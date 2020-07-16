Полякам разонравилось быть колонией Америки

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
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Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              О Джорджетт Мосбахер мы еще не раз услышим: эта женщина далеко пойдет   16 июля 2020, 20:45
              Фото: ZUMA/Global Look Press
              Текст: Станислав Борзяков

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              Польская оппозиция требует объявить персоной нон грата посла США Джорджетт Мосбахер. В дипломатической традиции такое рассматривается как повод для разрыва отношений. Однако Мосбахер нетипичный дипломат, точнее — вообще не дипломат. Она ведет себя так, будто является хозяйкой Польши, и наблюдать за тем, как эта фактурная дама понукает польскими панами, чрезвычайно весело.

              Партия «Конфедерация», потребовавшая объявить посла США персоной нон-грата, - единственная более-менее купная политическая сила в Польше, которую можно назвать пророссийской. В основном это проистекает из личности ее лидера - Януша Корвина-Микке, эксцентричного публициста в неизменной бабочке. Его взгляды - причудливый микс из евроскептицизма а-ля Марин Ле Пен, либертарианства в экономике (на фоне чего даже Егор Гайдар покажется социалистом), жесткого социального консерватизма (сексизм и гомофобия прилагаются) и националистического популизма. 

              Части польской молодежи такое нравится - именно благодаря ей «Конфедерация» на последних парламентских выборах набрала около 7% голосов.

              Как и положено поляку-националисту, Корвин-Микке сильно недолюбливает Украину, въезд в которую ему запрещен. Что для польских националистов совершенно нетипично, так это резкая критика США, но лидер «Конфедерации» как раз из таких. «Варшава спонсируется американцами, а они хотят уничтожить Россию», - заявил он в прошлом году в интервью газете ВЗГЛЯД.

              В общем, наезд «Конфедерации» на главу американской дипмиссии - это выход охотника на привычную для него дичь. Но «дичь» в лице Джорджетт Мосбахер от этого даже не почешется, хотя устами «конфедератов» глаголет истина. Американка действительно ведет себя в Польше как губернатор или как комиссар, в общем, как представитель хозяина и центр силы, демонстративно пренебрегает дипломатическими традициями, а уж жалобами от партии Корвина-Микке тем более пренебрежет.

              Такие акценты автоматически предопределяют отношение к этому конфликту со стороны российского политического класса. Разумеется, мы за приятных парней из «Конфедерации» - редкое светлое пятно на русофобском пейзаже Польши. Тем более, что Мосбахер из тех, кому особенно хочется сказать «долой!» - нахрапистый представитель Госдепа, нагло хозяйничающий на чужой территории и оскорбивший нашу историческую память.

              В прошлом году, обращаясь непосредственно к президенту России, госпожа посол написала «Гитлер и Сталин вместе начали Вторую мировую войну».

              Преимущественно благодаря этому твиту, Мосбахер в России и знают. Спикер Госдумы Вячеслав Володин публично посоветовал ей подучить историю.

              Меж тем, сложившаяся ситуация несколько сложнее, чем противостояние польских русофилов с американскими русофобами. А недоброжелательные «рецензии» в адрес Мосбахер призваны прикрыть то, что на ее месте нам бы хотелось видеть российского дипломата. Необязательно прямо в Варшаве (что бы ни воображали себе поляки, Москва давно не претендует на то, чтобы определять их судьбу), можно и в других местах, но чем больше будет у нас таких представителей с колониальными манерами, тем лучше.

              Госпожа посол способна вызвать уважение очень и очень многим, а не только лишь тем, что в ее специфической фактурной внешности невозможно разглядеть 73-летний возраст. Проще поверить, что по вторникам она укрощает быков на родео, которые польское министерство культуры проводят специально для нее где-нибудь под Варшавой (то есть не проводит, конечно, но могло бы).

              Мосбахер никогда прежде не работала дипломатом, у нее совсем другое амплуа - «акула капитализма». Потеряв отца в семь лет, она стала старшим ребенком в небогатой многодетной семье и, в полном соответствии с «американской мечтой», сделала себя сама.

              Самый примечательный пост в ее биографии, не связанный с зарабатыванием денег, - председатель консультативного совета Фонда «Зеленый берет», предназначенного, как нетрудно догадаться, для ветеранов «зеленых беретов», другими словами – для ветеранов спецназа США, заточенного на диверсионные операции.

              Но известна она в основном благодаря партийной работе: Мосбахер является одной из наиболее узнаваемых женщин в республиканских рядах, кто не работал в правительстве и никогда не занимал выборных постов. Она не была ни конгрессвумен, ни губернатором, ни даже мэром (а мэром и такой человек, как Клинт Иствуд, успел побывать), но была высококлассным топ-менеджером, сильная сторона которого ­ привлечение средств для кандидатов в президенты.

              На стык госсулужбы и т.н. «общественной дипломатии» (как бы частного лоббизма, но в интересах государства) она попала еще при Обаме – его решением. А Трамп, сколь можно судить по американским СМИ, в Мосбахер и вовсе души не чаял, она с ним одного поля ягоды ­– успешные бизнесмены, убежденные консерваторы и харизматичные трибуны. Поэтому и отправил в Польшу, которая может показаться восточноевропейским захолустьем, но только на первый взгляд.

              Дело даже не в том, что в США живет очень много поляков и их потомков. А в том, что Польша в каком-то смысле ­– любимое европейское государство Трампа.

              Варшава хотя и является частью ЕС, в своей внешней политике во многом ориентируется на Вашингтон, поскольку не доверяет «европейским партнерам» в вопросах обеспечения собственной безопасности - ­в этом смысле поляки люди ученые. Трамп воспринял эту ориентацию, как должное, но его явно порадовала та угодливость, которую продемонстрировало польское руководство.

              Примеров можно привести много, самый красноречивый ­– бюджет НАТО. Трамп несколько лет пытался сэкономить расходы Америки на содержание блока, заставив каждую страну-члена отчислять на оборону как минимум по 2% от ВВП. В Западной Европе это восприняли без энтузиазма, поскольку затея не пользуется популярностью у избирателей. Не то ­– поляки. Они и ассигнования увеличили, и дополнительный американский контингент к себе пригласили (в том числе, часть того, что США выводят из ФРГ). Для них это ­- «усилия правительства по сдерживанию российской агрессии», которой правительство запугивает избирателей. Для Трампа – подтверждение величия Америки и союз с европейскими консерваторами против глобальных либералов, а главное ­- он любит, когда ему льстят.

              Поэтому-то и назначили такой ценный кадр, как Мосбахер. И она, освоившись в должности, стала действовать пусть и поперек дипломатических традиций, но так, как хотел и как любит Трамп – нагло, напористо, «во славу США».

              Если кто-то считает, что «бой-бабу из Индианы» (цитата из польских блогов) ненавидит только оппозиционная «Конфедерация», он заблуждается. Правящая партия русофобов и мракобесов ­ «Право и справедливость» ненавидит ее ничуть не меньше, но вынуждена сдавленно улыбаться и скрывать свои истинные чувства.

              Мосбахер действительно ведет себя так, будто находится на своей загородной вилле и гоняет туда-сюда персонал. Жестко лоббирует интересы американского бизнеса и торговли. Комментирует, как хочет, внешнюю и внутреннюю политику. Исчерпывающе дает понять, что в «союзе США и Польши» есть ведущий и ведомый».

              Например, пропесочила президента Дуду, когда он сравнил ЛГБТ-движение с большевиками, поскольку в вопросе прав секс-меньшинств польские и американские консерваторы категорически разошлись: Трамп стал первым президентом-республиканцем, кто фотографировался с гей-флагом, а после так будут делать все ­­– в данном случае колесо истории мелет в строго определенном направлении.

              Но главную обиду Мосбахер обеспечила заявлением, что на Польше лежит ответственность за возрождение антисемитизма в Европе. Это стало реакцией на инициативу правящей партии запретить публикации и высказывания об участии поляков в Холокосте. В итоге законопроект полностью переписали, то есть Мосбахер опять добилась своего. Но интересно тут не это, а то, что она фактически выступила в дуэте с Владимиром Путиным – он утверждал примерно то же и в своих устных репликах, и в своей статье на тему Второй мировой.

              Можете поверить: злость поляков гораздо сильнее, чем раздражение русских мосбахеровским сопоставлением Гитлера и Сталина.

              Это та причина, по которой деятельностью госпожи посла по эту сторону госграницы хочется восхищаться. Она в буквальном смысле понукает политиками страны пребывания, прямо вмешивается даже в такие сферы, как национальное налогообложение, и топчет польскую гордыню, более известную как гонор.

              При этом и следующем поколениях кажется невозможным то, чтобы Польша перестала быть противником России, став хотя бы нейтральным, а не агрессивно русофобским государством. Зато можно не без удовольствия наблюдать, как гнутся и злятся паны, вынужденные иметь дело с этой незаурядной женщиной, которая нам, конечно, ни в коем случае не друг, зато человек, системно унижающий наших врагов.

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