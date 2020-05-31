Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

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31 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...
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Это война, где не надо убивать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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              Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

              Трамп прав, когда говорит о том, что G7 устарела   31 мая 2020, 20:30
              Фото: IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
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              Президент США сообщил о переносе на сентябрь саммита G7, куда для обсуждения «будущего Китая» планирует пригласить четыре страны: Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. По мнению экспертов, таким образом глава Белого дома задумался над созданием широкой антикитайской коалиции. Но стоит ли России в этом случае принимать приглашение Дональда Трампа?

              В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает саммит «семерки» (G7) с конца июня на сентябрь и планирует провести его в расширенном формате: с участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. «Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», – заявил Трамп.

              Комментируя решение Трампа, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах отметила, что встреча «семерки» является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».

              Ранее в марте Белый дом объявил, что из-за пандемии коронавируса Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Позднее США перенесли саммит «большой семерки» на конец июня, уточнив, что встреча пройдет в Вашингтоне в личном формате.

              После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон. По данным СМИ, реальными причинами отказа стали разногласия между Меркель и Трампом по вопросам «Северного потока – 2» и отношений с Китаем. В то же время президент Франции выразил готовность прибыть на саммит при условии, что так поступят и остальные лидеры «семерки».

              Что касается приглашения России – из уст Трампа такая мысль звучит не первый раз. Например, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение Москвы в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

              При этом Москва на американские сентенции реагирует сдержано. Так, МИД заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7, а в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Позже президент страны Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата G8, но напомнил, что в 2014 году «восьмерка» должна была состояться в России, потому если «наши партнеры хотят к нам приехать – мы будем рады». В Москве также отмечали, что наиболее представительной международной организацией считают G20, где обсуждаются вопросы экономики.

              «Потому Трамп прав, когда говорит о том, что «семерка» устарела»,

              – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Организация была создана в начале 70-х как структура, координирующая деятельность западных государств. С тех пор прошло около 50 лет, мир изменился, появились новые центры силы в лице Индия, Китая и целого ряда других государств», – напомнил собеседник.

              «Позже была попытка расширения формата до «восьмерки» с участием Москвы. Но затем Запад совершил ошибку, исключив Россию из организации. С тех пор «семерка» превратилась в клуб друзей США, который ничего качественно нового не создает. По этой причине ее место заняла G20, которая отражает изменившийся характер современного мира. А G7 – это организация ХХ века. И Трамп это прекрасно понимает», – добавил сенатор.

              В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что в заявлениях Трампа относительно G7 «нет ничего неожиданного». «Придя к власти, он всегда критиковал устаревшие наднациональные структуры, и говорил о желании «поладить» с теми или другими странами. В этом смысле Трамп последователен. Но мы наблюдаем дефицит действий со стороны президента США как на уровне двухсторонних отношений, так и на уровне международных оргнанизаций», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

              «Понятно, что Трампу мешает Конгресс США и Госдеп, который ничего не умеет, кроме как «сдерживать Россию» и «распространять демократию». Вычистить это болото сложно. Но если мы имеем дело с национальным лидером США – мы ждем от него конкрентных действий. Будут действия – будет и отклик со стороны Москвы», – отметил политолог.

              При этом собеседники газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на желание Трампа обсудить в рамках намеченного на сентябрь саммита «будущее Китая». «Я подозреваю, что Трамп размышляет над созданием некой антикитайской коалиции. Но если он хочет привлечь Россию в G7 ценой разворота организации против Китая – это попытка с негодными средствами. Совершенно очевидно, что Россия не собирается примыкать к антикитайской коалиции», – считает Пушков.

              «Таким образом нам стоит дождаться разъяснений американской стороны. Если Вашингтон хочет создать антикитайскую коалицию – участие России в ней невозможно. Если же они хотят обсуждать глобальные проблемы – мы никогда не отказываемся от диалога, если он не направлен против интересов России и Китая», – отметил сенатор.  

              С ним солидарен и Дробницкий: «России незачем вступать в какие-либо коалиции, и выбирать между клубами синофилов и синофобов. Ссориться в угоду Трампу с сильным южным соседом нам не надо, равно как и не надо вступать в супер-военный блок с Китаем против США. Подобные авантюры не отвечают нашим национальным интересам, потому они должны встречать холодный и вежливый отказ».

              В то же время эксперты отмечают, что предложенный Трампом вариант саммита выглядит неполноценным, потому как обсуждать будущее Китая или какие-либо глобальные проблемы без представителей Пекина – занятие абсолютно бесполезное.  

              «Учитывая, что мы вступили в эпоху национальных эгоизмов – любые наднациональные образования не вызывают большого оптимизма. Но это не отрицает важность классической дипломатии. В этом смысле для России G20, даже чисто математически, – более удобная площадка для ведения двухсторонних и многосторонних переговоров», – резюмировал Дробницкий.

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