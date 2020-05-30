«Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

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30 мая, суббота  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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«Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

«Северный поток – 2» становится залогом успеха по выводу Европы из финансового кризисаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Президент США Дональд Трамп был в ярости после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишут СМИ. Лидер ФРГ сначала возразила Трампу по реализации проекта «Северный поток – 2», а потом отказалась приезжать в Вашингтон на саммит G7. США пытаются остановить строительство газопровода, но Германия отстаивает проект. Какие аргументы должны были прозвучать в ходе разговора двух лидеров и кто в итоге окажется победителем? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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    В США вернулись погромы и бунты

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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

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              «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

              «Северный поток – 2» становится залогом успеха по выводу Европы из финансового кризиса   30 мая 2020, 16:55
              Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Президент США Дональд Трамп был в ярости после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишут СМИ. Лидер ФРГ сначала возразила Трампу по реализации проекта «Северный поток – 2», а потом отказалась приезжать в Вашингтон на саммит G7. США пытаются остановить строительство газопровода, но Германия отстаивает проект. Какие аргументы должны были прозвучать в ходе разговора двух лидеров и кто в итоге окажется победителем?

              На этой неделе в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель бурно спорили о НАТО, отношениях с Китаем, а также о реализации проекта «Северный поток – 2». Информацию об этом получили накануне американские СМИ от высокопоставленного сотрудника администрации Трампа.

              Во время разговора Меркель также отклонила приглашение американского лидера приехать в июне на саммит G7. Как сообщил в субботу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель «не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон», учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса.

              Как пишет американское издание Politico, после отказа Меркель Трамп был в ярости и позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы выразить ему свое негодование. В марте Белый дом объявил, что из-за пандемии июньская встреча лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде не состоится, но пройдет в формате видеоконференции. Позднее в США передумали и перенесли саммит на конец июня. При этом в администрации пообещали «защитить» лидеров G7 от коронавируса.

              США выступают против строительства «Северного потока –2», рассчитывая продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ. Кроме того Вашингтон выражает таким образом поддержку Украине и выступает за сохранение транзита российского газа по ее территории. В конце прошлого года американские власти приняли санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела свои суда-трубоукладчики.

              В ответ на это в России заявили о возможности самостоятельно завершить проект с помощью трубоукладчика «Академик Черский», который требуется дополнительно оборудовать. В пятницу трубоукладчик вернулся в немецкий порт Мукран – логистический центр проекта. На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не меняла планы по «Северному потоку», и к любым «санкционным упражнениям» относится негативно.

              Газопровод «Северный поток – 2» от российского побережья через Балтийское море до Германии предполагает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров в год. Германия изначально встала на сторону Москвы и называет проект исключительно экономическим. 

              Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков убежден, что спор Трампа с Меркель возник в результате попыток канцлера надавать на Трампа и получить гарантии того, что «Северный поток – 2» будет достроен и американцы не введут санкции против дальнейшей эксплуатации газопровода.

              «Звучали предположения, что США могут подготовить санкции, которые будут не только запрещать участвовать в обслуживании газопровода, если он будет достроен, но и покупать газ, который пойдет по «Северному потоку –2», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт подчеркивает, что эти угрозы непосредственно касаются Германии, потому что именно европейские компании планируют покупать этот газ. Другой спорный вопрос мог быть связан с тем, что газопровод будет выходить на берег Германии и Берлину придется нести часть ответственности за техническую эксплуатацию трубы. «И что получается – вводить под санкции немецкие компании?

              Меркель хочет достроить этот газопровод, потому что он повышает надежность газоснабжения Германии и Европы в целом, повышается статус Германии, как транзитной страны.

              Санкции против «Северного потока – 2» нужны для того, чтобы ограничить поставки российского газа в Европу, то есть запереть Россию на украинском транзите. А дальше украинский транзит можно перекрывать под разными предлогами. Из-за этого в Европе возникнет дефицит дешевого газа, цены возрастут и можно будет рентабельно поставлять американский сжиженный газ в ЕС, потому что все нынешние поставки нерентабельны... В споре с Трампом Меркель выполняет обязательства, которая она брала на себя», – пояснил Юшков.

              В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов добавляет, что «Северный поток – 2» остается одним из самых серьезных раздражителей в немецко-американских отношениях. Трамп находится в непростой ситуации в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами. «У Трампа низкий рейтинг, он проигрывает будущему вероятному сопернику Джо Байдену. А из-за пандемии коронавируса около 40 млн граждан потеряли работу. Это примерно четверть всего трудоспособного населения США. Эти цифры соизмеримы с Великой депрессией», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

              По словам эксперта,

              наступила завершающая стадия борьбы за «Северный поток – 2».

              Это связано не только с достройкой морской части газопровода, но и с тем, что Германию в скором времени покинет американский посол Ричард Гренелл, который был одним из главных проводников вашингтонской политики. Давление США на Берлин увеличивается в связи с постепенным отказом Германии от угольной и атомной энергетики. В будущем потребности в газе будут только расти, их невозможно утолить с помощью украинского транзита и поставок из «Турецкого потока» и «Северного потока – 1». Ставка на альтернативные источники дорогой энергии в ситуации низких цен на энергоносители также не оправдывают себя. Поэтому своими требованиями Трамп фактически сдерживает возможности Евросоюза по экономическому росту.

              «На этом фоне доступ к дешевому российскому газу – очень перспективная история. Тем более для восстановления немецкой промышленности после завершения пандемии потребуется большое количество энергоносителей. Поэтому у Трампа остается последний способ – это напрямую давить на Меркель. Но после пандемии Германия думает уже о своих интересах, прекрасно понимая, что никто не будет предоставлять ей экономических преференций», – считает Абзалов.

              Юшков тоже подчеркивает, что стратегическая задача для Германии – получить возможность покупать газ напрямую у России. «Если покупать дорогой американский газ, то увеличивается себестоимость любых других товаров. И вся европейская экономика будет менее конкурентоспособна по сравнению с американской, которая пользуется более дешевым сланцевым газом», – пояснил эксперт.

              Абзалов считает, что прозвучавший в ходе беседы отказ Меркель поехать на саммит G7 в США объясняется нежеланием участвовать в мероприятии, которое могло бы стать для Вашингтона «белорусским парадом Победы». «Трампу необходимо показать, что его страна выходит из коронавирусной инфекции. А крупных мероприятий до ноября крайне мало. Трамп многое ставил именно на саммит», – пояснил Абзалов.

              По словам эксперта, для Трампа саммит был бы возможностью показать свою политическую мощь. Но Меркель в первую очередь думает о своих избирателях, а не Трампа.

              «Президент США хочет отыграть концепцию – весь Запад против Китая... Но Меркель это невыгодно. На фоне сложной экономической ситуации ехать на саммит было бы крайне странно. Границы в ЕС на внешнем контуре закрыты, и получается, что Меркель единственная, кто полетела бы вовне, это было бы негативно воспринято немцами, которые увидели бы в этом двойные стандарты», – заключил политолог.

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