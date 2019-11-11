Калужский губернатор заявил о поддержке президентом праздника в честь стояния на Угре

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о признании дня победного окончания Стояния на реке Угре памятной датой России. По мнению Артамонова, скоро дату 11 ноября будет праздновать вся страна.

«Уместно будет сказать, что великий князь Иван III воевал не с татарами, как иногда об этом говорят люди, поверхностно знакомые с историей зарождения и становления Российского государства, а с многонациональной империей Большой Орды, которая в то время представляла угрозу для крымских, казанских ногайских татар и других народов. Уже давно не используют название татаро-монгольское иго, так как оно исторически некорректно», – сказал Артамонов на концерте, посвященному победному окончанию Стояния на реке Угре 1480 года, передает РИА «Новости».

Он отметил, что потомки защитников угорских берегов стараются увековечить это событие. Так, в 2017 году было решено сделать 11 ноября региональным праздником. Кроме того, была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России, за нее было собрано более 100 тыс. подписей.

«И нас поддержали практически все регионы, в вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны... И главное, нас поддержал в нашей инициативе президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – заявил губернатор.

Артамонов убежден, что скоро вся страна будет ежегодно торжественно отмечать этот день. «Президент Владимир Владимирович Путин главным ресурсом мощи России и ее будущего называет именно историческую память. Чтобы этот ресурс не иссякал, мы должны его бережно хранить, передавать из поколения в поколение, словом и делом ценить достижения наших предков», – заключил глава региона.

Данную инициативу поддерживало и Министерство культуры. Однако позже глава Татарстана направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области об установлении этой памятной даты.

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