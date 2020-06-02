Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в документе прописаны в том числе главные угрозы для России.

«В целях обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания постановляю: утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», – передает РИА «Новости» текст документа.

Указ вступил в силу со дня подписания.

В документе говорится, что главными угрозами для России являются развертывание странами, которые считают ее возможным противником, ПРО, баллистических ракет, гиперзвукового оружия. Также одной из основных опасностей названо наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах России и ее союзников, а также создание и размещение в космосе средств ПРО и ударных систем.

В Основах госполитики в области ядерного сдерживания подчеркивается, что она носит оборонительный характер, а ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания. Его применение признается крайней мерой.

Подчеркивается, что ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против России и ее союзников.

При этом основы политики в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов.

В марте МИД России заявлял, что Соединенные Штаты, стремясь придать ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию.