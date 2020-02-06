«Северный поток – 2» может спровоцировать ссору Европы с США

Новые санкции США против «Северного потока – 2» угрожают не только Газпрому, но и напрямую европейским компаниям. Это беспрецедентные недружественные действия против европейского союзника, которые могут привести к торгово-экономической войне с США. Найдется ли у европейских элит решимость противостоять Вашингтону, или Газпрому придется сражаться в одиночку?

Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров газопровода, то Палата представителей и Сенат готовы принять новый санкционный закон. Целью санкций станут европейские инвесторы, которые участвуют в проекте, а также компании, которые будут покупать газ, идущий по газопроводу, сообщила немецкая Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники. Они уверяют, что санкции введут уже в феврале или марте.

Кто же рискует пострадать от новых американских санкций, если они будут введены?

Под угрозой находятся в первую очередь Газпром и его пять европейских партнеров, которые инвестировали в строительство «Северного потока – 2». Проект был оценен в 9,5 млрд евро, из которых одну половину профинансировал Газпром, вторую – европейские компании. Это французская Engie, австрийская OMV, британская Shell и немецкие компании Uniper и Wintershall.

По сведениям Газпрома, к октябрю 2019 года иностранные партнеры профинансировали оператора стройки Nord Stream 2 AG на 4,024 млрд евро. В том числе 2,164 млрд евро предоставлены на срок до 2019 года, 1,859 млрд евро — до 2025 года.

Так, австрийская OMV в прошлом году вложила в проект Северный поток-2 113 млн евро, в том числе в четвертом вартале 2019 года — 25 млн евро.

«Европейские партнеры уже внесли все средства, но если из-за санкций они вынуждены будут выйти из проекта, то они могут потребовать возврата средств на основании того, что газопровод не построили в срок. Риск такого развития ситуации есть», – рассуждает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«У Газпрома возникнут дополнительные проблемы с поиском финансовых средств. Это не какие-то сумасшедшие для Газпрома средства в рамках масштаба его деятельности, но это существенная экономическая проблема», – добавляет он.

Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что европейцев невозможно будет оштрафовать за инвестиции в проект задним числом, ведь все средства уже давно внесены, а достраивать трубу Газпром будет за счет денег из собственного кармана.

«Европейские инвестиции еще поступают на строительство сухопутного продолжения «Северного потока – 2» – газопровода Eugal, но он не является непосредственно «Северным потоком – 2». Невозможно штрафовать европейцев за то, что они, по сути, расширяют свою газотранспортную систему», – считает эксперт.

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Пункт об инвестициях в санкциях может быть ради галочки, как это было в случае введения санкций против владельцев судов-трубоукладчиков. «Декабрьские санкции касались и «Северного потока – 2», и «Турецкого потока», но все прекрасно понимали, что «Турецкий поток» уже построен и на него эти санкции никак не повлияют, но для галочки вписали и его. Так же может быть и в отношении инвестиций, которые европейские компании уже сделали», – не исключает Юшков.

Но вот Газпром, который профинансирует достройку газопровода, оказывается под ударом. Впрочем, он и так рискует оказаться под санкциями, которые уже введены в декабре. «Под санкции может попасть подразделение Газпрома, которое будет достраивать трубопровод. До сих пор Газпром не попадал ни под какие прямые ограничения», – говорит Юшков.

Вторая часть возможных санкций направлена на покупателей газа, который пойдет по «Северному потоку – 2». То есть в США допускают то, что Газпром в состоянии достроить газопровод, и поэтому задумались над санкциями после того, как он заработает.

«За что же американцы будут штрафовать европейских покупателей? Получается, за то, что они в принципе покупают газ у Газпрома, у «неправильного» поставщика. По сути, США запрещают европейцам покупать российский газ и указывают, что топливо надо покупать у партнера по НАТО. Если это правда, то

формат американских санкций приближается к формату санкций против Ирана, когда было запрещено покупать иранскую нефть»,

– считает Игорь Юшков.

Новые санкции ударят уже против всех европейских компаний, которые покупают газ у Газпрома. Через «Северный поток – 2» должны качать 55 млрд кубометров газа. Получается, что американцы перекрывают европейцам доступ к этим миллиардам. При этом Газпром поставляет в Европу 200 млрд кубометров голубого топлива, то есть США хотят лишить Россию возможности продавать четверть всего импорта газа в ЕС. Речь может идти о лишении Газпрома экспортной выручки в 7–11 млрд долларов при цене тысячи кубометров 126–200 долларов.

Впрочем, Игорь Юшков полагает, что США будет очень непросто доказать, что та или иная европейская компания купила газ именно из «неправильной» российской трубы. Потому что «Северный поток – 2» – это не единственный маршрут доставки российского газа европейским потребителям. «Отследить, откуда европейский потребитель получил газ, будет непросто. В контракте с Газпромом обычно прописывается только пункт сдачи-приемки газа – например, в австрийском хабе Баумгартен. Право собственности переходит от Газпрома к покупателю именно здесь. Покупателя вопрос доставки газа вообще не касается. Поэтому большой вопрос, как американцы будут доказывать, что тот или иной европеец получил этот газ из «Северного потока – 2», – отмечает собеседник. В Баумгартен российский газ приходит разными путями, в том числе из «Северного потока – 1» и его продолжения Opal, а также транзитом с Украины.

Белогорьев допускает, что европейцам придется покупать российский газ через посреднические компании, чтобы не попасть под ограничения.

Другое дело, что страх европейцев перед американскими санкциями может сыграть против России. «Нас должен пугать неудачный опыт европейцев по созданию механизма по обходу санкций при покупке нефти у Ирана. Европейцы так ничего и не смогли сделать против запрета США. И идея создания механизма альтернативных счетов, и идея ухода от доллара – все это провалилось. Фактически ни одна европейская компания не покупает нефть у Ирана. Они полностью исполняют американские санкции», – говорит эксперт ФНЭБ.

«Самое опасное, что американские санкции могут распространиться на всех потребителей российского газа в Европе, а Вашингтон начнет раздавать права на пользование российскими поставками»,

– говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Это запредельные шаги. Это очень серьезное вмешательство в экономическую деятельность европейского рынка», – считает Белогорьев.

Впрочем, подобная ситуация также может сыграть на руку России, не исключает Кочетков: «Раздраженная Европа вполне способна начать процесс отказа от санкционной политики в отношении Москвы».

«Однако мы не можем быть уверенными, что европейские страны найдут в себе решимость противостоять такого рода давлению. Если предположить, что у европейской элиты есть силы к сопротивлению, то это приведет к торгово-экономической войне с США. Это очень серьезный вопрос», – считает Белогорьев.

Если новые санкции США против «Северного потока – 2» будут приняты, то это поставит Евросоюз перед серьезным выбором. Брюссель может встать на защиту своего суверенитета и безопасности, что повлечет за собой борьбу с крайне сильным партнером – США. Либо он потеряет часть своей свободы, и вместо недорогого российского газа станет покупать американский СПГ. Экономические последствия для промышленности и экономики не только Германии, но и всего ЕС, могут оказаться катастрофичными. Себестоимость производства товаров и услуг в ЕС вырастет, и европейским компаниям станет сложнее конкурировать на мировом рынке. США не только заполучат рынок сбыта для своего СПГ, но и заберут себе долю европейцев на мировой арене.

Реакция из Германии сдержанная, но однозначная. Власти Германии отвергают любые экстерриториальные ограничения, заявило министерство иностранных дел ФРГ.

Под вопросом остается и сам факт принятия санкций. Решится ли Вашингтон на столь недружественный шаг в отношении своего партнера по НАТО – Европейского союза? В Сенате США нет уверенности в ведении новых санкций, как заявил сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Бен Кардин.

«Мне кажется, что это совсем не реалистичный вариант санкций. Потому что это уже настолько явная попытка американцев регулировать внутренний рынок ЕС. Сложно представить, чтобы ЕС стерпел такого рода поведение США», – говорит Белогорьев.

«Сложно сказать, способны ли США на столь откровенный шантаж европейцев. Предыдущие попытки провести санкции против Газпрома в виде отдельного законопроекта терпели неудачи. Лишь в рамках пакетного соглашения по оборонному бюджету удалось частично затруднить строительство «Северного потока – 2». Поэтому перспективы новых инициатив кажутся не столь высокими», – согласен Кочетков.

С другой стороны, США вступают в самый жаркий период предвыборной борьбы, и уже звучат обвинения, что Россия вмешивается в демократические процессы. «Мы можем предполагать очередное использование российской темы в драке за президентское кресло и голоса в Конгрессе», – добавляет Кочетков.

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