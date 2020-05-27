Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости?

США готовы ввести новые санкции за газопровод «Северный поток – 2». Законопроект «может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию» в США, дальнейшие штрафные меры «находят одобрение среди всех партий», заявил посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл, который несколькими днями до этого встречался с сенаторами и конгрессменами в США.

Гренелл призвал Берлин переосмыслить свою политику в отношении России: Германии следует «прекратить кормить зверя», в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны. Это прощальное интервью посла немецкому изданию Handelsblatt. Он возвращается в США, чтобы возглавить Разведывательное сообщество США.

Гренелл – известный критик строящегося российского газопровода. В середине прошлого года Гренелл даже опустился до прямых угроз в адрес немецких компаний. Именно он разослал электронные письма с угрозами введения санкций немецким партнерам Газпрома по строительству «Северного потока – 2» – BASF и Uniper. Берлин был крайне недоволен таким шантажом.

Однако само заявление Гренелла содержит в себе и хорошую новость. И она в том, что США вполне определенно уверены, что Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток – 2». Ведь иначе угрозы новых санкций были бы не нужны. «Курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить «Северный поток – 2» в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», – заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Иначе говоря, США косвенно признали, что уже проиграли этот этап борьбы с российским газопроводом.

Реакция Берлина на высказывания американского дипломата также симптоматична. Германия по-прежнему готова защищать «Северный поток – 2». «Время, когда пандемия коронавируса оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходящее для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать новыми санкциями. Это экстерриториальные санкции, то есть противоречащие международному праву, а также нарушающие права человека», – заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. В Nord Stream 2 угрозы новых санкций против проекта со стороны США считают незаконной дискриминацией европейских компаний. Скорейшая сдача трубы в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС.

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В чем именно заключаются возможные новые санкции США, посол не указал. Эксперты указывают, что это могут быть любого вида ограничения. Однако самый главный вопрос – решатся ли США пойти на резкие ограничения против Газпрома, которые затронут европейские компании, участвующие в проекте или покупающие российский газ. Именно такой жесткий вариант ограничений обсуждается.

Газпром уже столкнулся с точечными санкциями. Например, против России с 2015 года действуют технологические санкции в нефтегазовой сфере. В частности, они запрещают поставки подводного добычного комплекса, которые производятся только в США и Норвегии. А эти комплексы используются на Южно-Киринском месторождении в рамках проекта «Сахалин-3». Проект пришлось остановить, но Газпром совместно с российскими компаниями и научными институтами разработал отечественный подводный добычный комплекс. Именно ради преодоления американских санкций Газпром в свое время купил судно Jascon 18, которое теперь известно всему миру под именем «Академик Черский». Газпрому пришлось принять сложное решение – снять это судно с сахалинского проекта и направить его в Балтийское море с целью достроить «Северный поток – 2».

«Американцы, остановившие проект Южно-Киринского месторождения, могут еще что-то придумать для давления в этом плане»,

– рассуждает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В частности, США могут ввести финансовые санкции против Газпрома (как, например, это было сделано в отношении Роснефти из-за Венесуэлы). «Но это не уничтожит Газпром, как не убило Роснефть. Ну не станет Газпром проводить День инвестора в Лондоне и Нью-Йорке, американский Morgan Stanley не будет его кредитовать. Но финансировать Газпром готовы китайцы, да и выход на российские госбанки у него имеется», – считает Митрахович.

В числе вариантов – использование военной силы для того, чтобы заставить «Академика Черского» уйти из немецких портов и остановить работы над трубой. США могут потребовать от Германии не пускать российское судно-трубоукладчик в немецкий порт, пригрозив арестами активов немецких компаний. США также угрожали ввести санкции против компаний, которые будут покупать российский газ, идущий по «Северному потоку – 2».

Насколько вероятно введение подобных ограничений? «На мой взгляд, это будут слишком масштабные вызовы, которые вряд ли понравятся Германии и другим европейским странам. Пока введение жестких санкций сложно себе представить», – говорит Станислав Митрахович. Такие действия однозначно приведут к серьезной ссоре США с Евросоюзом. «США, конечно, смогли сказать Европе не торговать с Ираном. Но Россия – все-таки игрок другого ранга, чем Иран. Россия для Европы и для Германии куда более важный партнер. Поэтому запретить европейцам торговать с Россией американцы вряд ли решатся», – считает Станислав Митрахович.

Кроме того, Дональд Трамп в целом не является сторонником санкций против России, полагает эксперт. Декабрьские санкции против «Северного потока – 2» были вписаны в военный бюджет, который Трамп просто не мог не подписать. «Он, конечно, не агент Путина, как рисуют западные карикатуристы, но Трамп долгие годы не вводил санкции против российского проекта, хотя он и хочет, чтобы американский СПГ продавался в Европе. Однако для Трампа главный враг все-таки не Россия, а Китай», – считает Митрахович.

Столь жесткие санкции против Газпрома США не вводили даже тогда, когда велись более интенсивные военные действия в Донбассе и после воссоединения Крыма с Россией. «США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Если сейчас махать шашкой в сторону союзников, то можно вообще подорвать доверие к доллару и ускорить процесс затухания американского доминирования», – полагает эксперт ФНЭБ.

Куда больше шансов на то, что «Северный поток – 2» будет достроен, а дальше у Газпрома начнется долгая политико-правовая борьба за возможность использовать трубу на полную мощность, а не наполовину.

Как известно, 15 мая немцы отказали Nord Stream 2 и не вывели газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. После ввода в строй Газпрому придется качать по нему только 27,5 из 55 млрд кубометров газа (проектная мощность). Если получить исключение из Газовой директивы ЕС все же не удастся, то будет найдена другая лазейка для обхода ограничений. Например, управление половиной трубы может быть продано некоей новой компании.

Другой вариант – Газпром может перенести точку сдачи-приемки газа из австрийского Баумгартена в точку посреди моря, где газ попадает в германские территориальные воды, или вообще продавать газ на выходе трубы из России. В конце концов, Россия может либерализовать рынок экспорта трубопроводного газа, чему несказанно будут рады «Новатэк» и Роснефть. У них появится возможность качать газ по «Северному потоку – 2».

«Пока я не вижу вариантов, как может быть уничтожен «Северный поток – 2», но на всякий случай надо быть готовыми.

Мы живем в таком мире, когда происходят совершенно неожиданные вещи. Удара по трубоукладчикам швейцарской All Seas мы тоже не ожидали. Но на «Северном потоке – 2» завязано слишком много европейского бизнеса, и вряд ли США решатся ударить по нему», – резюмирует Станислав Митрахович.

Угрозы жестких санкций со стороны Вашингтона являются скорее попыткой выбить у европейцев те или иные преференции для США. Американский посол, например, ратует за то, чтобы Германия выделяла больше денег НАТО и на военный бюджет. Ранее Вашингтон угрожал повышением пошлин на немецкие автомобили.

Кроме того, некоторых успехов в таком шантаже американцам уже удалось добиться. Дочка немецкой компании Uniper (партнер Газпрома) накануне сообщила, что подписала контракт с японской Mitsui O.S.K. Lines на строительство плавучей регазификационной установки для СПГ-терминала в городе Вильгельмсхафен в Нижней Саксонии. Это значит, что Германия может принимать сжиженный природный газ с танкеров, в том числе из США. Мощность СПГ-терминала составит около 10 млрд кубометров газа в год. По сравнению со 110 млрд кубометров российского газа, которые можно будет прокачивать по двум «Северным потокам», это, конечно, немного. Но желание США заставить немцев покупать свой газ будет выполнено.

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