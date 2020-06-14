Путин анонсирует «контргиперзвук»

Глава российского государства Владимир Путин анонсирует новое российское оружие, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.

Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».

Напомним, в анонсе Путин также заявил, что мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем достойного положения.

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