с Вашингтоном безальтернативен. А в кругах Социал-демократической партии есть противоречия: они не хотят терять отношения с Америкой, но желают выстраивать собственную европейскую оборонную политику», – пояснил Рар.

              «Что касается критических высказываний Мааса в адрес Трампа – это не что иное, как вмешательство в американские выборы на стороне демократов и Байдена. Обычно политики Запада винят в этом Россию, но заявление Мааса невозможно интерпретировать иначе», – подчеркнул Рар.

              Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «В выборы вмешиваются все. Довольно сложно построить модель международных отношений, которая исключает внешнее вмешательство. Другое дело – степень открытости этого вмешательства. Известно, что в свое время Обама откровенно поддерживал левых на выборах в Израиле. Видные демократы грозили Лондону из-за Brexit. Госдепартамент и вовсе постоянно высказывается по этому вопросу», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

              «В Европе, напротив, долгое время звучала одна и та же мантра: «Мы будем работать с любым президентом США». Но сейчас Маас сделал две ошибки: во-первых, раскол американского общества начался задолго до прихода Трампа, во-вторых – отношения с Европой будут ни плохими, ни хорошими, а исключительно прагматичными даже в том случае, если к власти в США придут демократы», – уверен Дробницкий.

              «Потому Германии лучше сосредоточиться на том, чтобы вместе с Францией сохранить некую самостоятельность для Европы. В противном случае

              Старый Свет рискует оказаться десертом для того, кто победит в противостоянии США и Китая», – полагает эксперт.

              При этом мнения остальных держав континента относительно выборов в США разделились. «Например, окружение Бориса Джонсона и официальный Лондон, скорее всего, сделают ставку на Трампа. Это же касается постколониального единства Британского Содружества наций за вычетом Канады, которая при Трюдо заняла абсолютно антитрамповскую либеральную позицию», – считает Дробницкий.

              «Президент Франции, напротив, будет симпатизировать демократам. Сам Макрон считает, что участвует в спасении старого миропорядка, но вряд ли его миссия увенчается успехом. В Италии все зависит от результатов внутриполитической борьбы. При нынешней конфигурации ни «Пять звезд» Луиджи Ди Майо, ни «Лига» Маттео Сальвини не будут в хороших отношениях с Америкой. Корнем противоречия между ними является позиция по китайской экономической экспансии», – отметил собеседник.

              В то же время в самих Соединенных Штатах не считают мнение европейцев чем-то значимым. «Республиканцам вообще плевать, что думают в Европе. Демократы из крупных городов, конечно, обращают внимание на мнение европейцев, но поверхностно. Потому тезис о трансатлантическом единстве скорее всего будет использоваться окружением Байдена, но лишь в качестве вспомогательного. А республиканцам это не нужно», – резюмировал Дробницкий.

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