В США прокомментировали возможность введения новых санкций против «Северного потока – 2»

Сенатор от Демократической партии, член комитета по иностранным делам Бен Кардин не уверен в возможности введения новых санкций против газопровода «Северный поток – 2».

«Я не уверен на этот счет», – сказал Кардин РИА «Новости», комментируя возможность введения новых санкций.

В то же время сенатор назвал «Северный поток – 2» ошибкой и поддержал тех, кто считает, что это «неверный курс для демократий».

Немецкое издание Handelsblatt во вторник сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести «Северный поток – 2» до конца. В России обещали запустить газопровод до конца 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия способна достроить «Северный поток – 2».

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