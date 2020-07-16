Сибирские татары выступили против установки памятника Ермаку в Тобольске

Власти города Тобольск Тюменской области решили поставить гранитный крест в парке «Ермаково поле» в честь 435-летия со дня гибели атамана Ермака Тимофеевича. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию местных жителей, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Тюменская область сегодня», инициатором установки памятника российскому землепроходцу выступил фонд «Возрождение Тобольска» и его руководитель Аркадий Елфимов. Автором гранитного памятника стал московский скульптор Сергей Мильченко. Начало работ над поклонным крестом было освящено настоятелем Тюменского казачьего храма отцом Владимиром.

Однако очередной монумент атаману Ермаку вызвал недовольство некоторых представителей тюменской татарской общественности. Они обратились к председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову, губернатору Тюменской области Александру Моору, а также главе Тобольска Максиму Афанасьеву с просьбой «остановить провокационные действия..., направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях».

«Надо выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора», – говорится в обращении, подписанном представителями Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие».

Между тем некоторые представители татарской диаспоры не выступают против установки памятника. Как отметил в беседе с «Царьградом» член Совета общества «Двуглавый орел» Андрей Афанасьев, властям следует проанализировать провокационные действия.

«Местные власти должны понимать, что в борьбе с подобными провокаторами могут рассчитывать на поддержку здоровых правых сил. Если же власти решат прогнуться, то останутся один на один с откровенными антигосударственниками», – подчеркнул Афанасьев.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу о признании дня победного окончания стояния на реке Угре памятной датой России.

В 2017 году было решено сделать 11 ноября региональным праздником. Инициатива о признании 11 ноября памятной датой для всей России собрала более 100 тыс. подписей. Данную инициативу поддерживало также Министерство культуры, однако глава Татарстана направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области.

Газета ВЗГЛЯД объясняла опасность борьбы с праздником в честь стояния на Угре.