Путин объяснил погромы в США

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14 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

В 1990–1991 годах Руслан Хасбулатов работал первым заместителем Бориса ЕльцинаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
«У Горбачева было сто процентов ресурсов, чтобы потягаться с Ельциным. У него оставалась армия и весь силовой блок. Стукни он кулаком по столу, прикажи арестовать некоторых, навести порядок! Но нет. Горбачев просто самоустранился – от страха», – заявил газете ВЗГЛЯД последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

Не уловившие настроения масс американские журналисты вынуждены прощаться со своей работойФото: Астапкович Владимир/ТАСС
Массовые чистки и едва ли не настоящие репрессии переживают сегодня многие представители американской творческой интеллигенции. Их единственная вина в том, что они недостаточно глубоко и самоотверженно защищают чернокожих от дискриминации. По крайней мере, так считает «коллективный обком», установивший в американских СМИ цензуру и лицемерие почище советских. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как концепция блицкрига изменила историю Европы

Тимур Шерзад, журналист
14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Пала не только Франция – разрушился весь силовой баланс в Европе. Сильнейшая, как считалось, сухопутная армия противников Оси была разгромлена за считанные недели. Подробности...

Американцы дождались своего 1937 года

Сергей Мардан, публицист
В США идет поиск внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
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      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага - как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото - дом правительства России в Москве
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              Путин объяснил погромы в США

                 14 июня 2020, 12:34
              Фото: Россия 24/YouTube
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Беспорядки в США являются проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

              «То, что произошло, это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», – передает слова Путина ТАСС.

              Он добавил, что этот кризис наблюдается давно.

              «Мне кажется, вот эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», – передает его слова РИА «Новости».

              Он добавил, что общие проблемы в США высветила и борьба с коронавирусом.

              «Что такое демократия? Это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Вот президент говорит: «Надо сделать так-то, так-то», а на местах там губернаторы говорят: «Да пошел подальше», – сказал российский лидер.

              Ранее в Кремле заявляли, что президенты России и США не обсуждали беспорядки в Соединенных Штатах, так как это не вопрос двусторонних отношений.

              В конце мая в американских городах начались протесты и беспорядки после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Новым витком стала борьба с памятниками – протестующие призывают демонтировать памятники конфедератам. Участники акций протестов сами сносят памятники: в Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому.

              В конце этой недели в Атланте от действий полиции погиб еще один афроамериканец, после чего в городе начались новые погромы.

              В интервью Путин также заявил, что мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем достойного положения, назвал приоритетом президентской власти стабильность в России, а также анонсировал новое российское оружие – контргиперзвуковое.

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