Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет принимать участие в июньском очном саммите лидеров Группы семи (G7) в Вашингтоне, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Федеральный канцлер благодарит президента [США Дональда] Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией [коронавируса], она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон», – приводит слова Зайберта ТАСС.

При этом официальный представитель кабмина Германии заверил, что Меркель «продолжит следить за развитием пандемии».

Американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что ранее на этой неделе президент США и канцлер ФРГ в ходе телефонного разговора бурно спорили о НАТО, об отношениях с Китаем, а также о реализации проекта «Северный поток – 2».

В марте Белый дом объявил, что из-за пандемии Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Позднее США перенесли саммит «большой семерки» на конец июня, уточнив, что встреча пройдет в личном формате. При этом в администрации Трампа пообещали «защитить» лидеров G7 от коронавируса.

Напомним, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.

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