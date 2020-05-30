«Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

Президент США Дональд Трамп был в ярости после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишут СМИ. Лидер ФРГ сначала возразила Трампу по реализации проекта «Северный поток – 2», а потом отказалась приезжать в Вашингтон на саммит G7. США пытаются остановить строительство газопровода, но Германия отстаивает проект. Какие аргументы должны были прозвучать в ходе разговора двух лидеров и кто в итоге окажется победителем?

На этой неделе в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель бурно спорили о НАТО, отношениях с Китаем, а также о реализации проекта «Северный поток – 2». Информацию об этом получили накануне американские СМИ от высокопоставленного сотрудника администрации Трампа.

Во время разговора Меркель также отклонила приглашение американского лидера приехать в июне на саммит G7. Как сообщил в субботу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель «не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон», учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса.

Как пишет американское издание Politico, после отказа Меркель Трамп был в ярости и позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы выразить ему свое негодование. В марте Белый дом объявил, что из-за пандемии июньская встреча лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде не состоится, но пройдет в формате видеоконференции. Позднее в США передумали и перенесли саммит на конец июня. При этом в администрации пообещали «защитить» лидеров G7 от коронавируса.

США выступают против строительства «Северного потока –2», рассчитывая продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ. Кроме того Вашингтон выражает таким образом поддержку Украине и выступает за сохранение транзита российского газа по ее территории. В конце прошлого года американские власти приняли санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела свои суда-трубоукладчики.

В ответ на это в России заявили о возможности самостоятельно завершить проект с помощью трубоукладчика «Академик Черский», который требуется дополнительно оборудовать. В пятницу трубоукладчик вернулся в немецкий порт Мукран – логистический центр проекта. На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не меняла планы по «Северному потоку», и к любым «санкционным упражнениям» относится негативно.

Газопровод «Северный поток – 2» от российского побережья через Балтийское море до Германии предполагает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров в год. Германия изначально встала на сторону Москвы и называет проект исключительно экономическим.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков убежден, что спор Трампа с Меркель возник в результате попыток канцлера надавать на Трампа и получить гарантии того, что «Северный поток – 2» будет достроен и американцы не введут санкции против дальнейшей эксплуатации газопровода.

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«Звучали предположения, что США могут подготовить санкции, которые будут не только запрещать участвовать в обслуживании газопровода, если он будет достроен, но и покупать газ, который пойдет по «Северному потоку –2», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркивает, что эти угрозы непосредственно касаются Германии, потому что именно европейские компании планируют покупать этот газ. Другой спорный вопрос мог быть связан с тем, что газопровод будет выходить на берег Германии и Берлину придется нести часть ответственности за техническую эксплуатацию трубы. «И что получается – вводить под санкции немецкие компании?

Меркель хочет достроить этот газопровод, потому что он повышает надежность газоснабжения Германии и Европы в целом, повышается статус Германии, как транзитной страны.

Санкции против «Северного потока – 2» нужны для того, чтобы ограничить поставки российского газа в Европу, то есть запереть Россию на украинском транзите. А дальше украинский транзит можно перекрывать под разными предлогами. Из-за этого в Европе возникнет дефицит дешевого газа, цены возрастут и можно будет рентабельно поставлять американский сжиженный газ в ЕС, потому что все нынешние поставки нерентабельны... В споре с Трампом Меркель выполняет обязательства, которая она брала на себя», – пояснил Юшков.

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов добавляет, что «Северный поток – 2» остается одним из самых серьезных раздражителей в немецко-американских отношениях. Трамп находится в непростой ситуации в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами. «У Трампа низкий рейтинг, он проигрывает будущему вероятному сопернику Джо Байдену. А из-за пандемии коронавируса около 40 млн граждан потеряли работу. Это примерно четверть всего трудоспособного населения США. Эти цифры соизмеримы с Великой депрессией», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта,

наступила завершающая стадия борьбы за «Северный поток – 2».

Это связано не только с достройкой морской части газопровода, но и с тем, что Германию в скором времени покинет американский посол Ричард Гренелл, который был одним из главных проводников вашингтонской политики. Давление США на Берлин увеличивается в связи с постепенным отказом Германии от угольной и атомной энергетики. В будущем потребности в газе будут только расти, их невозможно утолить с помощью украинского транзита и поставок из «Турецкого потока» и «Северного потока – 1». Ставка на альтернативные источники дорогой энергии в ситуации низких цен на энергоносители также не оправдывают себя. Поэтому своими требованиями Трамп фактически сдерживает возможности Евросоюза по экономическому росту.

«На этом фоне доступ к дешевому российскому газу – очень перспективная история. Тем более для восстановления немецкой промышленности после завершения пандемии потребуется большое количество энергоносителей. Поэтому у Трампа остается последний способ – это напрямую давить на Меркель. Но после пандемии Германия думает уже о своих интересах, прекрасно понимая, что никто не будет предоставлять ей экономических преференций», – считает Абзалов.

Юшков тоже подчеркивает, что стратегическая задача для Германии – получить возможность покупать газ напрямую у России. «Если покупать дорогой американский газ, то увеличивается себестоимость любых других товаров. И вся европейская экономика будет менее конкурентоспособна по сравнению с американской, которая пользуется более дешевым сланцевым газом», – пояснил эксперт.

Абзалов считает, что прозвучавший в ходе беседы отказ Меркель поехать на саммит G7 в США объясняется нежеланием участвовать в мероприятии, которое могло бы стать для Вашингтона «белорусским парадом Победы». «Трампу необходимо показать, что его страна выходит из коронавирусной инфекции. А крупных мероприятий до ноября крайне мало. Трамп многое ставил именно на саммит», – пояснил Абзалов.

По словам эксперта, для Трампа саммит был бы возможностью показать свою политическую мощь. Но Меркель в первую очередь думает о своих избирателях, а не Трампа.

«Президент США хочет отыграть концепцию – весь Запад против Китая... Но Меркель это невыгодно. На фоне сложной экономической ситуации ехать на саммит было бы крайне странно. Границы в ЕС на внешнем контуре закрыты, и получается, что Меркель единственная, кто полетела бы вовне, это было бы негативно воспринято немцами, которые увидели бы в этом двойные стандарты», – заключил политолог.

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