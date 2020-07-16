Полякам разонравилось быть колонией Америки

Польская оппозиция требует объявить персоной нон грата посла США Джорджетт Мосбахер. В дипломатической традиции такое рассматривается как повод для разрыва отношений. Однако Мосбахер нетипичный дипломат, точнее — вообще не дипломат. Она ведет себя так, будто является хозяйкой Польши, и наблюдать за тем, как эта фактурная дама понукает польскими панами, чрезвычайно весело.

Партия «Конфедерация», потребовавшая объявить посла США персоной нон-грата, - единственная более-менее купная политическая сила в Польше, которую можно назвать пророссийской. В основном это проистекает из личности ее лидера - Януша Корвина-Микке, эксцентричного публициста в неизменной бабочке. Его взгляды - причудливый микс из евроскептицизма а-ля Марин Ле Пен, либертарианства в экономике (на фоне чего даже Егор Гайдар покажется социалистом), жесткого социального консерватизма (сексизм и гомофобия прилагаются) и националистического популизма.

Части польской молодежи такое нравится - именно благодаря ей «Конфедерация» на последних парламентских выборах набрала около 7% голосов.

Как и положено поляку-националисту, Корвин-Микке сильно недолюбливает Украину, въезд в которую ему запрещен. Что для польских националистов совершенно нетипично, так это резкая критика США, но лидер «Конфедерации» как раз из таких. «Варшава спонсируется американцами, а они хотят уничтожить Россию», - заявил он в прошлом году в интервью газете ВЗГЛЯД.

В общем, наезд «Конфедерации» на главу американской дипмиссии - это выход охотника на привычную для него дичь. Но «дичь» в лице Джорджетт Мосбахер от этого даже не почешется, хотя устами «конфедератов» глаголет истина. Американка действительно ведет себя в Польше как губернатор или как комиссар, в общем, как представитель хозяина и центр силы, демонстративно пренебрегает дипломатическими традициями, а уж жалобами от партии Корвина-Микке тем более пренебрежет.

Такие акценты автоматически предопределяют отношение к этому конфликту со стороны российского политического класса. Разумеется, мы за приятных парней из «Конфедерации» - редкое светлое пятно на русофобском пейзаже Польши. Тем более, что Мосбахер из тех, кому особенно хочется сказать «долой!» - нахрапистый представитель Госдепа, нагло хозяйничающий на чужой территории и оскорбивший нашу историческую память.

В прошлом году, обращаясь непосредственно к президенту России, госпожа посол написала «Гитлер и Сталин вместе начали Вторую мировую войну».

Преимущественно благодаря этому твиту, Мосбахер в России и знают. Спикер Госдумы Вячеслав Володин публично посоветовал ей подучить историю.

Меж тем, сложившаяся ситуация несколько сложнее, чем противостояние польских русофилов с американскими русофобами. А недоброжелательные «рецензии» в адрес Мосбахер призваны прикрыть то, что на ее месте нам бы хотелось видеть российского дипломата. Необязательно прямо в Варшаве (что бы ни воображали себе поляки, Москва давно не претендует на то, чтобы определять их судьбу), можно и в других местах, но чем больше будет у нас таких представителей с колониальными манерами, тем лучше.

Госпожа посол способна вызвать уважение очень и очень многим, а не только лишь тем, что в ее специфической фактурной внешности невозможно разглядеть 73-летний возраст. Проще поверить, что по вторникам она укрощает быков на родео, которые польское министерство культуры проводят специально для нее где-нибудь под Варшавой (то есть не проводит, конечно, но могло бы).

Мосбахер никогда прежде не работала дипломатом, у нее совсем другое амплуа - «акула капитализма». Потеряв отца в семь лет, она стала старшим ребенком в небогатой многодетной семье и, в полном соответствии с «американской мечтой», сделала себя сама.

Самый примечательный пост в ее биографии, не связанный с зарабатыванием денег, - председатель консультативного совета Фонда «Зеленый берет», предназначенного, как нетрудно догадаться, для ветеранов «зеленых беретов», другими словами – для ветеранов спецназа США, заточенного на диверсионные операции.

Но известна она в основном благодаря партийной работе: Мосбахер является одной из наиболее узнаваемых женщин в республиканских рядах, кто не работал в правительстве и никогда не занимал выборных постов. Она не была ни конгрессвумен, ни губернатором, ни даже мэром (а мэром и такой человек, как Клинт Иствуд, успел побывать), но была высококлассным топ-менеджером, сильная сторона которого ­ привлечение средств для кандидатов в президенты.

На стык госсулужбы и т.н. «общественной дипломатии» (как бы частного лоббизма, но в интересах государства) она попала еще при Обаме – его решением. А Трамп, сколь можно судить по американским СМИ, в Мосбахер и вовсе души не чаял, она с ним одного поля ягоды ­– успешные бизнесмены, убежденные консерваторы и харизматичные трибуны. Поэтому и отправил в Польшу, которая может показаться восточноевропейским захолустьем, но только на первый взгляд.

Дело даже не в том, что в США живет очень много поляков и их потомков. А в том, что Польша в каком-то смысле ­– любимое европейское государство Трампа.

Варшава хотя и является частью ЕС, в своей внешней политике во многом ориентируется на Вашингтон, поскольку не доверяет «европейским партнерам» в вопросах обеспечения собственной безопасности - ­в этом смысле поляки люди ученые. Трамп воспринял эту ориентацию, как должное, но его явно порадовала та угодливость, которую продемонстрировало польское руководство.

Примеров можно привести много, самый красноречивый ­– бюджет НАТО. Трамп несколько лет пытался сэкономить расходы Америки на содержание блока, заставив каждую страну-члена отчислять на оборону как минимум по 2% от ВВП. В Западной Европе это восприняли без энтузиазма, поскольку затея не пользуется популярностью у избирателей. Не то ­– поляки. Они и ассигнования увеличили, и дополнительный американский контингент к себе пригласили (в том числе, часть того, что США выводят из ФРГ). Для них это ­- «усилия правительства по сдерживанию российской агрессии», которой правительство запугивает избирателей. Для Трампа – подтверждение величия Америки и союз с европейскими консерваторами против глобальных либералов, а главное ­- он любит, когда ему льстят.

Поэтому-то и назначили такой ценный кадр, как Мосбахер. И она, освоившись в должности, стала действовать пусть и поперек дипломатических традиций, но так, как хотел и как любит Трамп – нагло, напористо, «во славу США».

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Если кто-то считает, что «бой-бабу из Индианы» (цитата из польских блогов) ненавидит только оппозиционная «Конфедерация», он заблуждается. Правящая партия русофобов и мракобесов ­ «Право и справедливость» ненавидит ее ничуть не меньше, но вынуждена сдавленно улыбаться и скрывать свои истинные чувства.

Мосбахер действительно ведет себя так, будто находится на своей загородной вилле и гоняет туда-сюда персонал. Жестко лоббирует интересы американского бизнеса и торговли. Комментирует, как хочет, внешнюю и внутреннюю политику. Исчерпывающе дает понять, что в «союзе США и Польши» есть ведущий и ведомый».

Например, пропесочила президента Дуду, когда он сравнил ЛГБТ-движение с большевиками, поскольку в вопросе прав секс-меньшинств польские и американские консерваторы категорически разошлись: Трамп стал первым президентом-республиканцем, кто фотографировался с гей-флагом, а после так будут делать все ­­– в данном случае колесо истории мелет в строго определенном направлении.

Но главную обиду Мосбахер обеспечила заявлением, что на Польше лежит ответственность за возрождение антисемитизма в Европе. Это стало реакцией на инициативу правящей партии запретить публикации и высказывания об участии поляков в Холокосте. В итоге законопроект полностью переписали, то есть Мосбахер опять добилась своего. Но интересно тут не это, а то, что она фактически выступила в дуэте с Владимиром Путиным – он утверждал примерно то же и в своих устных репликах, и в своей статье на тему Второй мировой.

Можете поверить: злость поляков гораздо сильнее, чем раздражение русских мосбахеровским сопоставлением Гитлера и Сталина.

Это та причина, по которой деятельностью госпожи посла по эту сторону госграницы хочется восхищаться. Она в буквальном смысле понукает политиками страны пребывания, прямо вмешивается даже в такие сферы, как национальное налогообложение, и топчет польскую гордыню, более известную как гонор.

При этом и следующем поколениях кажется невозможным то, чтобы Польша перестала быть противником России, став хотя бы нейтральным, а не агрессивно русофобским государством. Зато можно не без удовольствия наблюдать, как гнутся и злятся паны, вынужденные иметь дело с этой незаурядной женщиной, которая нам, конечно, ни в коем случае не друг, зато человек, системно унижающий наших врагов.

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