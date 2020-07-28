Идея «русской» вины разрушительна для всех

Взгляд
28 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
Разделы

Долгосрочная стратегия России начала приносить миллиарды долларов

«Золотая» стратегия России оправдаласьФото: Донат Сорокин/ТАСС
Впервые в истории доходы России от продажи золота превысили доходы от экспорта газа. Виной тому как резкий рост цен на драгоценный металл, так и обратный эффект – падение цен на газ. Но самое главное, что оказалась выигрышной долгосрочная стратегия российского Центробанка. Как золото сегодня выручает Россию и что можно ожидать от этого металла в дальнейшем? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
Перейти а раздел…

Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа

В отличие от предыдущих 20 перемирий в Донбассе, 21-е обещает продержаться долго Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости
Среди украинских радикалов вновь начались волнения – на этот раз из-за того, что Зеленский, похоже, сделал реальные шаги для прекращения обстрелов Донбасса. Какие меры Киев намерен предпринять, чтобы прекратить огонь на линии соприкосновения, почему это перемирие отличается от всех предыдущих – и что нужно, чтобы оно продлилось максимально долго? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Идея «русской» вины разрушительна для всех

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нам сообщают, что Россия была колониальной империей, подобно другим европейским империям – и подобно им должна каяться в своих колониалистских преступлениях. На самом деле, это и есть расизм. Только оборотная его сторона. Подробности...

На похоронах Высоцкого погребали надежду и немножечко себя

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
За весь XX век в Москве пять раз проходили похороны, которые можно назвать всенародными. Два раза столица прощалась с правителями. Три раза – с поэтами. Пропорция говорит сама за себя. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Как полюбить путешествовать по России

Игорь Караулов, поэт, публицист
Российский внутренний туризм и туризм международный – это два разных мира, и проблемы у них разные. Возьмем для примера Старицу Тверской области. Это город с богатейшей историей, которому не нужны туристы. И не потому, что жители негостеприимны. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китай повысил ставки в борьбе с США

    Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

    Зеленский разрушил украинский миф

      Перейти а раздел…

      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
      Подробности...

      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
      Подробности...

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
          • В Великобританию

          • В Танзанию

          • В Турцию

          • Пока останусь в России

          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму объяснили наплывом въезжающих с Украины
              После драки армян с азербайджанцами в Москве в СИЗО заключены 15 человекУкраина с Польшей и Литвой создали «Люблинский треугольник»В МИД отреагировали на интерес США к вооружению «Ивана Папанина»Китай опередил Украину по импорту российского мяса
              Россияне высказали отношение к электронной трудовой книжкеПушков объяснил перенос Дня Победы в РумынииМощные взрывы прогремели на авиабазе в Ираке с военными СШАПодсчитаны возможные потери России от нового европейского налога
              Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в июнеВ Минздраве сказали, сколько можно съесть арбуза без вреда для здоровьяГермания отправит фрегат к берегам ЛивииМолодые египтянки получили тюремный срок за «непристойные» танцы в TikTok

              Главная тема


              Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

              «не мучайте меня больше»


              Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

              «фундамент Украины»


              Киев назвал крещение Руси «указателем» на пути украинцев к независимости

              «мода на простой народ»


              Филолог разоблачил миф о «татарском» мате в России

              Видео

              туристическое направление


              Зачем россиянам нужна Танзания

              черное золото


              Как долго нефть будет кормить Россию

              до победного конца


              Россия потеряла статус главного противника США

              секретный документ


              Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

              Достояние публики


              Игорь Мальцев: Наследники уничтожают память своими руками

              Разговоры неуместны


              Геворг Мирзаян: Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Презумпция виновности


              Алексей Алешковский: Жертвы домогательств не с теми судятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?


              Сергей Худиев

              Идея «русской» вины разрушительна для всех

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 28 июля 2020, 12:06

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Нам сообщают, что Россия была колониальной империей, подобно другим европейским империям – и подобно им должна каяться в своих колониалистских преступлениях.

              Были ли в истории России преступления? Несомненно. Она была не филиалом рая на земле, а воинственной (другие не выживают) империей. Однако вменять русским «вину колонизаторов» – подобную «белой вине», которая внушается белым американцам и европейцам – было бы крайне ложной и пагубной идеей.

              Нам стоит отметить резкие отличия нашей исторической ситуации от западной – русская экспансия не была расистской, русские никогда не считали другие этнические группы биологически ниже себя и не знали понятия «чистоты расы». Целый ряд русских дворянских родов имел татарские корни; высокие позиции в имперской иерархии могли занимать люди нерусского происхождения, которые с гордостью носили грузинские, армянские и другие фамилии, указывавшие на то, что элита присоединенных земель воспринималась – и воспринимала себя – частью российской.

              В европейских колониальных империях уровень расизма мог отличаться: у британцев и немцев он был более жестким, у французов и испанцев играл гораздо меньшую роль. Но интеграция уроженцев колоний в элиту метрополии, их коренные жители, породнившиеся со знатнейшими европейскими родами – этого и помыслить было нельзя.

              Другое важное различие – западные разговоры про расизм и колониализм относятся не только к истории, но и к современности. Намного худшее (по сравнению с другими этическими группами) положение чернокожих в США – это не прошлое, а текущая реальность. Чернокожие в целом беднее, причем находятся в ловушке «поколенческой бедности»: бедные родители не могут дать образования своим детям, те не могут из-за этого выбраться из нищеты и дать образование своим – так что тот же набор бедности, безнадежности и криминала воспроизводится от дедов к внукам. Темнокожие люди хуже представлены в медийных и политических элитах – и, как правило, живут в районах с гораздо более высоким уровнем преступности. У нас, к счастью, нет районов расовой поколенческой безнадеги – то есть депрессивные районы есть, но к этническому составу жителей это не имеет отношения.

              Фото: ZUMA/ТАСС

              Таким образом, попытки импортировать западный антиколониальный дискурс в Россию бессмысленны – у нас другая история и другое настоящее. Но этот дискурс сильно ядовит сам по себе.

              Он создает крайне искаженную картину истории – и побуждает к крайне разрушительной и вредной реакции на эту картину. Он не приносит ничего, кроме вреда, всем – и особенно тем людям, от лица которых берется выступать.

              История в этом случае подчиняется идеологии – и идеологии революционной. Все оценки становятся пафосно моралистскими и при этом (извините за невольный каламбур) черно-белыми. Мир делится на плохих (белых угнетателей) и хороших (их жертв). «Плохие» оцениваются с точки зрения представлений о гуманности и правах человека, сложившихся к XXI веку – и, разумеется, этим представлениям позорно не соответствуют. Поэтому их памятники следует снести. Как, например, смел Людовик IX, правивший Францией в XIII веке, не следовать нашим представлениям о религиозной толерантности?

              «Хорошие» не подлежат никаким оценкам вообще. Нельзя спрашивать, соблюдали ли индейцы права человека или чтили ли африканские правители, поставлявшие рабов белым торговцам, их свободу и достоинство. Ставить такие вопросы есть страшный расизм. Как страшный расизм ставить вопросы о положении дел в современных неевропейских обществах. Но мы-то, в России, вполне можем их поставить; и тогда мы увидим гораздо более запутанную картину.

              Человеческая история вообще очень страшна. Люди без конца воевали, сильные порабощали слабых, творились ужасающие жестокости и несправедливости. Европейцы не вторгались в рай, где царили мир и гармония с природой – они оказывались одной из сил, бесконечно воюющих между собой за господство. Земли, где они появлялись, и до них не были мирными ни в малейшей степени. Европейцы были просто наиболее хорошо вооруженной и организованной силой.

              Если бы веке в XV, до эпохи великих географических открытий и начала европейской экспансии, вся Европа вымерла от какой-нибудь эпидемии, в мире не стало бы меньше войн и жестокости.

              Более того, тот уровень (относительной) гуманности и уважения к человеческой жизни и достоинству, который достигнут к настоящему времени – и с которого мы можем ужасаться поведению европейцев прошлого – был достигнут именно в Европе. Идея, что человек создан по образу Божию, и поэтому обладает неотъемлемой ценностью и достоинством независимо от расы и сословия, пропитывала европейскую (включая русскую) цивилизацию очень медленно и неровно – но пропитывала она именно ее.

              Завоевательные войны, империи, построенные на жестоком принуждении, рабство, расизм – все это существовало до европейцев и независимо от них. Европейцы первыми додумались, что в этом всем есть что-то неправильное. Рабство, например, было везде. И единственная цивилизация, где его признали злом и отменили – европейская.

              Оглядываясь на историю России, я вижу много зла и греха – но я способен их там увидеть только потому, что я являюсь наследником тысячелетней цивилизации, восходящей к Крещению Руси, которая, в свою очередь, является частью более широкого христианского мира.

              Попытка оценить этот мир и его историю негативно – абсурдна, потому что лишает нас самого стандарта, на основании которого мы могли бы производить оценку. На практике эта идеология неизбежно разрушительна – разрушительна для Запада и разрушительна для России, если мы ее импортируем.

              Пафос покаяния за грехи прошлых столетий может выглядеть морально привлекательным, однако он подразумевает две ложные и опасные идеи – актуальность исторических обид и коллективную ответственность.

              Актуальность исторических обид предполагает, что отношения между ныне живущими людьми должны определяться несправедливостями, совершенными задолго до того, как они появились на свет. Потомки обидчиков должны потомкам обиженных морально, а иногда и вполне материально – деньгами. А из этого следует, что статус «потомка обиженных» становится выгодным – и чем ужаснее обиды, нанесенные предкам, тем на большую моральную или материальную компенсацию могут рассчитывать потомки. Это поощряет к подогреванию исторических обид – как подлинных, так и не вполне – и к подаче их в максимально эффектном виде. Людям объясняют, что они и не знали, и не интересовались, а вот их соседи, оказывается, еще при царе Горохе совершили против них великие злодеяния – за которые сейчас надо требовать покаяний и компенсаций.

              Коллективная ответственность предполагает, что большинство (без различения лиц) виновато перед меньшинством и должно ему (опять же, без различения лиц). Оба этих принципа не только не помогают устроению мира между людьми, но и прямо его разрушают.

              Представьте себе две этнические группы, у которых в прошлом было всякое – и вражда, и несправедливость, но которые сейчас как-то притерлись и даже отчасти смешались. Представьте себе, что к этим людям приходят попечители о правах меньшинств и говорят: «Послушайте, вот вы и внимания не обращаете, а ведь вы принадлежите к угнетенному меньшинству. Ваши соседи, принадлежащие к большинству, вам должны и перед вами виноваты. Сейчас мы вам подробно расскажем, какие именно тяжкие обиды их предки нанесли вашим предкам и как они сейчас не отдают вам законного».

              Такого рода борьба за права меньшинств является просто отзеркаливанием расизма, который использует те же принципы – для расиста исторические обиды тоже всегда актуальны, а «враги» несут коллективную ответственность за действия выходцев из их среды. Поэтому сама идея «белой», или в нашем случае «русской» вины разрушительна и пагубна для всех.

              Иногда говорят о том, что раз для нас актуальны достижения нашей истории, для нас должны быть также актуальны и ее преступления. Это неверно – потому что история не является простым нагромождением фактов; мы неизбежно выбираем их и оцениваем, и включаем в какую-то общую картину.

              И мы строим эту картину исходя из того, чего мы хотим для нашей страны здесь и сейчас. А мы хотим ей мира, уверенности в себе и процветания.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              На похоронах Высоцкого погребали надежду и немножечко себя

              Алексей Зензинов, сценарист, драматург
              За весь XX век в Москве пять раз проходили похороны, которые можно назвать всенародными. Два раза столица прощалась с правителями. Три раза – с поэтами. Пропорция говорит сама за себя. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              Как полюбить путешествовать по России

              Игорь Караулов, поэт, публицист
              Российский внутренний туризм и туризм международный – это два разных мира, и проблемы у них разные. Возьмем для примера Старицу Тверской области. Это город с богатейшей историей, которому не нужны туристы. И не потому, что жители негостеприимны. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

              Дарья Верясова, писатель, историк
              27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              Космос нас уже не ждет

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
              Обсуждение: 67 комментариев

              Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

              Александр Тимохин, журналист
              У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Освободительного движения через теракты не бывает

              Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
              Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Почему за лесными пожарами стоит математика

              Екатерина Герман, журналист
              Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

              Жертвы домогательств не с теми судятся

              Алексей Алешковский, сценарист
              В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              США объявили о начале новой холодной войны

              Антон Любич, экономист
              Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............