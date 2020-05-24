США перенесли саммит G7

Саммит «большой семерки» в Вашингтоне переносится с 10 июня на конец июня, сообщил советник президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РИА «Новости».

21 мая Трамп заявлял, что саммит G7 с большой долей вероятности может состояться в очном формате в Белом доме.