Путин рассказал, что было бы с миром без восстановившейся России

Мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем достойного положения, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Заявление Путина показали в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Как заявил в интервью президент, «если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин назвал приоритетом президентской власти стабильность в России.

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