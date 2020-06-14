Путин объяснил погромы в США

Беспорядки в США являются проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«То, что произошло, это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что этот кризис наблюдается давно.

«Мне кажется, вот эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что общие проблемы в США высветила и борьба с коронавирусом.

«Что такое демократия? Это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Вот президент говорит: «Надо сделать так-то, так-то», а на местах там губернаторы говорят: «Да пошел подальше», – сказал российский лидер.

Ранее в Кремле заявляли, что президенты России и США не обсуждали беспорядки в Соединенных Штатах, так как это не вопрос двусторонних отношений.

В конце мая в американских городах начались протесты и беспорядки после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Новым витком стала борьба с памятниками – протестующие призывают демонтировать памятники конфедератам. Участники акций протестов сами сносят памятники: в Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому.

В конце этой недели в Атланте от действий полиции погиб еще один афроамериканец, после чего в городе начались новые погромы.

В интервью Путин также заявил, что мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем достойного положения, назвал приоритетом президентской власти стабильность в России, а также анонсировал новое российское оружие – контргиперзвуковое.

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